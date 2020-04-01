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    Dünyanın ilk USB Hub ve taşınabilir SSD istasyonu ile tanışın

    Hybrid Drive projesi çoklu bağlantı portlarını taşıyan bir Hub ve 2TB’a kadar kapasite sunan SSD modülünü bir araya getirerek sektörde bir ilke imza atıyor.
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünyanın ilk USB Hub ve taşınabilir SSD istasyonu ile tanışın

    Kitle fonlama platformları zaman zaman kullanışlı ve yenilikçi projelere ev sahipliği yapıyor. Hybrid Drive projesi taşınabilir SSD ve USB bağlantı merkezini bir araya getirerek bir ilke imza atıyor.

    Hybrid Drive nedir?

    Hybrid Drive kullanıcıların iki farklı kategorideki ihtiyacını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Ürün avuç içi boyutlarında. Bir yarısında bağlantı portları yer alırken diğer yarısında SSD modülü bulunuyor. USB 3.2 Tip-C sabit çıkış ile uyumlu her cihaza takabiliyorsunuz.

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    Bağlantı portları 1 adet USB Tip-C, 2 adet USB Tip-A, 1 adet microSD, 1 adet SD ve 1 adet HDMI girişinden oluşuyor. Depolama tarafında ise 128GB/512GB/1TB/2TB şeklinde geniş bir seçenek mevcut.

    Dilerseniz akıllı telefonlar için kablosu olan bir kapak aparatını takabiliyorsunuz. En az 69$ bağış karşılığında 128GB başlangıç paketi sizin oluyor. Çok kısa sürede proje rekor bağış seviyesine ulaşmış durumda. Üretim ise Temmuz ayında başlıyor.



    https://www.indiegogo.com/projects/hybriddrive-expandable-storage-hub-with-fast-ssd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Karahan 25 (Karahan Kara) 6 gün
    İhtiyaçtan ziyade para kırma amaçlı, nasılsa bildiğinden veya ihtiyaçtan değilde desinler gösterişine hevesli alacak çok sayıda meraklı çıkacaktır...
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    eror1 (adem demir) 6 gün
    Almaya deymez 512gb telefon al tüm işini gürür
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    Aragorns 6 gün
    Bunu almak yerine 128 veya 512 GB lık telefonlar tercih edilebilir tabi duruma göre. SSD ihtiyacı olan bunu olması daha mantık
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    yc#1 (Yavuz Can) 6 gün
    Depolama kapasitesi ve USB port sayısı az cihazlara ilaç gibi gelir.
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    Jiabeas Junkie (Uğur Recep Akgül) 1 hf.
    Telefona tablete de takılır laptoptan ziyade güzel bi cihaz fakat eminim ki aşırı pahalıdır bize geliş fiyatı , o yüzden almaya yeltensek bile bi çok ürüne dediğimiz gibi buna da ''Gereksiz'' diyerek avunabiliriz.
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