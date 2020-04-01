Dünyanın ilk USB Hub ve taşınabilir SSD istasyonu ile tanışın

Kitle fonlama platformları zaman zaman kullanışlı ve yenilikçi projelere ev sahipliği yapıyor. Hybrid Drive projesi taşınabilir SSD ve USB bağlantı merkezini bir araya getirerek bir ilke imza atıyor.

Hybrid Drive nedir?

Hybrid Drive kullanıcıların iki farklı kategorideki ihtiyacını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Ürün avuç içi boyutlarında. Bir yarısında bağlantı portları yer alırken diğer yarısında SSD modülü bulunuyor. USB 3.2 Tip-C sabit çıkış ile uyumlu her cihaza takabiliyorsunuz.

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Bağlantı portları 1 adet USB Tip-C, 2 adet USB Tip-A, 1 adet microSD, 1 adet SD ve 1 adet HDMI girişinden oluşuyor. Depolama tarafında ise 128GB/512GB/1TB/2TB şeklinde geniş bir seçenek mevcut.

Dilerseniz akıllı telefonlar için kablosu olan bir kapak aparatını takabiliyorsunuz. En az 69$ bağış karşılığında 128GB başlangıç paketi sizin oluyor. Çok kısa sürede proje rekor bağış seviyesine ulaşmış durumda. Üretim ise Temmuz ayında başlıyor.

https://www.indiegogo.com/projects/hybriddrive-expandable-storage-hub-with-fast-ssd

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