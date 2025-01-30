Vodafone, dünyanın ilk uydu temelli görüntülü görüşmesini gerçekleştirdi

Vodafone’dan bir ilk
Vodafone’un CEO’su Margherita Della Valle, şirketin mühendisi Rowan Chesmer tarafından yapılan aramayı, sinyal bulunmayan ve tamamen uzak bir bölge olan Galler’in dağlarında aldı. Della Valle, yaptığı açıklamada “Normal bir cihazla tam bir mobil deneyim sunabilen tek uydu hizmetini kullanıyorduk, yani sesten metne ve video veri iletimine kadar her şeyi elde ediyorsunuz, bu yüzden tam bir video görüşmesi yaptık” dedi.
Vodafone, standart akıllı telefonlar için saniyede 120 megabite kadar iletim hızı sağlamak üzere AST SpaceMobile'ın alçak Dünya yörüngesindeki beş BlueBird uydusunu kullanıyor. Ancak Vodafone ve AST, hizmeti Avrupa geneline yaymak ve yeterli hızları sunmak istiyorsa uydu sayılarını artırmak zorunda.
AST SpaceMobile'ın Kurucusu Abel Avellan, “Birlikte, uzay tabanlı geniş bant bağlantısında ilk uzay tabanlı sesli arama, 10 Mbps'nin üzerindeki ilk 4G indirme hızı ve ilk 5G sesli arama dahil olmak üzere birçok ilke ulaştık. BlueBird uydularımızı kullanarak elde ettiğimiz bu son başarı, kapsama boşluklarını ortadan kaldırma ve hücresel geniş bandı herkes için erişilebilir kılma misyonumuza bizi bir adım daha yaklaştırıyor” dedi.
Operatörler bu konuda yarışıyor
Amerika’da T-Mobile ve Elon Musk’ın SpaceX’i, Starlink’in DTC özellikli uyduları ile metin hizmetlerini test ediyor. Bu testler Yeni Zelanda’da da başlamış durumda. Aynı zamanda firma Ukrayna için de bu hizmeti yıl içinde devreye alacak.Kaynakça https://www.reuters.com/business/media-telecom/vodafone-makes-worlds-first-satellite-video-call-using-standard-smartphone-2025-01-29/ https://www.vodafone.com/news/technology/vodafone-makes-historic-satellite-video-call-from-a-smartphone Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P