Dünyanın ilk yapay enerji adası için düğmeye basıldı

Yapay enerji adası için kritik adım
Princess Elisabeth Island, açık deniz rüzgar çiftliklerini Belçika anakarasına bağlayacak ve aynı zamanda İngiltere ve Danimarka ile gelecekteki ara bağlantılar için bir merkez görevi görecek olan deniz üzerinde inşa edilecek bir elektrik şebekesi olarak faaliyet gösterecek. Belçikalı elektrik iletim sistemi operatörü Elia Group, bu projenin geliştiricisi konumunda ve firma, bu yılın başında inşaat için izin başvurusunda bulunmuştu. Onayın çıkmasıyla birlikte inşaatın Mart 2024’te başlaması ve Ağustos 2026’ya kadar tamamlanması hedefleniyor.
Princess Elisabeth Island, Kuzey Denizi'nde, Belçika kıyılarının yaklaşık 45 km açığında kurulacak ve gelecekteki 3,5 gigawatt (GW) açık deniz rüzgar çiftliğinin bir parçası olacak. Dünyanın ilk yapay enerji adası, denizaltı kabloları aracılığıyla rüzgar türbinlerinden güç alacak ve daha sonra yüksek voltajlı elektriğe dönüştürülerek Belçika anakarasına ve diğer Avrupa ülkelerine dağıtılacak. Enerji adası hem doğru akımı (HVDC) hem de alternatif akımı (HVAC) birleştirecek.
Prenses Elisabeth Adası'nın 2030 yılına kadar tüm rüzgar çiftliklerine ve anakaraya tamamen bağlanması bekleniyor. Projeye aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz:Kaynakça https://electrek.co/2023/10/03/worlds-first-artificial-energy-island/ https://www.elia.be/en/news/press-releases/2023/10/20231003_environmental-permit-awarded-for-princess-elisabeth-island Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.