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    Dünyanın ilk yapay enerji adası için düğmeye basıldı

    Ülkelerin enerji ihtiyacı giderek artmaya devam ediyor ve yeni enerji sistemlerine ihtiyaç duyuluyor. Bu bağlamda dünyanın ilk yapay enerji adası gerekli olan çevre iznini aldı.
    Dünyanın ilk yapay enerji adası için düğmeye basıldı Tam Boyutta Gör
    Enerji alanındaki atılımlar sürmeye devam ediyor. Artık santral tipi sistemler demode kalırken gelecek, enerji adaları etrafında dönecek gibi duruyor. Bir süredir proje bazında ilerleyen dünyanın ilk yapay enerji adası ise gerekli olan çevre iznini kısa bir süre önce aldı. Belçika açıklarında kurulacak olan bu enerji adası için ise artık her şey hazır durumda.

    Yapay enerji adası için kritik adım

    Princess Elisabeth Island, açık deniz rüzgar çiftliklerini Belçika anakarasına bağlayacak ve aynı zamanda İngiltere ve Danimarka ile gelecekteki ara bağlantılar için bir merkez görevi görecek olan deniz üzerinde inşa edilecek bir elektrik şebekesi olarak faaliyet gösterecek. Belçikalı elektrik iletim sistemi operatörü Elia Group, bu projenin geliştiricisi konumunda ve firma, bu yılın başında inşaat için izin başvurusunda bulunmuştu. Onayın çıkmasıyla birlikte inşaatın Mart 2024’te başlaması ve Ağustos 2026’ya kadar tamamlanması hedefleniyor.

    Princess Elisabeth Island, Kuzey Denizi'nde, Belçika kıyılarının yaklaşık 45 km açığında kurulacak ve gelecekteki 3,5 gigawatt (GW) açık deniz rüzgar çiftliğinin bir parçası olacak. Dünyanın ilk yapay enerji adası, denizaltı kabloları aracılığıyla rüzgar türbinlerinden güç alacak ve daha sonra yüksek voltajlı elektriğe dönüştürülerek Belçika anakarasına ve diğer Avrupa ülkelerine dağıtılacak. Enerji adası hem doğru akımı (HVDC) hem de alternatif akımı (HVAC) birleştirecek.

    Prenses Elisabeth Adası'nın 2030 yılına kadar tüm rüzgar çiftliklerine ve anakaraya tamamen bağlanması bekleniyor. Projeye aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz:

    Kaynakça https://electrek.co/2023/10/03/worlds-first-artificial-energy-island/ https://www.elia.be/en/news/press-releases/2023/10/20231003_environmental-permit-awarded-for-princess-elisabeth-island
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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