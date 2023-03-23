OnePlus'tan bir ilk: Mermer akıllı telefon geliyor

Tam Boyutta Gör OnePlus Çin başkanı Li Jie, Weibo sayfasında OnePlus 11'in "özel" versiyonuna yönelik bir teaser paylaştı. Yayınlanan poster akıllı telefonun silüetini Jüpiter'in üzerine bindirilmiş şekilde gösteriyor. Buna "benzeri görülmemiş malzeme ve işçilik" cümlelerinin eşlik ettiğini görüyoruz.

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Markanın hayranları söz konusu görseli OnePlus 11'in mermer arka kapaklı versiyonunun piyasaya sürüleceğine dair bir ipucu olarak yorumladı. Şayet bu tahmin doğru çıkarsa Çinli marka dünyanın ilk mermer akıllı telefonunu piyasaya sürmüş olacak. Bu tür versiyonları mücevher şirketleri yapıyor, üreticilerin kendileri değil.

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Mermer iddialarına destek geldi

Güvenilir Çinli kaynak Digital Chat Station da mermer iddialarını güçlendirecek açıklamalar yaptı. OnePlus 11'in özel versiyonunda kullanılacak malzemenin günlük hayatta çok yaygın olduğunu söyledi. OnePlus'ın mermer arka panele sahip OnePlus 11'i ne zaman piyasaya süreceği henüz belli değil.

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