OnePlus'tan bir ilk: Mermer akıllı telefon geliyor

Markanın hayranları söz konusu görseli OnePlus 11'in mermer arka kapaklı versiyonunun piyasaya sürüleceğine dair bir ipucu olarak yorumladı. Şayet bu tahmin doğru çıkarsa Çinli marka dünyanın ilk mermer akıllı telefonunu piyasaya sürmüş olacak. Bu tür versiyonları mücevher şirketleri yapıyor, üreticilerin kendileri değil.
Mermer iddialarına destek geldi
Güvenilir Çinli kaynak Digital Chat Station da mermer iddialarını güçlendirecek açıklamalar yaptı. OnePlus 11'in özel versiyonunda kullanılacak malzemenin günlük hayatta çok yaygın olduğunu söyledi. OnePlus'ın mermer arka panele sahip OnePlus 11'i ne zaman piyasaya süreceği henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)