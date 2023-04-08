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    Mükemmel karanlık ortam performansı olan kamera destek arayışında

    Alanı gereği gece karanlığında gözetim yapmak zorunda olanlar için Duovo Ultra gece görüş kamerası destek arayışına çıktı. Tüketiciler kameraya yoğun bir ilgi gösteriyor. 
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    Duovox Ultra Tam Boyutta Gör
    Özellikle gözlem ve gözetim konusunda gece karanlığı önemli bir handikap. Buna yönelik olarak farklı gece görüş kameraları mevcut. Duovo girişimi takdir toplayan tecrübesini Duovo Ultra gece görüş kamerasında topladı.

    Mükemmel gece performansı

    Gece performansı konusunda uzmanlaşmış Duovox girişimi, mükemmel bir gece performansı iddiasında olan Duovox Ultra gece görüş kamerasını Kickstarter üzerinde satışa sundu. Tek gözlü dürbün tasarımında olan kamera 5MP Sony Starvis CMOS yüksek hassasiyetli sensörünü kullanıyor.

    Kameranın gece performansı 0.001 lux gibi ekstrem düşük ışık seviyesine kadar inebiliyor. 850nm kızılötesi aydınlatma ile bu seviyedeki ortamlarda 500 metre mesafeye kadar çok temiz görüntüler elde edebiliyor. f/1.2 lensler ile 5x optik ve 10x dijital yakınlaştırma yapabilmek mümkün. Firma 1500 metre uzaklıktaki bir nesnenin kıyafetin renginin net bir şekilde tespit edilebileceğini belirtiyor.

    Fiziksel tuşlar ile 7 farklı kızılötesi modu arasında geçiş yapılabilirken 128GB depolama alanı 1000JPEG veya 120 dakika Full HD video saklayabiliyor. 4000mAh batarya ise 10 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 2 inçlik bir TFT ekranı olan kamera IPX4 ile su sıçramalarına dayanıklı.

    129$ bağış isteyen kamera Haziran ayında piyasaya çıktığında 399$ olacak. Şimdiden 600 bin dolar toplayan proje henüz ilk günlerinde ve rekor bir bağış toplanması bekleniyor. Geçen yıl piyasaya çıkan Mate Pro gece görüş kamerası da oldukça beğeni toplamıştı.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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