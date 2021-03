Godzilla vs. Kong gişelere 'canavar gibi' girdi: Pandeminin en iyisi oldu

Tam Boyutta Gör

Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Godzilla vs. Kong, gişe macerasına hızlı bir giriş yaptı. Sinemaların açık olduğu birçok ülkede geçtiğimiz hafta itibarıyla vizyon giren film, ilk hafta sonunda tam 122 milyon dolar hasılat yaparak rekor kırmayı başardı. Godzilla vs. Kong, pandemi döneminin açık ara farkla gişelere en hızlı giren Hollywood filmi oldu.

Christopher Nolan'ın Ağustos ayında yayınlanan Tenet filmi ilk hafta sonunda 53 milyon dolar hasılat elde ederek pandemi döneminin en iyisi olmuştu. Ayrıca Aralık'ta yayınlanan Wonder Woman 1984 filmi de 38 milyon dolarlık açılışla görece başarılı bir işe imza atmıştı. Ancak Godzilla vs. Kong her iki filmi de rahatlıkla geride bırakmayı başardı.

Godzila vs. Kong'un ilk hafta sonu başarısında en büyük pay Çin'e ait. Pandemi döneminde ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük sinema pazarı haline gelen Çin'de Godzilla vs. Kong tam 70 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Çin'in ardından ise Meksika ve Avustralya 6,3 milyon dolarlık hasılatlar ile ikinci sırada yer aldı.

Godzilla vs. Kong'un ABD'deki gişe macerasına da 20 milyon doların üzerinde bir açılışla başlaması bekleniyor. Film anavatında 31 Mart'ta vizyona girecek ancak aynı anda HBO Max'ta da yayınlanacağı için ABD gişelerinden çok büyük bir beklenti yok. Yine de bu hafta ABD'de de yayınlanmış olsaydı muhtemelen 150 milyon doların üzerinde bir açılış görecektik.

Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanan Godzilla vs. Kong'un gişe macerasının sonunda en az 300 milyon doları geride bırakması bekleniyor. Pandemi dönemi ve HBO Max'a rağmen bu rakamlara ulaşacak olması büyük bir başarı olarak nitelendirilebilir. Pandemi dönemi olmasaydı büyük bir ihtimalle 1 milyar doları geçecekti.

