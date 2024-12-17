Gişede batan Red One, Amazon Prime Video'da izlenme rekoru kırdı

Sinemalarda gösterime girdikten yaklaşık bir ay sonra Amazon Prime Video'ya gelen Red One, Amazon'un ilk haftasında en çok izlenen filmi oldu. Prime Video'daki ilk dört gününde dünya genelinde 50 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Red One, böylece bu rekorun bir önceki sahibi olan Road House'u geride bırakmış oldu.
Red One, Bir Noel Filmi Olarak Amazon'da Büyük İlgi Gördü
Zaten Amazon'un ilk baştaki planı Red One'ı doğrudan Prime Video'da yayınlamaktı. Ancak film test gösterimlerinden olumlu sonuçlar alınca Amazon strateji değiştirdi ve filmi sinemalarda gösterime sokmaya karar verdi. Bu tercih beklenen sonucu vermedi ama görünüşe bakılırsa Red One Prime Video'daki performansıyla bunu telafi edecek.
Sinema salonlarına izleyici çekemeyen Red One'ın Prime Video'da dört günde 50 milyon izleyiciye ulaşması, izleyicilerin dijitaldeki film seçme kriterleriyle sinemaya bilet alma kriterlerinin birbirinden ne kadar farklı olabileceğini bir kez daha göstermiş oldu.
Red One, Noel Baba'nın kaçırılmasıyla başlıyor. Kuzey Kutbu'nda güvenlikten sorumlu olan Callum Drift (Dwayne Johnson), Noel'den önce Noel Baba'yı geri getirebilmek için ünlü kelle avcısı Jack O'Malley (Chris Evans)'den yardım istemek zorunda kalıyor. İkili, Noel'i kurtarmak için aksiyon dolu bir maceraya atılıyor. Filmde Noel Baba'ya J.K. Simmons hayat veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
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