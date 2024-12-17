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    Gişede batan Red One, Amazon Prime Video'da izlenme rekoru kırdı

    Dwayne Johnson ve Chris Evans gibi iki yıldız ismi bir araya getirmesine rağmen gişede aradığını bulamayan Red One, Amazon Prime Video'da ise izlenme rekorları kırıyor.  
    Red One, Amazon'un en çok izlenen filmi oldu Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda gişede başarı yakalamış pek çok filmde rol alan iki yıldız ismi, Dwayne Johnson ve Chris Evans'ı bir araya getiren Red One, 15 Kasım'da gösterime girdi. 250 milyon dolara yakın bir bütçeyle çekilen film, buna karşılık sadece 175 milyon dolar hasılat yapabildi. Bu yüzden pek çok kişi Red One'ın Amazon için büyük bir hayal kırıklığına dönüşeceğini düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Çünkü sinemalarda ilgi görmeyen Red One, Amazon Prime Video'da büyük ilgi görüyor.

    Sinemalarda gösterime girdikten yaklaşık bir ay sonra Amazon Prime Video'ya gelen Red One, Amazon'un ilk haftasında en çok izlenen filmi oldu. Prime Video'daki ilk dört gününde dünya genelinde 50 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Red One, böylece bu rekorun bir önceki sahibi olan Road House'u geride bırakmış oldu.

    Red One, Bir Noel Filmi Olarak Amazon'da Büyük İlgi Gördü

    Zaten Amazon'un ilk baştaki planı Red One'ı doğrudan Prime Video'da yayınlamaktı. Ancak film test gösterimlerinden olumlu sonuçlar alınca Amazon strateji değiştirdi ve filmi sinemalarda gösterime sokmaya karar verdi. Bu tercih beklenen sonucu vermedi ama görünüşe bakılırsa Red One Prime Video'daki performansıyla bunu telafi edecek.

    Sinema salonlarına izleyici çekemeyen Red One'ın Prime Video'da dört günde 50 milyon izleyiciye ulaşması, izleyicilerin dijitaldeki film seçme kriterleriyle sinemaya bilet alma kriterlerinin birbirinden ne kadar farklı olabileceğini bir kez daha göstermiş oldu.

    Red One, Noel Baba'nın kaçırılmasıyla başlıyor. Kuzey Kutbu'nda güvenlikten sorumlu olan Callum Drift (Dwayne Johnson), Noel'den önce Noel Baba'yı geri getirebilmek için ünlü kelle avcısı Jack O'Malley (Chris Evans)'den yardım istemek zorunda kalıyor. İkili, Noel'i kurtarmak için aksiyon dolu bir maceraya atılıyor. Filmde Noel Baba'ya J.K. Simmons hayat veriyor.

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    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

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    BOLDVIPER 3 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 4 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 4 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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