Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Moana 2, animasyon filmler için yeni bir rekora imza attı

    Bu hafta gösterime giren Moana 2, gişe performansıyla en iyimser beklentilerin bile çok üzerine çıktı. Tüm dünyada büyük ilgi gören film, tüm zamanların en iyi açılışını yapan animasyon film oldu.
    Moana 2'den gişede rekor açılış Tam Boyutta Gör
    Disney'in animayon filmi Moana, 2016 yılında vizyona girdiğinde oldukça başarılı olmuş ve 643 milyon dolar hasılat yapmıştı. Bu yüzden şimdi devam filminden de beklentiler oldukça yüksek. Ancak Moana 2 o beklentilerin bile üzerine çıktı.

    Bu hafta gösterime giren Moana 2, açılış hafta sonunda ABD'de 221 milyon dolar hasılat yaparken, geri kalan ülkelerden de 165.3 milyon dolar topladı. İlk hafta sonunda toplam 386.3 milyon dolar hasılata ulaşan Moana 2, böylece birden fazla rekoru kırmış oldu.

    Moana 2, Tüm Zamanların En İyi Açılış Yapan Animasyon Filmi Oldu

    Super Mario Bros Movie, Inside Out 2, Frozen 2 gibi büyük başarı yakalamış yapımları bile geride bırakan Moana 2, ABD'de tüm zamanların en iyi açılışını yapan animasyon film oldu. Ayrıca ilk hafta performansıyla globalde de rekor kırdı. Daha önce ilk haftasında en çok hasılat yapan animasyon film, 377.2 milyon dolarlık hasılatla Super Mario Bros Movie'ydi.

    Tabii Moana 2'nin bu konuda oldukça önemli bir avantajı vardı. Çünkü filmin çıkışı ABD'de beş günlük şükran günü tatiline denk geldi. Bu yüzden sadece iki günlük hafta sonu yerine tüm hafta boyunca gişelerde yoğunluk yaşandı. Yine de filmin en iyimser beklentilerin bile üzerine çıktığını söylememiz gerekiyor.

    Animasyon tarafında büyük başarı yakalayan Moana'nın live-action (animayon olmayan) bir uyarlaması da çekiliyor. Dwayne Johnson'ın animasyon filmlerdeki rolünü yineleyeceği bu uyarlama, 2026 yılında sinemaseverlerle buluşacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İstenmeyen çağrılara çözüm: Yapay zekalı nine

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bir kişiye mesaj gitmiyor ben kesilirse ne olur matematik röntgeni yorumları egzozdan yağ atması lonca isimleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (2a)
    Nothing Phone (2a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız