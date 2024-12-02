Moana 2, animasyon filmler için yeni bir rekora imza attı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Disney'in animayon filmi Moana, 2016 yılında vizyona girdiğinde oldukça başarılı olmuş ve 643 milyon dolar hasılat yapmıştı. Bu yüzden şimdi devam filminden de beklentiler oldukça yüksek. Ancak Moana 2 o beklentilerin bile üzerine çıktı.

Bu hafta gösterime giren Moana 2, açılış hafta sonunda ABD'de 221 milyon dolar hasılat yaparken, geri kalan ülkelerden de 165.3 milyon dolar topladı. İlk hafta sonunda toplam 386.3 milyon dolar hasılata ulaşan Moana 2, böylece birden fazla rekoru kırmış oldu.

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Moana 2, Tüm Zamanların En İyi Açılış Yapan Animasyon Filmi Oldu

Super Mario Bros Movie, Inside Out 2, Frozen 2 gibi büyük başarı yakalamış yapımları bile geride bırakan Moana 2, ABD'de tüm zamanların en iyi açılışını yapan animasyon film oldu. Ayrıca ilk hafta performansıyla globalde de rekor kırdı. Daha önce ilk haftasında en çok hasılat yapan animasyon film, 377.2 milyon dolarlık hasılatla Super Mario Bros Movie'ydi.

Tabii Moana 2'nin bu konuda oldukça önemli bir avantajı vardı. Çünkü filmin çıkışı ABD'de beş günlük şükran günü tatiline denk geldi. Bu yüzden sadece iki günlük hafta sonu yerine tüm hafta boyunca gişelerde yoğunluk yaşandı. Yine de filmin en iyimser beklentilerin bile üzerine çıktığını söylememiz gerekiyor.

Animasyon tarafında büyük başarı yakalayan Moana'nın live-action (animayon olmayan) bir uyarlaması da çekiliyor. Dwayne Johnson'ın animasyon filmlerdeki rolünü yineleyeceği bu uyarlama, 2026 yılında sinemaseverlerle buluşacak.

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