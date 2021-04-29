DxOMark artık akıllı telefonların pillerini de test edecek

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Akıllı telefon kamerası testleriyle tanıdığımız DxOMark, 10 Mayıs tarihinde web sitesine yeni bir kategori ekleyeceğini duyurdu. Fransız inceleme laboratuvarı akıllı telefonların pillerini test etmeye başlayacak.

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Pil testinin detayları konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar, diğer test kategorilerinde olduğu gibi çeşitli senaryolarda mobil cihazların pil performansını değerlendirecekler. Merak edilen tüm detayları öğrenebilmemiz için 10 Mayıs tarihini beklememiz gerekiyor.

Kamera, hoparlör ve ekran incelemeleri yapıyor

DxOMark uzmanları 2019 yılına kadar akıllı telefonların sadece ana kameralarını test ediyordu. Ancak 2019'un ikinci yarısı itibarıyla selfie kamerası, hoparlör ve ekran gibi diğer parametreleri de inceleme kapsamına aldı.

DxOMark şu anda akıllı telefonların ana ve ön kameralarını ayrı ayrı değerlendiriyor. Ayrıca cihazların ses ve ekran kalitesini ölçüyor. Bakalım şirket pil incelemeleri ile tüketicileri memnun edebilecek mi?

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