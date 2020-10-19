DxOMark'tan iPhone 12 Pro Max kamerası için ön değerlendirme: En iyisi olma ihtimali düşük

Tam Boyutta Gör

Ünlü mobil kamera test sitesi DxOMark'a göre geçtiğimiz hafta tanıtılan iPhone 12 Pro Max'in en iyi kameralı akıllı telefonlar sıralamasında lider olma şansı yok.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro'ya yönelik talep beklentileri aştı"

İlginizi Çekebilir

iPhone 12 Pro Max'in ilk test sonuçları internete düştü

Popüler teknoloji portallarına ve YouTuber'lara incelenmek üzere iPhone 12 gönderilmeye başlandığını biliyoruz. Ancak 21 Ekim tarihinden önce inceleme yayınlanması yasak.

Test için iPhone 12 Pro Max gönderilenler arasında DxOMark laboratuvarı uzmanları da vardı. Hatta akıllı telefonla ilgili bazı "ön yorumlarda" bulundular.

Rakipleri karşısında pek bir avantajı yok

DxOMark uzmanları cihazdaki telefoto lensin kendilerini pek şaşırtacağını sanmıyor. Zira 65 mm odak uzaklığının zirveye çıkmak için yeterli olmayacağından eminler.

Hem Huawei P40 Pro hem de Xiaomi Mi 10 Ultra, sırasıyla 125 ve 120 mm odak uzaklığına sahipler. Ayrıca 2020 yılı için 5x optik yakınlaştırma fark yaratan bin unsur değil. Rakiplerin çok daha gelişmiş kameraları var.

Tam Boyutta Gör

Yeni en iyi iPhone, DxOMark sıralamasında kaçıncı olacak? Bunu şu an için kestirmek zor. Ancak yukarıdaki verilere baktığımızda ilk 3'e hatta ve hatta ilk 5'e girmesi pek olası gözükmüyor.

https://www.ithome.com/0/513/944.htm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.