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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DxOMark'tan iPhone 12 Pro Max kamerası için ön değerlendirme: En iyisi olma ihtimali düşük

    Akıllı telefonların kamera performansını ölçen DxOMark platformu, Apple'ın yeni amiral gemisi telefonu hakkında ön değerlendirmede bulundu. Uzmanlar iPhone 12 Pro Max'in lider olamayacağını düşünüyor.
    3 gün
    6,2b
    1
    46
    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    DxOMark'tan iPhone 12 Pro Max kamerası için ön değerlendirme: En iyisi olma ihtimali düşük
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    Ünlü mobil kamera test sitesi DxOMark'a göre geçtiğimiz hafta tanıtılan iPhone 12 Pro Max'in en iyi kameralı akıllı telefonlar sıralamasında lider olma şansı yok.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro'ya yönelik talep beklentileri aştı"

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 12 Pro Max'in ilk test sonuçları internete düştü

    Popüler teknoloji portallarına ve YouTuber'lara incelenmek üzere iPhone 12 gönderilmeye başlandığını biliyoruz. Ancak 21 Ekim tarihinden önce inceleme yayınlanması yasak.

    Test için iPhone 12 Pro Max gönderilenler arasında DxOMark laboratuvarı uzmanları da vardı. Hatta akıllı telefonla ilgili bazı "ön yorumlarda" bulundular.

    DxOMark'tan iPhone 12 Pro Max kamerası için ön değerlendirme: En iyisi olma ihtimali düşük

    Rakipleri karşısında pek bir avantajı yok

    DxOMark uzmanları cihazdaki telefoto lensin kendilerini pek şaşırtacağını sanmıyor. Zira 65 mm odak uzaklığının zirveye çıkmak için yeterli olmayacağından eminler.

    Hem Huawei P40 Pro hem de Xiaomi Mi 10 Ultra, sırasıyla 125 ve 120 mm odak uzaklığına sahipler. Ayrıca 2020 yılı için 5x optik yakınlaştırma fark yaratan bin unsur değil. Rakiplerin çok daha gelişmiş kameraları var.

    DxOMark'tan iPhone 12 Pro Max kamerası için ön değerlendirme: En iyisi olma ihtimali düşük
    Tam Boyutta Gör

    Yeni en iyi iPhone, DxOMark sıralamasında kaçıncı olacak? Bunu şu an için kestirmek zor. Ancak yukarıdaki verilere baktığımızda ilk 3'e hatta ve hatta ilk 5'e girmesi pek olası gözükmüyor.



    https://www.ithome.com/0/513/944.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    51 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tplon (şükrü kılıbık) 3 gün en beğenilen
    Haberin asıl meali, apple'la ücret konusunda anlaşamadık ilk 5e bile alırsak arasın teşekkür etsin. Rakipleri çok daha eli bol davrandı ve onların kameraları daha güçlü.
    Haberin asıl meali, apple'la ücret konusunda anlaşamadık ilk 5e bile alırsak arasın teşekkür etsin. Rakipleri çok daha eli bol davrandı ve onların kameraları da...
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    3 Yanıt Yanıtla +39
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    barabarabarbara 3 gün
    Çinlilerin telefonu isterse marsa zoom yapsın 2 kameralı iphone 11 kadar iyi çekim yapamıyorlar
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    Nevfel (T. I. ) 3 gün
    Olsun fiyatta en iyisi yani en kazığı olsalar yetiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    ewaer1884 (ismail kaçar) 2 gün
    İphone xiaomi samsung lumia lg huawei (p10 lite) bu markalardan telefonlar kullanmış biri olarak. Şu sensör daha iyi şöyle mikro piksel şöyle büyük mercek. Ufak sensör 10x zoom makro kamera vs bunlardan öte tek gerçek çekilen fotoğrafın yazılımla işlenmesi. Bunu da en iyi sağlayan firma Apple ve Nokia firmasıydı. Sonra LG sonra Samsung şuan xiaomi kullanıyorum xiaomi diyorum.

    Windows Phone zamanı nokia tek cihaz ailesine sahipti (kamera özellikleri hariç) Tek cihaz ailesine güncelleme yayınlıyordu geliştirme yapıyordu. Apple tek cihaz ailesine sahip 12 model hepsinin kamera özellikleri merceği o saydığınız şeyler belli buna göre yazılım yayınlıyor. Bana fotoğrafta gözümün görmediği keskinliği sağlayan bir kamerayı kabul edemem. Bariz keskinleştiriyorlar pikseller sayılıyor keskinleştirmelerden. Diyorsun ki pro moda geçeyim kendim raw çekeyim hemde ışığını pozunu ayarlayayım. mi 9t pro var 1000 e kadar düşüyor pozlama hala daha aydınlık. Ben karanlık fotoğrafta ışığı veren nesneyi çekmek istiyorum kardeşim sene olmuş 2020 bunu bana sağlamıyor aldığı puan k20 pro nun 101 hadi canım oradan. Alıyorum eski g4 ü eskisi kadar kaliteli fotoğraf çekmiyor ama istediğim gibi kısıp arttırabiliyorum ışığı. Lumia gündüz çekiminde ayna gibi fotoğraf çekiyor çimenli bir yerde çimenleri tek tek sayılabilir şekilde de çekmiyor gözüm sayamıyor belki gözümde blur vardır bilmiyorum. Android te kullandığım hiçbir telefonun kamerasından memnun kalmadım. Hiç video çekmedim video kalitesine bir şey diyemem ancak dalga fotoğraflarında dalganın yumuşak örtü gibi hali yerine keskin hatlı olmasına kaliteli deniliyor. İş sensörü koydum şunu koydumla bitmiyor maalesef google play dan 10 tane kamera uygulaması indirin hepsinin kalitesi bir birinden farklı çıkar. Boşuna gcam kullanmıyoruz. Telefona 4800 verdim gcam kullanıyorum.
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    ebuozbek (Ebubekir Özbek) 2 gün
    Mercimek sensör ile 1 inç sensör kiyaslamasi yapmak saçma motosiklet ile jip kiyaslamasi gibi gibi
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün (düzenlendi)
    ilk 3teki telefonlar 2x/5x veya 3x/10x optik 2şer telefoto lense bile sahip doğru.max 2.5x optik yakınlaşma ile aynı perfomans alınması mümkün değil.

    ama günün sonunda iş rekabete gelince şöyle bir durum var.bu bahsi geçen üreticiler (huawei,xiaomi,oppo,vivo) sadece Çin'deler.dünyanın hiçbir pazarında (amerika,avrupa,rusya) amiral gemi satışları olmadığından apple'a rakip olamaz durumdalar.raflarda olmayan telefonlar apple'ın pazarı için risk de olamazlar.

    çin'li üreticileri global olmayı başaramadıkça bu iş böyle gider.huawei milyar nüfuslu anavatanında özel fiyatlarıyla istediği kadar telefon satsın.apple'ın globalde tek gerçek rakibi samsung.
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    DH Misafiri 2 gün
    Aslında appel zam yapmıyor. İphone Xs max çıktığında 1206 euroydu. Geçen sene çıkan 11pro max da aynı fiyatı. Bu sene çıkan iphone 12 max proda şarj cıhazı ve kulaklık çıkmıyor ama bu sefer de en düştüğü 128 GB oarak çıkıyor. Öncekilerin 64lük fiyatı aynı oluyordu. Appleyi savunmuyorum. Ben bir Android kullanıcısı olarak bunları yazdım
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    smart1978 (X Y) 2 gün
    Dxomark yillardir 10 bit olarak video ve fotograflari incelemiyor ve 10 bit lik olarak ta bizlerle paylasmiyor. Inatla eskimis 8 bit lik ile ele alirsa elbette geride kalir!
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    DH Misafiri 3 gün
    Apple cimrilik yapmış elle tutulur bir yenilik göremedik. Güzel telefon ama aşırı pahalı
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    DH Misafiri 3 gün
    apple 3yıldır iphone a zam yapmıyor Türkiye vergilerinin %108 olduğunu unutma ve git hükümete konuş ! Hatta 256 512 gb versiyonlarına 50 dolar indirim yaptı bu sene!
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    mrmansonn (osman peksoy) 3 gün
    Haberde iphone 12 pro max in kamerasının en iyi kamera olması düşük ihtimal diyor. Şahsen ben Instagram, facebook ve diğer sosyal mecralardaki performansına bakıyorum. İphone 8 plus bile kalitede tüm telefonların önüne geçer, Android in en kral telefonu bile leş gibi fotoğraf/video yüklüyor. İphone 12 pro max i siz hesap edin☺️
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    FlyingUnderpants 3 gün mrmansonn
    Hocam bunun sebebi instagram uygulamasının apple ile uyumlu çalışması. android ekosistemi çok geniş olduğu için optimize edilemiyor. Fotograf çok net ama yüklerken bozuluyor.
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    monacomen 3 gün (düzenlendi)
    Hayır yani en iyi kamera olsa ne olacak olmasa ne olacak. Zaten profesyonel fotoğrafçı kusura bakmasın telefon ile çekim yapmaz, elinde en üstün görüntü cihazları vardır. Zaten telefonunuzun süper bir kamerası olsa bile çektiğiniz fotoğrafın da bu kameranın hakkını verecek sanatsal bir değeri, görsel bir üstünlüğü, bir ayrıcalığı olması gerek, yani aslında iş sizin ve çektiğiniz şeylerin kaliteli olup almadığında yatıyor. Eğer dünyanın en güzel yerlerini, en nadide kelebek ve çiçeklerini bir ressam hassaslığı ile çekiyor, eşi benzeri görülmemiş güzellikte sahneler yakalıyor, veya eşiniz veya manitanızın kainat güzeli halini fotoğraf ve videoluyorsanız tabii ki en iyi pahalı telefon kameranız olsun. Ama köy kahvaltınızı, kedi köpeklerinizin komik hallerini, çocuklarınızın sevimlilik ve şempazeliklerini, eşinizin vasat güzelliğini çekiyorsanız süper bir kamera aramanıza gerek yok. Sonra çok iyi çekmiyor bunun kamerası bu yüzden fotoğraflarım çok like almıyor diye komplekse girmeyin.
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    atillakurt (Atilla Kurt) 2 gün monacomen
    Profesyonel fotoğrafçı telefon ile çekim yapmaz kısmına pek katılmıyorum açıkçası. Evet belki sektörün ihtiyaçlarından ötürü raw yada benzer formatlarda resmi editleyebilmek için pro cihazlar gereksinim olabilir, fakat bunu yapan yazılımlar ve ayrıca telefona takılabilen kaliteli lenslerde mevcut. "Moment" yazılımı ve markasını bi incelemenizi tavsiye ederim. Farklı firmalarda mevcut.
    Ancak sonraki cümlelerinede katılıyorum. Basit şeyler çekip cihazın hakkını vermeyeceksen, sadece fotoğraf için alınabilecek bir cihaz değil.

    Koray Birand abimizin geleneksel cümlesini kurup kaçayım hemen;

    " Ne ile çektiğin önemli değil, ne çektiğin önemli ! "
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    cemus 3 gün
    Ne olacak nereye varacak ülkemizdeki bu iphone fanlığının durumu bilemiyorum... Krediyle alnını ortaya kendini koyanını bile gördük yakında evini arabasını hatta çoluğunu çocuğunu satıp alanını bile görürsek şaşırmam buna... O kadar ilginç yorumlar var ki ya arkadaş site orada çekilen resimler ortada cihazlar ortada siteye güvenmiyorsun madem gider birebir bakarsın incelersin resim konusunda adamalar nasıl bir hile yapabilir ki çinli markalar 10x zoom koymuş kamerada adamlar öne geçmiş. hatta baya baya iyi resim çeker olmuş gerek gece çekimlerinde gerekse gündüz çekimlerinde fark yaratmışlar hala hile var şu var bu var. Düne kadar apple liderken ses çıkarmayıp telefonunu bu testler üzerinden övenler şimdi test sitesini şike yapmakla suçluyor. Sanki babanızın firması bu firmalar bu kadar fanatik olmayın bu fanatizm size bize zarardan başka bir şey getirmiyor düne kadar 5bin tl ye telefon mu olur derdik şimdi 20 bin tl ye şükür edecek durumdayız.
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    6222 kez okundu.
    27 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iphone 12 pro max, dxomark ve
    3 etiket daha kamera performans Mobil Teknolojiler
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