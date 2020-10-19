DxOMark'tan iPhone 12 Pro Max kamerası için ön değerlendirme: En iyisi olma ihtimali düşük

Ünlü mobil kamera test sitesi DxOMark'a göre geçtiğimiz hafta tanıtılan iPhone 12 Pro Max'in en iyi kameralı akıllı telefonlar sıralamasında lider olma şansı yok.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro'ya yönelik talep beklentileri aştı"İlginizi Çekebilir iPhone 12 Pro Max'in ilk test sonuçları internete düştü
Popüler teknoloji portallarına ve YouTuber'lara incelenmek üzere iPhone 12 gönderilmeye başlandığını biliyoruz. Ancak 21 Ekim tarihinden önce inceleme yayınlanması yasak.
Test için iPhone 12 Pro Max gönderilenler arasında DxOMark laboratuvarı uzmanları da vardı. Hatta akıllı telefonla ilgili bazı "ön yorumlarda" bulundular.
Rakipleri karşısında pek bir avantajı yok
DxOMark uzmanları cihazdaki telefoto lensin kendilerini pek şaşırtacağını sanmıyor. Zira 65 mm odak uzaklığının zirveye çıkmak için yeterli olmayacağından eminler.
Hem Huawei P40 Pro hem de Xiaomi Mi 10 Ultra, sırasıyla 125 ve 120 mm odak uzaklığına sahipler. Ayrıca 2020 yılı için 5x optik yakınlaştırma fark yaratan bin unsur değil. Rakiplerin çok daha gelişmiş kameraları var.
Yeni en iyi iPhone, DxOMark sıralamasında kaçıncı olacak? Bunu şu an için kestirmek zor. Ancak yukarıdaki verilere baktığımızda ilk 3'e hatta ve hatta ilk 5'e girmesi pek olası gözükmüyor.
https://www.ithome.com/0/513/944.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Windows Phone zamanı nokia tek cihaz ailesine sahipti (kamera özellikleri hariç) Tek cihaz ailesine güncelleme yayınlıyordu geliştirme yapıyordu. Apple tek cihaz ailesine sahip 12 model hepsinin kamera özellikleri merceği o saydığınız şeyler belli buna göre yazılım yayınlıyor. Bana fotoğrafta gözümün görmediği keskinliği sağlayan bir kamerayı kabul edemem. Bariz keskinleştiriyorlar pikseller sayılıyor keskinleştirmelerden. Diyorsun ki pro moda geçeyim kendim raw çekeyim hemde ışığını pozunu ayarlayayım. mi 9t pro var 1000 e kadar düşüyor pozlama hala daha aydınlık. Ben karanlık fotoğrafta ışığı veren nesneyi çekmek istiyorum kardeşim sene olmuş 2020 bunu bana sağlamıyor aldığı puan k20 pro nun 101 hadi canım oradan. Alıyorum eski g4 ü eskisi kadar kaliteli fotoğraf çekmiyor ama istediğim gibi kısıp arttırabiliyorum ışığı. Lumia gündüz çekiminde ayna gibi fotoğraf çekiyor çimenli bir yerde çimenleri tek tek sayılabilir şekilde de çekmiyor gözüm sayamıyor belki gözümde blur vardır bilmiyorum. Android te kullandığım hiçbir telefonun kamerasından memnun kalmadım. Hiç video çekmedim video kalitesine bir şey diyemem ancak dalga fotoğraflarında dalganın yumuşak örtü gibi hali yerine keskin hatlı olmasına kaliteli deniliyor. İş sensörü koydum şunu koydumla bitmiyor maalesef google play dan 10 tane kamera uygulaması indirin hepsinin kalitesi bir birinden farklı çıkar. Boşuna gcam kullanmıyoruz. Telefona 4800 verdim gcam kullanıyorum.
ama günün sonunda iş rekabete gelince şöyle bir durum var.bu bahsi geçen üreticiler (huawei,xiaomi,oppo,vivo) sadece Çin'deler.dünyanın hiçbir pazarında (amerika,avrupa,rusya) amiral gemi satışları olmadığından apple'a rakip olamaz durumdalar.raflarda olmayan telefonlar apple'ın pazarı için risk de olamazlar.
çin'li üreticileri global olmayı başaramadıkça bu iş böyle gider.huawei milyar nüfuslu anavatanında özel fiyatlarıyla istediği kadar telefon satsın.apple'ın globalde tek gerçek rakibi samsung.
Ancak sonraki cümlelerinede katılıyorum. Basit şeyler çekip cihazın hakkını vermeyeceksen, sadece fotoğraf için alınabilecek bir cihaz değil.
Koray Birand abimizin geleneksel cümlesini kurup kaçayım hemen;
" Ne ile çektiğin önemli değil, ne çektiğin önemli ! "
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