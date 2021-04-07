Mass Effect Legendary Edition'dan yeni detaylar açıklandı: Eski versiyon vs yeni versiyon karşılaştırma videosu

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Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise BioWare'in yaptığı aksiyon RPG türünün en önemli oyun serilerinden biri olan Mass Effect üçlemesinin yenilenmiş hali olan Mass Effect Legendary Edition'ın yeniliklerini biraz daha detaylandırıldı ve bir video paylaşıldı.

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Mass Effect Legendary Edition her şeyden önce grafiksel anlamda daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkacak ancak buna artı olarak oynanış anlamında da geliştirmeler ve farklılıklar göreceğiz. Electronic Arts, oyunda özellikle silah kullanımı konusunda birçok geliştirme sunacak. Daha iyi bir hassasiyet ve daha rahat nişan alma hedefleniyor. Oynanış tarafında yakın dövüş için de çeşitli yenilikler olduğunu görebiliyoruz. Yakın dövüş düşmanı artık otomatik olarak seçilmeyecek, siz kendiniz seçebileceksiniz.

Oynanış tarafındaki yenilikler dışında savaş dışı kısımlarda ve savaş ortamı tarafında da yenilikler bulunuyor. Bu yeni oyunda yapılan iyileştirmeler orijinal oyunlardan farklı şeyler içerse de genel olarak oyunun hala tanıdık geleceği, sadece iyileştirme amacıyla yapıldığı da aktarıldı.

Tüm yenilikleri ve geliştirmeleri buradan detaylı öğrenebilirsiniz. Bahsi geçen karşılaştırma videosunu da aşağıda bulabilirsiniz. Mass Effect Legendary Edition, 14 Mayıs'ta PC, PS4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Geriye uyumluluk ile yeni nesil konsollarda da oynanabilecek.

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