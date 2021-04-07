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    Mass Effect Legendary Edition'dan yeni detaylar açıklandı: Eski versiyon vs yeni versiyon karşılaştırma videosu

    Geçtiğimiz aylarda duyurulan Mass Effect Legendary Edition'ın barındıracağı yeniliklere dair yeni detaylar paylaşıldı ve IGN oyunun eski yeni karşılaştırması için bir video paylaşıldı.
    07 Nisan 2021, 11:30 (1 hf.)
    1,7b
    1
    16
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Mass Effect Legendary Edition'dan yeni detaylar açıklandı: Eski versiyon vs yeni versiyon karşılaştırma videosu
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    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise BioWare'in yaptığı aksiyon RPG türünün en önemli oyun serilerinden biri olan Mass Effect üçlemesinin yenilenmiş hali olan Mass Effect Legendary Edition'ın yeniliklerini biraz daha detaylandırıldı ve bir video paylaşıldı.

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    Mass Effect Legendary Edition her şeyden önce grafiksel anlamda daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkacak ancak buna artı olarak oynanış anlamında da geliştirmeler ve farklılıklar göreceğiz. Electronic Arts, oyunda özellikle silah kullanımı konusunda birçok geliştirme sunacak. Daha iyi bir hassasiyet ve daha rahat nişan alma hedefleniyor. Oynanış tarafında yakın dövüş için de çeşitli yenilikler olduğunu görebiliyoruz. Yakın dövüş düşmanı artık otomatik olarak seçilmeyecek, siz kendiniz seçebileceksiniz.

    Oynanış tarafındaki yenilikler dışında savaş dışı kısımlarda ve savaş ortamı tarafında da yenilikler bulunuyor. Bu yeni oyunda yapılan iyileştirmeler orijinal oyunlardan farklı şeyler içerse de genel olarak oyunun hala tanıdık geleceği, sadece iyileştirme amacıyla yapıldığı da aktarıldı. 

    Tüm yenilikleri ve geliştirmeleri buradan detaylı öğrenebilirsiniz. Bahsi geçen karşılaştırma videosunu da aşağıda bulabilirsiniz. Mass Effect Legendary Edition, 14 Mayıs'ta PC, PS4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Geriye uyumluluk ile yeni nesil konsollarda da oynanabilecek.



    Kaynakça https://www.vg247.com/2021/04/06/mass-effect-legendary-edition-changes/ https://www.gematsu.com/2021/04/mass-effect-legendary-edition-details-gameplay-tuning-rebalancing-and-more
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bunu her yerde yazıyorum. Gene yazayım.

    Bu para çıkartmaktan başka bir şey değil. Mass Effect serisi Frostbite 3 ile yeniden yapılmayı hak ediyordu, bunu değil.
    Bunu her yerde yazıyorum. Gene yazayım. Bu para çıkartmaktan başka bir şey değil. Mass Effect serisi Frostbite 3 ile yeniden yapılmayı hak ediyordu, bunu...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    freqX 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunlar şuan bile bir çok güncel oyundan iyi düzeyde. Yeni başlayacaklar için iyi olmuş.
    ME2'deki taktiksel oynayışı ve mekanları halen çok özlüyorum. Keşif hissi ve strateji kurma çok güzeldi.
    Karakterlerle aile gibi hissetmiştim. Harika bir hikayeydi. Fakat tekrar oynamam. Çünkü 8 kere bitirdim.
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    V venice24 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu mu fark. Hiç öyle övülecek bir tarafı yok fark konusunda
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    The Red Devil 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Fena durmuyor ben legendary edition çıksın diye bekliyorum mass effect serisine başlamak için ama çokta ahım şahım bir fark yokmuş. 1.oyun çok eski geldi gözüme o yüzden başlamadım acaba hata mı yaptım dedirtti bir an.
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    E eylül kabus 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Fallout 3 remastered yapılmalı. Win10 ve yeni donanımlarla uyumlu hale getirilmeli.
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    SpyM3GTR 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Fark nerede
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    nolamaz (Ömer Yeter) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Remake olmadığı sürece benim için anlam ifade etmiyor..

    Remastered yapılan oyunlar benim gözümde daha önce oyunu oynamayan kişiler için anlam ifade eden şeyler..
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    BekirHan (Bekir Han) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Remastered olayı hoş güzel ama genelde doku güncelleyip çözünürlük arttırılan güncellemelerde efekt konusunda sınırlı kalındığı için oyunlar kütük gibi kalıyor.

    Buna harcanılan mesainin birazı da o kolonun arkasına sıkışan, ateş edilince aklı başına gelip saldıran AI için kullanılsaymış ne iyi olurmuş oysa ki...
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    Absnthe (Yasin Atasoy) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Mass effect Seveni olarak , hayalkırıklıgına ugradim . Bu oyuna bu parayi asla vermem. Mod Kurdugum seviyeyle ayni oyuna ? ne diye para vericekmişim rezalet.. En azindan Remake 1 gelmeliydi.
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    arman09 (Erkin akkaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu senenin ikinci fiyasko remastered ı olacak gibi ikisinin de iyi yanı win 10 uyumlu olmaları sanırım
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    TearsForFears 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Grafik modu kur geç ne para vercen bunlara. Adam gibi geliştirsinler öyle para verilir. Bunlar şimdi eski oyunu da kaldıırlar satıştan.
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    1706 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Mass Effect: Legendary Edition, mass effect ve
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