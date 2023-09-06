Dyson'ın en güçlü kablosuz süpürgesi Dyson Gen5detect, Türkiye'de satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Dyson’ın Mayıs 2023’te tanıtımını yaptığı ve bugüne kadarki en güçlü kablosuz süpürgesi Dyson Gen5detect, Türkiye’de satışa sunuldu. Dyson Gen5detect, yeni beşinci nesil Hyperdymium motordan güç alıyor. Önceki nesile göre daha küçük, daha hızlı ve daha güçlü motor sayesinde evdeki en küçük partikülleri yakalayabilen yüksek emiş gücü ve kullanım kolaylığı elde ediliyor.

Dyson'ın şimdiye kadarki en güçlü ve akıllı yeni kablosuz süpürgesi Dyson Gen5detect, mikroskobik tozu tespit etme, temizleme ve hesaplama özellikleriyle dikkat çekiyor. 0,1 mikron küçüklüğündeki zararlı partiküllerin yüzde 99,9’uunu yakalıyor ve yeni filtreleme sistemi sayesinde içerisinde hapsediyor. Dışarıya sadece temiz hava veriliyor.

Dyson Gen5detect fiyatı 💰

Yeni Dyson Süpürge modeli Dyson Gen5detect, 26.499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Satın almak için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz.

Dyson Gen5detect öne çıkan özelikleri neler?

Yeni nesil Hyperdymium motor

Önceki modellere göre daha küçük, daha hızlı ve daha güçlü olan motor sayesinde, 280 AW emiş gücü elde ediliyor. 135.000 devir sayısında dönerek bir Formula 1 motorundan dokuz kat daha hızlı çalışıyor. Dyson’ın tüm kablosuz makineleri arasında en güçlü emiş gücüne sahip olmasını ve evinizdeki en küçük partikülleri yakalayabilmesini sağlıyor.

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Tozların %99,99'unu hapseden HEPA Filtre

Yeni Dyson süpürge, gelişmiş HEPA filtreleme sistemine sahip. Filtreleme sistemi, tüm makineyi kapsıyor ve tamamen sızdırmazlık sağlıyor. Süpürgenin filtresinden yalnızca kirli hava geçiyor ve dışarı temiz hava veriliyor.

Tam Boyutta Gör 145 kez katlanmış 1,9m filtre malzemesi sayesinde, 0,1 mikrona kadar potansiyel olarak zararlı partiküllerin yüzde 99,99'unu yakalıyor. Sahip olduğu 14 siklon ile hava akışındaki tozu temizliyor, böylece emiş kaybı olmuyor ve her temizlikte optimum performans sağlıyor.

Yıkanabilir yapıdaki HEPA filtre kendiniz yıkayarak ömür boyu kullanabilirsiniz.

İki kat güçlü aydınlatma

Dyson’ın 2021 yılında geliştirdiği aydınlatmalı toz teknolojisi, kullanıcıların mikroskobik partikülleri görmesini sağlıyor. Çıplak gözle gözükmeyen gizli tozun, ışık teknolojisi kullanılarak görülebilmesini sağlıyor. Gen5detect kablosuz süpürge, iki kat daha fazla parlaklık üreten ve zemininizi daha da fazla aydınlatan, yeniden tasarlanmış bir Fluffy Optic süpürge başlığı ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Dyson mühendisleri, yeni ışık kaynağını Fluffy Optic süpürge başlığın uç kısmında mümkün olduğunca alçakta konumlandırılacak şekilde tasarladı ve yalnızca zeminlerdeki partikülleri aydınlatmak için bir ışık teknolojisi kullandı. Bu büyük bir tasarım zorluğuydu çünkü optiği, baskılı devre kartı (PCB) ve termal çözümleri toplama özelliğinden ödün vermeden küçük bir alana sığdırmak gerekiyordu. Yapılan Ar-Ge çalışmaları başarılı sonuç verdi ve görünmeyen tozları iki kat daha fazla açığa çıkarmaya başladı.

Zeminin ne kadar temiz olduğunu gösteren yeni arayüz

Toz aydınlatma teknolojisi ile büyük ses getiren ve kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayan Dyson, şimdi yeni bir özellikle kullanıcuların alışkanlıklarını değiştirmeye ve hayatını kolaylaştırmaya geliyor. Dyson Gen5detect, kullanıcılara temizlik yaptığı zeminin ne kadar temiz olduğunu gösteriyor. Yakalanan partikülerlerin miktarı ve hacmi anlık olarak görüntülenebiliyor.

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Süpürgenin piezo sensörü, yakalanan partikülleri saniyede 15.000 kez sayıyor ve büyüklüklerini ölçüyor. LCD ekran üzerinden, yakalanan partiküllerin miktarına ve büyüklüklerine dair anlık verileri görüntüleyebilirsiniz.

Dyson Gen5detect şarjı ne kadar gidiyor?

Dyson, kablosuz süpürgeler için en önemli konulardan biri olan çalışma süresini daha da ileriye taşıyor. Dyson Gen5detect, tek şarjla 70 dakikaya kadar çalışma süresi sunarak tüm Dyson modelleri arasında şimdiye kadarki en uzun çalışma süresini vaat ediyor. Süpürge, gelişmiş 10 hücreli bataryası ve batarya ömrünü iyileştiren teknolojileri ile çalışma süresini en üst düzeye çıkarıyor.

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Tek Tuşla Çalışma

Önceki Dyson süpürgelerde çalıştırma tuşuna basılı tutarak temizlik yapılıyordu. Dyson Gen5detect ile tek düğmeli kontrol sistemine geçildi. Tetik tuşu yerini açma/kapama tuşuna bıraktı. Dyson’ı çalıştırmak için düğmeye bir kere basılı tutmak yeterli oluyor.

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Dyson Gen5detect süpürgenin temel özellikleri:

Dahili toz alma ve aralık temizleme başlığı : Makine, Dyson'ın en güçlü el süpürgesine dönüşüyor. Zamandan tasarruf etmek için süpürge gövdesinin içine gizlenmiş yerleşik bir toz alma ve aralık temizleme başlığı bulunuyor.

: Makine, Dyson'ın en güçlü el süpürgesine dönüşüyor. Zamandan tasarruf etmek için süpürge gövdesinin içine gizlenmiş yerleşik bir toz alma ve aralık temizleme başlığı bulunuyor. Zorlu temizlikler : En güçlü kablosuz süpürge 3,5 kg ağırlığında ve 0,77L hazneye sahip.

: En güçlü kablosuz süpürge 3,5 kg ağırlığında ve 0,77L hazneye sahip. Kolay, temassız hazne boşaltma : Düz, ince hazne, tozu tek bir yumuşak hareketle dışarı atmak için döner kilitli bir çıkarma mekanizmasına sahiptir.

: Düz, ince hazne, tozu tek bir yumuşak hareketle dışarı atmak için döner kilitli bir çıkarma mekanizmasına sahiptir. Anti-tangle kanallara sahip Digital Motorbar temizleme başlığı : Farklı zeminler için emiş gücünü akıllıca ayarlar.7 Anti-tangle kanallar, temizlik esnasında silindir fırçaya dolanan saçları ve tüyleri otomatik olarak temizler.

: Farklı zeminler için emiş gücünü akıllıca ayarlar.7 Anti-tangle kanallar, temizlik esnasında silindir fırçaya dolanan saçları ve tüyleri otomatik olarak temizler. Azalmayan emiş gücü performansı : Radial Root Cyclone teknolojisine sahip 14 helezonik siklon, emiş gücünde azalma yaşanmadan tozları hava akışından alır. Maksimum emiş gücünü korur.

: Radial Root Cyclone teknolojisine sahip 14 helezonik siklon, emiş gücünde azalma yaşanmadan tozları hava akışından alır. Maksimum emiş gücünü korur. Üç güç modu arasında kolayca geçiş yapın : Auto mod, batarya ömrünü en üst düzeye çıkarmak için farklı zemin tiplerine göre emiş gücünü otomatik olarak ayarlar. Boost modu daha yoğun, kirli alanların temizliği; Eco mod ise tüm zemin tiplerinde daha uzun temizlik için idealdir.

: Auto mod, batarya ömrünü en üst düzeye çıkarmak için farklı zemin tiplerine göre emiş gücünü otomatik olarak ayarlar. Boost modu daha yoğun, kirli alanların temizliği; Eco mod ise tüm zemin tiplerinde daha uzun temizlik için idealdir. Tak-çıkar batarya : Makinenizin çalışma süresini uzatmak için bataryaları değiştirin.

: Makinenizin çalışma süresini uzatmak için bataryaları değiştirin. Makinenizin çalışma süresini uzatmak için bataryaları değiştirin: Yıkanabilir ömür boyu HEPA filtre ve Fluffy Optic™ fırça, atıkları azaltır. Değiştirilmek için değil, yeniden kullanılmak için tasarlandı.

Dyson Gen5detect Kutu İçeriği:

Dyson Gen5detect

Fluffy Optic temizleme başlığı : Doğru açıdan yansıtılan ışık hüzmesi, sert yüzeylerdeki görünmeyen tozları iki kat daha fazla açığa çıkarır.

: Doğru açıdan yansıtılan ışık hüzmesi, sert yüzeylerdeki görünmeyen tozları iki kat daha fazla açığa çıkarır. Digital Motorbar temizleme başlığı : 56 adet anti-tangle kanal, temizlik esnasında silindir fırçaya dolanan saçları ve tüyleri otomatik olarak temizler.

: 56 adet anti-tangle kanal, temizlik esnasında silindir fırçaya dolanan saçları ve tüyleri otomatik olarak temizler. Entegre toz alma ve aralık temizleme başlığı : Boru tek tıkla ayrılır; borunun içine gömülmüş, hızlı temizliğe hazır aralık temizleme başlığı açığa çıkar.

: Boru tek tıkla ayrılır; borunun içine gömülmüş, hızlı temizliğe hazır aralık temizleme başlığı açığa çıkar. Anti-tangle mini motorhead : Anti-tangle özellikli fırça; evcil hayvan yatakları, araç koltukları ve merdivenlerdeki tüyleri toplar. Tüyleri hızla toplar.

: Anti-tangle özellikli fırça; evcil hayvan yatakları, araç koltukları ve merdivenlerdeki tüyleri toplar. Tüyleri hızla toplar. Kombinasyon başlığı : Evinizde veya arabanızda kullanabileceğiniz ikisi bir arada fırça ve geniş ağızlı başlık, farklı temizlik ve toz alma işleri arasında kolay geçişi sağlar.

: Evinizde veya arabanızda kullanabileceğiniz ikisi bir arada fırça ve geniş ağızlı başlık, farklı temizlik ve toz alma işleri arasında kolay geçişi sağlar. Mobilya altı adaptörü : Alçak alanlara rahat erişim için süpürgenin bükülmesini sağlar. Süpürge borusunun açısını 90°'ye kadar ayarlayarak mobilya altlarını temizlemek için tasarlandı.

: Alçak alanlara rahat erişim için süpürgenin bükülmesini sağlar. Süpürge borusunun açısını 90°'ye kadar ayarlayarak mobilya altlarını temizlemek için tasarlandı. Duvar askı ünitesi : Kablosuz süpürgenizi şarj etmek ve başlıkları düzgünce saklamak için duvara monte ünite.

: Kablosuz süpürgenizi şarj etmek ve başlıkları düzgünce saklamak için duvara monte ünite. Şarj cihazı

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