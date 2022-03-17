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    Dyson'ın yeni Airwrap'i tek başlıkla saça iki yönde de şekil verebiliyor

    Dyson, bu yaz en yeni Airwrap'ini müşterilerine sunacak. Airwrap Multi-Styler, tek başlıkla saça iki yönde de şekil verebilecek.                                 
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    Dyson'ın yeni Airwrap'i tek başlıkla iki yönde de şekil veriyor
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    İngiliz teknoloji şirketi Dyson, yeni saç şekillendirme aletinin bu yaz geleceğini duyurdu. Dyson Airwrap Multi-Styler, halefine göre daha hızlı çalışacak ve saçı şekillendirmeyi kolaylaştırmak için bir dizi yeni parçayla birlikte gelecek.

    Başlıklar standart Airwrap ile de uyumlu

    2018 yılında Airwrap'i piyasaya süren Dyson, bu ürünle birlikte havayı bükerek saçı kendine çekip başlığa sararak aşırı ısınmayla değil havayla saçı şekillendirmeye yarayan Coanda etkisinin Airwrap Multi-Styler ile daha da geliştirildiğini belirtiyor.

    Bununla birlikte saçın sağ ve sol tarafı için farklı başlıkların kullanılması gerekiyordu ancak yeni bir aparat havanın zıt yönlerde akabilmesine olanak tanıyor. Bu sayede tek başlıkla saçın iki tarafına da aynı şekil verilebilecek.

    Bukle başlıkları 30 mm, 40 mm, 30 mm uzun, 40 mm uzun ve 20 mm uzun boyutlarında gelecek. Ayrıca saçı hem düzleştirebilen hem de kurutabilen yeni bir düzleştirici kurutucu başlık da sunulacak.

     

    Bu yaz sunulacak Dyson Airwrap Multi-Styler'ın başlıklarının standart Airwrap ile uyumlu olduğu belirtiliyor. Bu sayede yeni bir cihaz almadan sadece başlıkları değiştirerek kullanıcılar bir yükseltme alabilecek.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 1 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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