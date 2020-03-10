Sensor Tower habersiz kullanıcı verilerini topluyor

Mobil uygulama dünyasının nabzını tutan önemli analiz platformlarından Sensor Tower ilginç bir haber ile gündemde. Platformun dolaylı yöntemlerle kullanıcıların verilerini habersiz olarak topladığı ifade ediliyor.

İlginç yöntem

Sensor Tower doğrudan ziyaret edilen bir platform değil ve sektörde veri toplayarak uygulamaların kullanım süreleri, indirme rakamları veya hasılatları gibi detaylı grafikler sunabiliyor. Bununla birlikte kullanıcı verilerini toplamak için ilginç bir yöntem kullanıyor.

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BuzzFeed tarafından verilen bilgilere göre Sensor Tower tarafından yönetilen ancak farklı isimler kullanan geliştirici hesapları mevcut. Android ve iOS tarafında bu hesaplar VPN, reklam engelleme gibi uygulamalara sahip.

Uygulamalar indirildikten sonra yönetici yetkisini alabilen sertifikalar kuruyor ve böylece hassas kullanıcı verilerine ulaşabiliyor. Sensor Tower patronu Randy Nelson sıkı rekabet nedeniyle böyle bir yönteme başvurduklarını ancak kesinlikle kişiyi tanıtacak verilerin elde edilmediğini ifade ediyor. Luna VPN, Adblock Focus gibi toplam 20 uygulama olduğu tespit edilmiş.

Kullanım koşullarını kesinlikle ihlal etmediklerini belirtse de Google ve Apple’ın bu uygulamaları mağazalardan kaldırdığı dile getiriliyor. Bununla birlikte çoğu popüler olan bu uygulamaların ne kadar telefona kurulduğu ise bilinmiyor.

https://www.slashgear.com/sensor-tower-allegedly-harvested-user-data-via-mobile-vpns-ad-blockers-10612682/

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