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e-Devlet’e bir özellik daha: Vasiyetname sorgulama

Soy ağacı sorgulama ve miras sorgulama gibi özelliklerle hizmet sayısını arttıran e-devlete bu defa vasiyetname sorgulama özelliği geliyor. Vasiyetname sorgulama nasıl yapılır?
1 yıl
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9
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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e-Devlet’e bir özellik daha: Vasiyetname sorgulama
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e-Devlet, yeni özelliklerle hizmet kalitesini arttırmaya devam ediyor. Soy ağacı sorgulama, miras sorgulama, rekabet kurumu başvuru portalı gibi özelliklerin ardından bu defa vasiyetname sorgulama özelliği geliyor.


AA muhaberinin aldığı bilgiye göre Adalet Bakanlığı kurumunun hizmet sayfasına eklenecek özellik ile vatandaş, ölen kişinin mirasının paylaşımına yönelik beyanlara e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

Bakanlık, uygulamanın hayata geçirilmesi için e-Devlet’e çalışmaların tamamlandığı bilgisini iletti. E-devlet'teki sayfasının oluşturulmasının ardından TC No ile vasiyetname sorgulaması yapılabilecek. Söz konusu hizmet, noterlerin verdiği ve mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere ulaşılabilecek.

Vasiyetname sorgulama nasıl yapılır?

Vasiyetname sorgulama özelliği henüz yayına alınmadı. Hizmetin yayına alınmasından sonra https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden Adalet Bakanlığı kurumunun hizmetler bölümünden sorgulama yapılacak.


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instance 1 yıl en beğenilen
Bu e devlet çalışkan bi yazılımcı işe aldı heralde son zamanlarda bir çok özellik eklemeye başladı
1 Yanıt Yanıtla +19
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homebird 1 yıl instance
instance
Bu e devlet çalışkan bi yazılımcı işe aldı heralde son zamanlarda bir çok özellik eklemeye başladı


Aslında yeni şeyler sürekli ekleniyor ama popüler servislerin adı daha çok duyuluyor.
instanceBu e devlet çalışkan bi yazılımcı işe aldı heralde son zamanlarda bir çok özellik eklemeye başladıAslında...
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DH Misafiri 1 yıl
Ee smdi miras bırakanın tc si isteniyormus zaten kimin bıraktıgını bilsem buraya baswurmam ki
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barsahin 1 yıl
Soyağacı, miras ve şimdi de vasiyet sorgulama. İnceden bize bir mesaj var da biz mi anlamıyoruz acaba :)
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Arapkahvesi 1 yıl
Story de geldi mi tamamdır bu iş
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alemburda34 1 yıl
Umarım dahada gelişir ve ben TC yazmadan benim adımın geçtiği vasiyetnameler görüntülenir.
Aynısını miras sorgulama içinde istiyorum.
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instance 1 yıl en beğenilen
Bu e devlet çalışkan bi yazılımcı işe aldı heralde son zamanlarda bir çok özellik eklemeye başladı
1 Yanıt Yanıtla +19
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homebird 1 yıl instance
instance
Bu e devlet çalışkan bi yazılımcı işe aldı heralde son zamanlarda bir çok özellik eklemeye başladı


Aslında yeni şeyler sürekli ekleniyor ama popüler servislerin adı daha çok duyuluyor.
Yanıtla +7
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aslanoto 1 yıl
büyük dedemizin büyük dedesinin vasiyetnamesinin bize maddi faydası olurmu acaba
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kaazto28 1 yıl aslanoto
aslanoto
büyük dedemizin büyük dedesinin vasiyetnamesinin bize maddi faydası olurmu acaba

Maddi faydasını boşver hocam, maddi-manevi zarar gelmezse şükret.
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1ses1 1 yıl
Maliye bakanlığı bunu beğendi.
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