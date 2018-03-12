e-Devlet’e bir özellik daha: Vasiyetname sorgulama

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e-Devlet, yeni özelliklerle hizmet kalitesini arttırmaya devam ediyor. Soy ağacı sorgulama, miras sorgulama, rekabet kurumu başvuru portalı gibi özelliklerin ardından bu defa vasiyetname sorgulama özelliği geliyor.





AA muhaberinin aldığı bilgiye göre Adalet Bakanlığı kurumunun hizmet sayfasına eklenecek özellik ile vatandaş, ölen kişinin mirasının paylaşımına yönelik beyanlara e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

Bakanlık, uygulamanın hayata geçirilmesi için e-Devlet’e çalışmaların tamamlandığı bilgisini iletti. E-devlet'teki sayfasının oluşturulmasının ardından TC No ile vasiyetname sorgulaması yapılabilecek. Söz konusu hizmet, noterlerin verdiği ve mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere ulaşılabilecek.

Vasiyetname sorgulama nasıl yapılır?

Vasiyetname sorgulama özelliği henüz yayına alınmadı. Hizmetin yayına alınmasından sonra https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden Adalet Bakanlığı kurumunun hizmetler bölümünden sorgulama yapılacak.