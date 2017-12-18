e-Devlet’in tasarımı tamamen yenilendi

Tam Boyutta Gör

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda 18 Aralık 2008'de hizmete sunulan e-Devlet Kapısı arayüzü, 10. yılı şerefine baştan aşağı yenilendi. Yeni arayüz, günümüz tasarım diline daha uygun bir yapıya sahip. Görsel değişikliklere ek olarak farklı boyutta cihazlar için uyumlu bir şablon kullanılıyor.

Daha modern tasarım öğelerinin kullanıldığı yeni tasarımda çeşitli erişilebilirlik özellikleri de bulunuyor. Tüm sayfalar ve interaktif içerikler engelli kullanıcılar göz önüne alınarak hazırlanmış.

Yeni arayüz tasarımında arama işlevi ön plana çıkarılıyor. Arama yapılırken eş anlamlı kelimeler de sorguya dâhil ediliyor.

e-Devletin yeni arayüzü mobil cihazlardan kullanılabilecek bir şekilde responsive bir yapıda hazırlanmış. Bu sayede ekran boyutuna uygun olarak arayüz özel bir şekilde biçimlendirilebiliyor.

e-Devlet Giriş Sayfası