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e-Devlet’in tasarımı tamamen yenilendi

e-Devlet Kapısı'nın kuruluşunun 10. yılı şerefine arayüz baştan aşağıya yenilendi. Daha modern görünüme kavuşan e-Devlet, engelli vatandaşlar için çeşitli erişilebilirlik özellikleri içeriyor.
1 yıl
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30
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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e-Devlet’in tasarımı tamamen yenilendi
Tam Boyutta Gör

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda 18 Aralık 2008'de hizmete sunulan e-Devlet Kapısı arayüzü, 10. yılı şerefine baştan aşağı yenilendi. Yeni arayüz, günümüz tasarım diline daha uygun bir yapıya sahip. Görsel değişikliklere ek olarak farklı boyutta cihazlar için uyumlu bir şablon kullanılıyor.

Daha modern tasarım öğelerinin kullanıldığı yeni tasarımda çeşitli erişilebilirlik özellikleri de bulunuyor. Tüm sayfalar ve interaktif içerikler engelli kullanıcılar göz önüne alınarak hazırlanmış.

Yeni arayüz tasarımında arama işlevi ön plana çıkarılıyor. Arama yapılırken eş anlamlı kelimeler de sorguya dâhil ediliyor.

e-Devletin yeni arayüzü mobil cihazlardan kullanılabilecek bir şekilde responsive bir yapıda hazırlanmış. Bu sayede ekran boyutuna uygun olarak arayüz özel bir şekilde biçimlendirilebiliyor.

e-Devlet Giriş Sayfası


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BlackGhost12 1 yıl en beğenilen
E devleti gerçekten iyi bir hizmet olarak buluyorum. Başvuru yapma seçenekleride olsa keşke.
Yanıtla +82
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EyeCoral 1 yıl
E devlet'in dünyada örneği var mıdır bilmiyorum ama varsa da bu kadar gelişmişi yoktur herhalde, emeği geçenlere teşekkürler
2 Yanıt Yanıtla +64
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Kefelon 1 yıl
Umarım güvenlik konusuna gerekli önem veriliyordur. Hepimizin en kıymetli bilgileri o sistemde işleniyor. En küçük açık büyük sorunlara sebep olur.
Yanıtla +48
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DH Misafiri 4 ay
Son derece kötü ve kullanıcı dostu olmayan bir yapıya bürünmüştür. İçerisinde eskisi gibi hizmetleri bulmak kolay değil tam aksine zorlaştırılmıştır. Anlamsız ve tuhaf kategoriler altına gizlenmiştir servisler. Beğenenleri anlamıyorum gerçekten.
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Astforum 1 yıl
Cep uygulaması güncellenmedi galiba .
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Vega 1 yıl
2 hafta önce e-devlet'e email attım ve "siteyi ne zaman mobile uyumlu olarak tasarlayacaksınız" diye yazmıştım.Çok şükür şu an yapmışlar.

Aslında bir çok devlet sitesi hala mobile uyumlu değil.İnsanların çoğu artık internete cepten giriyor.Bu sitelerin artık çoğunun mobile dönüşmesi lazım.Adamlar birde "bilgi toplumu" olacağız diye parti propagandası yapıyor.
Kullanıcının siteden optimum seviyede faydalanması,aradığını bulması ve daha iyi hizmet alması açısından daha iyi olacak.
Bu haliyle aslında vatandaşın aleyhine bir durum.
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Wjéasz 1 yıl
edevlet cidden benimde çok sevdiğim bir uygulama aynı şekilde dünyada kullabilieceğimiz yerli para sistemide gelsin
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mavizamanda 1 yıl
çok başarılı, sade tasarım, kolay çözüm sunan bir proje. Tabii zamanla hizmet güncellemeleri daha da eklenecektir.
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Oozed 1 yıl
Valla buna benzer bişe başka hangi ülkelerde var
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erkanberk 1 yıl
Mükemmel bir sistem kurdular. Gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Emeği geçenlere teşekkürler. Her açtığımda ''ulan ne güzel yapmışlar'' şeklinde şeberdiğim sitedir.
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Mustafa Dümen 1 yıl
[image]bence on numara olmuş, hayırlı olsun ülkemize [/image]
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astegon 1 yıl
Oh be sonunda gözlerim kör olmayacak. Bit bit yazılar vs gitmiş.
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