Yunan basınında Türk Savunma Sanayi endişesi

Bu anlaşma küresel ölçekte de ilgiyi bir kez daha ülkemize çevirmişken özellikle Yunan basınında bazı özeleştirilere de kapı aralamış oldu. Yunanistan’ın Savunma Sanayii alanındaki önemli seslerinden biri olan www.ptisidiastima.com sayfalarına taşıdığı bir içerikte SOM füzesinden bahsetti ve 250km menzile 227kg patlayıcı taşıyabilme kapasitesine vurgu yaptı. (SOM füesinin motor dahil toplam ağırlığı 589kg olarak belirtiliyor.)
Bunun dışında MBDA Exocet, Boeing Harpoon rakibi SOM-J versiyonun F-35’lerde de kullanılabileceği, ayrıca Türk donanmasında da SOM füzelerinden faydalanılacağı, gelişmiş radar, seyrüsefer sistemleri gibi teknolojilerin Türk şirketlerince geliştirilip üretilmeye hatta kullanılmaya başlandığı haberde yer alıyor.
Bu çalışmaların Türkiye’nin elini bir hayli güçlendirdiğine dikkat çeken yayın, olası bir Kıbrıs işgal hareketinde Türkiye’ye uygulanacak silah ambargosunun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teknolojik gücünü sekteye uğratmayacağını ve Türkiye’nin kendi kendine yetebilecek seviyeye ulaşmaya başladığını ifade ediyor. Yunanistan’ın bu mücadelede bir hayli geri kaldığı ve uzun ölçekli planlar yapılarak Avrupa’daki dost ülkeler ile askeri teknolojiler geliştirme konusunda ciddi bir takviyeye ihtiyaç olduğunun altı çizilmiş. Hatırlanacağı üzere daha önce de Yunan basınında milli savunma sanayinin geliştirdiği silahlar ve testler geniş yankı uyandırmıştı.
https://www.ptisidiastima.com/turkey-can-build-its-own-high-tech/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ahmet HABER
Değil mi zaten ?