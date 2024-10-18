EA Play aboneliği indirimli olarak Epic Store’a eklendi

[bkzdh=
Epic Store EA Play Fiyatları 2024
- Aylık: 219,99 TL (İlk ay 35,19 TL)
- Yıllık: 1.499,99 TL
PC için EA Play aboneliğini Epic Games Store’un yanı sıra Steam veya EA App’den de satın alabilirsiniz. Bu platformlarda aylık 5,99 dolar ve yıllık 39,99 dolar olarak ücretlendiriliyor. Epic Store fiyatları diğer platformlara göre pahalı ancak Türk Lirası ile fiyatlandırma sayesinde dolar kurundaki artışlardan etkilenmeyecek. EA Play Pro aboneliği ise sadece EA App'den alınabiliyor.
https://store.epicgames.com/tr/p/ea-play
EA Play ne işe yarıyor?
EA Play sayesinde çeşitli EA oyunlarını ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. EA Play kütüphanesinde FC 24, Battlefield serisi, Need for Speed serisi, F1 23, Star Wars serisi, It Takes Two, A Way Out gibi oyunlar mevcut. Ayrıca EA Play aboneliği sayesinde FC 25’i 10 saat ücretsiz olarak deneme imkanı yalayacaksınız. EBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)