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    Anlık Bildirim

    EA Play aboneliği indirimli olarak Epic Store’a eklendi

    Epic Games Store'a EA Play abonelik seçeneği eklendi. Epic Games Store'a özel olarak ilk ay 35 TL'ye abonelik başlatabilirsiniz.                                   
    EA Play aboneliği indirimli fiyatlarıyla Epic Store’a eklendi Tam Boyutta Gör
    Electronic Arts’ın oyun abonelik servisi EA Play, artık Epic Games Store’dan satın alınabiliyor. Epic Games Store’a özel olarak ilk ay indirimli olarak satın alabilirsiniz. Kampanyadan yeni ve eski üyeler yararlanabiliyor.

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    Epic Store EA Play Fiyatları 2024

    • Aylık: 219,99 TL (İlk ay 35,19 TL)
    • Yıllık: 1.499,99 TL

    PC için EA Play aboneliğini Epic Games Store’un yanı sıra Steam veya EA App’den de satın alabilirsiniz. Bu platformlarda aylık 5,99 dolar ve yıllık 39,99 dolar olarak ücretlendiriliyor. Epic Store fiyatları diğer platformlara göre pahalı ancak Türk Lirası ile fiyatlandırma sayesinde dolar kurundaki artışlardan etkilenmeyecek. EA Play Pro aboneliği ise sadece EA App'den alınabiliyor.

    https://store.epicgames.com/tr/p/ea-play

    EA Play ne işe yarıyor?

    EA Play sayesinde çeşitli EA oyunlarını ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. EA Play kütüphanesinde FC 24, Battlefield serisi, Need for Speed serisi, F1 23, Star Wars serisi, It Takes Two, A Way Out gibi oyunlar mevcut. Ayrıca EA Play aboneliği sayesinde FC 25’i 10 saat ücretsiz olarak deneme imkanı yalayacaksınız. E

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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