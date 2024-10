EA Play aboneliği indirimli olarak Epic Store’a eklendi

Tam Boyutta Gör Electronic Arts’ın oyun abonelik servisi EA Play, artık Epic Games Store’dan satın alınabiliyor. Epic Games Store’a özel olarak ilk ay indirimli olarak satın alabilirsiniz. Kampanyadan yeni ve eski üyeler yararlanabiliyor.

Epic Store EA Play Fiyatları 2024

Aylık: 219,99 TL (İlk ay 35,19 TL)

Yıllık: 1.499,99 TL

PC için EA Play aboneliğini Epic Games Store’un yanı sıra Steam veya EA App’den de satın alabilirsiniz. Bu platformlarda aylık 5,99 dolar ve yıllık 39,99 dolar olarak ücretlendiriliyor. Epic Store fiyatları diğer platformlara göre pahalı ancak Türk Lirası ile fiyatlandırma sayesinde dolar kurundaki artışlardan etkilenmeyecek. EA Play Pro aboneliği ise sadece EA App'den alınabiliyor.

https://store.epicgames.com/tr/p/ea-play

EA Play ne işe yarıyor?

EA Play sayesinde çeşitli EA oyunlarını ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. EA Play kütüphanesinde FC 24, Battlefield serisi, Need for Speed serisi, F1 23, Star Wars serisi, It Takes Two, A Way Out gibi oyunlar mevcut. Ayrıca EA Play aboneliği sayesinde FC 25’i 10 saat ücretsiz olarak deneme imkanı yalayacaksınız. E

