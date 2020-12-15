EA Play, Game Pass PC'ye şimdilik gelmiyor: 2021'e ertelendi

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EA Play'in bugün Xbox Game Pass PC'ye eklenmesini bekleyenlere maalesef kötü bir haber geldi. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre EA Play, Game Pass PC'ye 2021'de gelecek. Kesin bir tarih ise henüz verilmedi.

EA Play'in aslında 15 Aralık'ta, yani bugün Game Pass PC'ye eklenmesi bekleniyordu. Microsoft'un kötü haberi tam olarak bugün vermesi biraz ilginç olmuş. Kullanıcılar yeni oyunları kütüphanede görmeyi beklerken bir anda bu haberle karşı karşıya kalmış oldu. Microsoft bu tarafta daha önce haber vermiş olsaydı çok daha iyi olurdu.

Erteleme kararının arkasındaki sebeplere baktığımızda ise Microsoft Store'daki güncellemelerin yetişmemesiyle ilgili bir sorun yaşandığını görüyoruz. Xbox Game Pass için PC tarafında işler genelde epey yavaş ilerliyor. Bunun nedeni, Game Pass'e eklenecek oyunların çoğunun Microsoft Store'da bulunmaması. Konsol tarafında ise tüm oyunlar hali hazırda Xbox Store'da yer aldığı için daha akıcı bir süreç var. Dolayısıyla EA-Microsoft anlaşmasında herhangi bir sorun olmamasına rağmen EA Play'in PC'ye gelmesi konsollara göre çok daha uzun sürüyor.

EA Play-Game Pass PC entegrasyonunun tamamlanması bir süre daha devam edecek gibi. Microsoft şu anda 2021 haricinde net bir tarih vermedi. Umuyoruz çok uzun sürmeden 2021'in başlarında süreç tamamlanır ve Game Pass PC kullanıcıları da EA oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilir.

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