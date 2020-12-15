EA Play, Game Pass PC'ye şimdilik gelmiyor: 2021'e ertelendi

EA Play'in bugün Xbox Game Pass PC'ye eklenmesini bekleyenlere maalesef kötü bir haber geldi. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre EA Play, Game Pass PC'ye 2021'de gelecek. Kesin bir tarih ise henüz verilmedi.
EA Play'in aslında 15 Aralık'ta, yani bugün Game Pass PC'ye eklenmesi bekleniyordu. Microsoft'un kötü haberi tam olarak bugün vermesi biraz ilginç olmuş. Kullanıcılar yeni oyunları kütüphanede görmeyi beklerken bir anda bu haberle karşı karşıya kalmış oldu. Microsoft bu tarafta daha önce haber vermiş olsaydı çok daha iyi olurdu.
Erteleme kararının arkasındaki sebeplere baktığımızda ise Microsoft Store'daki güncellemelerin yetişmemesiyle ilgili bir sorun yaşandığını görüyoruz. Xbox Game Pass için PC tarafında işler genelde epey yavaş ilerliyor. Bunun nedeni, Game Pass'e eklenecek oyunların çoğunun Microsoft Store'da bulunmaması. Konsol tarafında ise tüm oyunlar hali hazırda Xbox Store'da yer aldığı için daha akıcı bir süreç var. Dolayısıyla EA-Microsoft anlaşmasında herhangi bir sorun olmamasına rağmen EA Play'in PC'ye gelmesi konsollara göre çok daha uzun sürüyor.
EA Play-Game Pass PC entegrasyonunun tamamlanması bir süre daha devam edecek gibi. Microsoft şu anda 2021 haricinde net bir tarih vermedi. Umuyoruz çok uzun sürmeden 2021'in başlarında süreç tamamlanır ve Game Pass PC kullanıcıları da EA oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilir.
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O zamana kadar tadını çıkarabileceğin bir sürü oyun var Game Pass PC'de.
Oynamadıysan Yakuza serisini tavsiye ederim.
Mesele Steam gibi Win32 yazılımlarla stabil çalışan açık bir platform yazmak değil. Microsoft bunu 1 ayda yapar. Mesele Microsoftun bunu yapmak yerine saçma Store(UWP) ısrarı ve o Store'u yıllardır adam edememesi.
Zamanında sırf Store güçlensin diye geliştiricilere şart koştular, bana uygulama yazacaksan hem mobilde hem masaüstünde hem de Xboxta çalışacak diye. Bu ısrarın sonu bir çok geliştiricinin Windows telefonlara uygulama çıkartması oldu. Oyun yaparsan hem Xbox'a hem Microsoft Store'a çıkart dedi, geliştiriciler Xbox'a oyun çıkartmaktan vazgeçti. Sonra bu saçma ısrardan vazgeçtiler.
Sonra çok güzel bir kararla Game Pass kütüphanesini PC'ye getiriyoruz dediler. Ama o da ne? Saçma sapan Microsoft Store ile entegre halde getirdiler. Store tarafında bu kadar ısrarcıysalar oraya işi çevirecek bir ekip kurup Store'u gerekirse baştan yazsınlar. Çünkü şu anda ölü, bir şey kaybetmezler. Ya da tamamen boşverip Game Passi Steam gibi Win32 uygulama haline getir, oyunları da Win32 olarak çalıştır. Yallah, bitti.
Dertleri Store ile kapalı sistem kurup dağıtıcılar için daha cazip bir platform sunmak. Böylece atıyorum Rusya store üzerinden oyun alan adam Türkçe oynayamayacak. Yama vs. yapılamayacak, bu tür ek içerikleri geliştirici firmalar satacak. Oyunları cracklemek çok daha zor hatta imkansız olacak.(encrypted çünkü) Eyvallah da iki tane problem var. Birincisi Store olayını beceremediniz. Ikincisi de pcyi tercih eden adam zaten bu özgürlükleri için ediyor. Sen adama yama vs. gibi şeyleri engellersen PC oyuncuları yine Steam ve Epici tercih edecek.
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