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    EA Play, Game Pass PC'ye şimdilik gelmiyor: 2021'e ertelendi

    EA Play'in Xbox Game Pass PC'ye bugün eklenmesi bekleniyordu ancak maalesef Microsoft tarafından kötü bir haber geldi. 
    6 gün
    3,4b
    1
    16
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    EA Play, Game Pass PC'ye şimdilik gelmiyor: 2021'e ertelendi
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    EA Play'in bugün Xbox Game Pass PC'ye eklenmesini bekleyenlere maalesef kötü bir haber geldi. Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre EA Play, Game Pass PC'ye 2021'de gelecek. Kesin bir tarih ise henüz verilmedi.

    EA Play'in aslında 15 Aralık'ta, yani bugün Game Pass PC'ye eklenmesi bekleniyordu. Microsoft'un kötü haberi tam olarak bugün vermesi biraz ilginç olmuş. Kullanıcılar yeni oyunları kütüphanede görmeyi beklerken bir anda bu haberle karşı karşıya kalmış oldu. Microsoft bu tarafta daha önce haber vermiş olsaydı çok daha iyi olurdu.

    Erteleme kararının arkasındaki sebeplere baktığımızda ise Microsoft Store'daki güncellemelerin yetişmemesiyle ilgili bir sorun yaşandığını görüyoruz. Xbox Game Pass için PC tarafında işler genelde epey yavaş ilerliyor. Bunun nedeni, Game Pass'e eklenecek oyunların çoğunun Microsoft Store'da bulunmaması. Konsol tarafında ise tüm oyunlar hali hazırda Xbox Store'da yer aldığı için daha akıcı bir süreç var. Dolayısıyla EA-Microsoft anlaşmasında herhangi bir sorun olmamasına rağmen EA Play'in PC'ye gelmesi konsollara göre çok daha uzun sürüyor.

    EA Play-Game Pass PC entegrasyonunun tamamlanması bir süre daha devam edecek gibi. Microsoft şu anda 2021 haricinde net bir tarih vermedi. Umuyoruz çok uzun sürmeden 2021'in başlarında süreç tamamlanır ve Game Pass PC kullanıcıları da EA oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilir. 



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    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Sp!deR
    Hatta Microsoft hisseleri direkt Valve'ye geçirmeli. Az mantıklı yorumlar yazın ya
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yani kimse nasıl burada ki mağuduriyeti nasıl görmezden gelip aynı zamanda üçkağıtı görmez anlamıyorum. Resmen dolandırdıldık. Adamlar Xbox game pass PC de EA olay olucak dedi bangır bangır reklam yaptı, millet Steam'deki ea playlerini kapadı ( evet iki yere ödemeyelim diye bende Steam daki EA playı iptal edip game pasa e geçenlerdenim ) ve game pass e geçti. Aaa neymiş 2021 e ertelenmiş ya böyle saçma şey mi olur. Bf v, battlefront 2 hesaplarıma EA playı steamden kapadığım için ulaşamıyor ve oynayamıyorum.şimdi paşaların keyfini mi beklicez. Tamam çok bir para değil bu kadar hizmet için ama insan enayi yerine konunca da bi zoruna gidiyor. Yıl başı kampanyalarında Ea playdaki oyunların satışı kesilmesin diye adamlar ertelediler. Olan bizlere oldu boşu boşuna para verdik bu ay. Bir tane de ne oyun kanalı ne de buna yönelik içerik üreten site de eleştiri görmedim. Aman firma ile ara bozulmasın diye herkes sessiz.
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Son gün söylemeleri çok iyi olmuş hatta türkiye saatiyle neredeyse 16sında açıklayacaklardı ayıp yani microsofta yakıştıramadım
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    Wiseeman 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar burada ki ea play'in origin de ki ea play ile alakası yok. Steamde de aynı olay var Originde bulunan ea play de bir sürü oyun varken Steamde bulunan ea play de az oyun var.
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    kryrdm 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sırf ea için game pass ultimate üyeliği almıştık. 16 ay üyeliğimiz var. Gerçekten kötü bir haber. Bari Ocak ayı bitmeden gelse.
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    kbere (Önder D) 5 gün ( Mesaj Silindi ) kryrdm
    16 ay üyelik varsa dert etme, ea playdeki oyunlara 3 ay yeter de artar bile. Zaten bir çoğu çok eski oyunlar.



    O zamana kadar tadını çıkarabileceğin bir sürü oyun var Game Pass PC'de.



    Oynamadıysan Yakuza serisini tavsiye ederim.
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    Cupra_R (Emre ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Aylar öncesinde geleceğini duyur sonra biz yapamadık zamana ihtiyacımız var :) 2021 diyor ama 1 ocak değil artık ne zaman getirirlerse...
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Pandemide büyük fırsat kaçırdılar
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    ventiol (rc rs) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    PC Game Pass'i ben de büyük umutlarla aldım ama bu haberle birlikte üyeliğimi iptal ettim. Bilgisayarımda hem SSD hem HDD mevcut ve HDD ye yani ikincil diske bazı oyunları kurmuyordu. Sorun olarak da araştırdım ama birincil diskinizde yer açın gibi saçma cevaplar buldum. Ayrıca ikincil diske kurulan birçok oyunda sık sık dosya hatası verip tekrar tarama yaptı optimizasyon yaptı o şekilde çalıştı. XBOX for PC gerçekten başarısız bir uygulama. Bu EA Play nedeniyle bekliyordum ama bu da gelmiyorsa bir anlamı kalmadı benim için.
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    Elitforce 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Cidden ben de bekliyordum işin tadı kaçtı. 3 ay öncesinden haber verdiler ve önce Xbox kullanıcılarına dendi tamam dedim, Aralık'ta dendi 1inden itibaren sandım 15i çıktı şimdi de 2021 diyor :D
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    Sp!deR (M ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Game Pass PC uygulaması gerçekten çok kötü durumda. İki sistemi birbirine entegre edememişlerdir. Game Pass de EA Play gibi Steam'e gelmeli.
    3 Yanıt Yanıtla
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    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Sp!deR
    Hatta Microsoft hisseleri direkt Valve'ye geçirmeli. Az mantıklı yorumlar yazın ya
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Sp!deR
    ne yiyip ne içiyorsunuz da bu konulara böyle yorumlar yazabiliyorsunuz cidden merak ediyorum. =D
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    kbere (Önder D) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Sp!deR
    Steamin üzerinde çalıştığı işletim sistemi de Microsofta ait biliyorsun değil mi?



    Mesele Steam gibi Win32 yazılımlarla stabil çalışan açık bir platform yazmak değil. Microsoft bunu 1 ayda yapar. Mesele Microsoftun bunu yapmak yerine saçma Store(UWP) ısrarı ve o Store'u yıllardır adam edememesi.



    Zamanında sırf Store güçlensin diye geliştiricilere şart koştular, bana uygulama yazacaksan hem mobilde hem masaüstünde hem de Xboxta çalışacak diye. Bu ısrarın sonu bir çok geliştiricinin Windows telefonlara uygulama çıkartması oldu. Oyun yaparsan hem Xbox'a hem Microsoft Store'a çıkart dedi, geliştiriciler Xbox'a oyun çıkartmaktan vazgeçti. Sonra bu saçma ısrardan vazgeçtiler.



    Sonra çok güzel bir kararla Game Pass kütüphanesini PC'ye getiriyoruz dediler. Ama o da ne? Saçma sapan Microsoft Store ile entegre halde getirdiler. Store tarafında bu kadar ısrarcıysalar oraya işi çevirecek bir ekip kurup Store'u gerekirse baştan yazsınlar. Çünkü şu anda ölü, bir şey kaybetmezler. Ya da tamamen boşverip Game Passi Steam gibi Win32 uygulama haline getir, oyunları da Win32 olarak çalıştır. Yallah, bitti.



    Dertleri Store ile kapalı sistem kurup dağıtıcılar için daha cazip bir platform sunmak. Böylece atıyorum Rusya store üzerinden oyun alan adam Türkçe oynayamayacak. Yama vs. yapılamayacak, bu tür ek içerikleri geliştirici firmalar satacak. Oyunları cracklemek çok daha zor hatta imkansız olacak.(encrypted çünkü) Eyvallah da iki tane problem var. Birincisi Store olayını beceremediniz. Ikincisi de pcyi tercih eden adam zaten bu özgürlükleri için ediyor. Sen adama yama vs. gibi şeyleri engellersen PC oyuncuları yine Steam ve Epici tercih edecek.
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    mgundog (m gundog) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bekleyen de çoktu microsoft ayıp etti pc kullanıcılarına
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    3404 kez okundu.
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