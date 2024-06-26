Tam Boyutta Gör Popüler futbol serisisinin son oyunu olan EA Sports FC 24 geçtiğimiz Eylül ayında yayınlanmıştı. Ve artık EA Play aracılığıyla Xbox Game Pass Ultimate abonelerine sunuluyor.

FC 24 sonunda Xbox Game Pass kataloğunda yerini alıyor

Oyunseverler EA Sports FC'yi hem bilgisayarda hem de konsolda Xbox Game Pass ile deneyimleyebilecekler. Ancak oyunu oynamak için Game Pass abonesi olmak gerekiyor. Game Pass üyeliği ise güncel rakamlara göre PC ve Konsol üyeliği ayrı ayrı olmak üzere 159 TL. Her iki versiyonun dahil edildiği Ultimate versiyonun aylık ücreti ise 209 TL olarak belirlendi.

FC 24, bir dönemin sonunu ve başka bir dönemin başlangıcını da temsil ediyor. Zira stüdyonun FIFA ile olan işbirliği geçtiğimiz yıl sonlandığı için artık kendi markasıyla yola devam etmeye karar vermişti. Fakat oyunun isminde yapılan değişikliğin dışında takımlar ve stadyumlar gibi diğer öğelerde herhangi bir değişim yaşanmadı.

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Çünkü stüdyo bu tür öğelerin tamamı için ayrı birer lisans anlaşmasına sahip. Şirket aynı zamanda Euro lisansını da bünyesinde barındırıyor. Bu sayede oyuncular turnuvayı diledikleri gibi oynayıp simüle edebiliyor.

Ortaya çıkan bir habere göre organizasyon, FIFA ismini dört yıl daha kullanmaya devam etmesi için EA'den 1 milyar dolar ücret talep etti. Daha sonra EA görüşmeleri sonlandırmış ve FIFA kendi oyununu yapmaya karar vermişti.

FIFA başkanı Gianni Infantino geçtiğimiz dönemde, "Bir futbol simülasyon oyunu oynuyorsanız bu FIFA olmalıdır, ismi başka bir şey olamaz" açıklamasını yapmıştı. "Yeni partnerlele yeni oyunlar geliştiriyoruz ve yaptığımız her şeyde olduğu gibi bu da en iyisi olacak. Yani yeni FIFA oyunu için hazır olun." diyerek yeni oyun çalışmalarını duyurmuştu.

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EA Sports FC 24 Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi