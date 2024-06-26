Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    EA Sports FC 24 Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi

    Microsoft yaptığı yeni duyuruyla tam da Euro 2024'ün heyecan dozunun giderek yükseldiği bu günlerde EA Sports FC 24'ü Game Pass kütüphanesine eklediğini açıkladı.
    EA Sports FC 24 Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi Tam Boyutta Gör
    Popüler futbol serisisinin son oyunu olan EA Sports FC 24 geçtiğimiz Eylül ayında yayınlanmıştı. Ve artık EA Play aracılığıyla Xbox Game Pass Ultimate abonelerine sunuluyor.

    FC 24 sonunda Xbox Game Pass kataloğunda yerini alıyor

    Oyunseverler EA Sports FC'yi hem bilgisayarda hem de konsolda Xbox Game Pass ile deneyimleyebilecekler. Ancak oyunu oynamak için Game Pass abonesi olmak gerekiyor. Game Pass üyeliği ise güncel rakamlara göre PC ve Konsol üyeliği ayrı ayrı olmak üzere 159 TL. Her iki versiyonun dahil edildiği Ultimate versiyonun aylık ücreti ise 209 TL olarak belirlendi.

    FC 24, bir dönemin sonunu ve başka bir dönemin başlangıcını da temsil ediyor. Zira stüdyonun FIFA ile olan işbirliği geçtiğimiz yıl sonlandığı için artık kendi markasıyla yola devam etmeye karar vermişti. Fakat oyunun isminde yapılan değişikliğin dışında takımlar ve stadyumlar gibi diğer öğelerde herhangi bir değişim yaşanmadı.

    Çünkü stüdyo bu tür öğelerin tamamı için ayrı birer lisans anlaşmasına sahip. Şirket aynı zamanda Euro lisansını da bünyesinde barındırıyor. Bu sayede oyuncular turnuvayı diledikleri gibi oynayıp simüle edebiliyor. 

    Ortaya çıkan bir habere göre organizasyon, FIFA ismini dört yıl daha kullanmaya devam etmesi için EA'den 1 milyar dolar ücret talep etti. Daha sonra EA görüşmeleri sonlandırmış ve FIFA kendi oyununu yapmaya karar vermişti.

    FIFA başkanı Gianni Infantino geçtiğimiz dönemde, "Bir futbol simülasyon oyunu oynuyorsanız bu FIFA olmalıdır, ismi başka bir şey olamaz" açıklamasını yapmıştı. "Yeni partnerlele yeni oyunlar geliştiriyoruz ve yaptığımız her şeyde olduğu gibi bu da en iyisi olacak. Yani yeni FIFA oyunu için hazır olun." diyerek yeni oyun çalışmalarını duyurmuştu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    +44 7537 452510 eski faturalı motora plaka çıkarma goodram ssd alınır mı telefon faturası ödenmezse ne olur polo mu i20 mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız