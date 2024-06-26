EA Sports FC 24 Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi

FC 24 sonunda Xbox Game Pass kataloğunda yerini alıyor
Oyunseverler EA Sports FC'yi hem bilgisayarda hem de konsolda Xbox Game Pass ile deneyimleyebilecekler. Ancak oyunu oynamak için Game Pass abonesi olmak gerekiyor. Game Pass üyeliği ise güncel rakamlara göre PC ve Konsol üyeliği ayrı ayrı olmak üzere 159 TL. Her iki versiyonun dahil edildiği Ultimate versiyonun aylık ücreti ise 209 TL olarak belirlendi.
FC 24, bir dönemin sonunu ve başka bir dönemin başlangıcını da temsil ediyor. Zira stüdyonun FIFA ile olan işbirliği geçtiğimiz yıl sonlandığı için artık kendi markasıyla yola devam etmeye karar vermişti. Fakat oyunun isminde yapılan değişikliğin dışında takımlar ve stadyumlar gibi diğer öğelerde herhangi bir değişim yaşanmadı.
Çünkü stüdyo bu tür öğelerin tamamı için ayrı birer lisans anlaşmasına sahip. Şirket aynı zamanda Euro lisansını da bünyesinde barındırıyor. Bu sayede oyuncular turnuvayı diledikleri gibi oynayıp simüle edebiliyor.
Ortaya çıkan bir habere göre organizasyon, FIFA ismini dört yıl daha kullanmaya devam etmesi için EA'den 1 milyar dolar ücret talep etti. Daha sonra EA görüşmeleri sonlandırmış ve FIFA kendi oyununu yapmaya karar vermişti.
FIFA başkanı Gianni Infantino geçtiğimiz dönemde, "Bir futbol simülasyon oyunu oynuyorsanız bu FIFA olmalıdır, ismi başka bir şey olamaz" açıklamasını yapmıştı. "Yeni partnerlele yeni oyunlar geliştiriyoruz ve yaptığımız her şeyde olduğu gibi bu da en iyisi olacak. Yani yeni FIFA oyunu için hazır olun." diyerek yeni oyun çalışmalarını duyurmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.