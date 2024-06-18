EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak? İşte detaylar

Tam Boyutta Gör EA FC 24'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte EA Sports'un omuzlarında büyük bir baskı oluştu. Yeni EA Sports FC oyun serisinin ilk bölümünde, oyuncuların toptan iyileştirmeler görmek için can attığı bir dönemde FIFA adı geçmişte kaldığı için oyunun hangi yöne gideceğini görmek ilginç olacak.

EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak?

Futbol serisi genellikle Eylül ayının son Salı günü başlıyor. Bu gelenek devam ederse EA Sports FC 25 resmi olarak 24 Eylül 2024'te yayınlanacak. Ancak EA Play aboneliği, ön siparişler veya lüks sürümler gibi bazı tekliflerde olduğu gibi genellikle bir erken erişim penceresi sunuyor. Bu, insanların 20 Eylül'den itibaren oyunu oynamaya başlayacağı anlamına gelebilir.

EA Sports FC hangi platformlarda olacak?

EA Sports FC'nin önde gelen platformları PlayStation 5, Windows PC ve Xbox Series X'tir. Ancak Nintendo Switch, sonunda 2018'den bu yana ilk kez FIFA/EAFC serisinin güncel bir sürümüne kavuştu. Switch'te gelişmiş Hypermotion V veya Xbox One sürümü yoktu.

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Switch'te çapraz platform çok oyunculu özelliği de yoktu ancak bu özellik Xbox, PlayStation ve PC oyuncuları için EA Sports FC 24'te ilk kez sunuldu. Bu, oyuncuların gösterişli yeni oyunu göremeyeceği iki platformun PlayStation 4 ve Xbox One olduğu anlamına geliyor.

EA FC 25'in ilk fragmanı ne zaman çıkacak?

Haziran sonu ile Temmuz başı arası, EA Sports pazarlamacılarının lansman tarihi duyurusunu içeren bir tanıtım fragmanı yayınladığı zamandır. EA Sports FC 24'ün ön izlemeleri 18 Temmuz'da resmi duyuru fragmanı ise 10 Temmuz'da gelmişti. Bu, EA FC 25 için iyi bir rehber gibi görünüyor ancak UEFA'nın Euro 2024 şampiyonası finalinin oynanacağı tarih bunu karmaşık hale getirebilir.

EA Sports FC 25'te neler olacak?

Yinelenen bir spor çalışmasında büyük iyileştirmelerin veya yeni özelliklerin ne olacağını tahmin etmek zor. EA Vancouver'ın neyin peşinde olduğuna dair hiçbir söylenti yok ve bir yıl süren geliştirme döngüsü nedeniyle spor video oyunları yayıncıları, herhangi bir ayrıntıyı açıklamadan önce mümkün olduğu kadar beklemeyi seviyor.

EA Sports FC 24, FIFA 22'de tanıtılan HyperMotion teknolojisini geliştirmeye devam etti. Geliştiricilerin daha gerçekçi oyuncu hareketi, reaksiyon ve genel oyun hızı sunmak için gerçek maçlardan elde edilen verileri burada kullanıyor. Veriler maçlara yerleştirilen kameralardan toplanıyor ve geçen yıl EA Sports ağırlıklı olarak İspanyol ve İngiliz profesyonel liglerinde çalışıyordu.

Söylentiler, EA Sports FC 25'in bir kez daha köşe vuruşu mekanizmalarını değiştireceğini öne sürüyor ancak duran top oynanışı genellikle her yıl bir miktar ilgi görüyor. Her iki durumda da, bu yeni bir özellik duyurusu paketini pek desteklemeyecektir. Bu nedenle EA Sports'un elinde muhtemelen daha büyük bir şey var.

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EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak? İşte detaylar