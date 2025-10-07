Giriş
    EA Sports FC 26, Steam'deki puanıyla alarm veriyor

    Kısa süre önce oyunseverlerle buluşan EA Sports FC 26, seri için hiç de hoş olmayan bir rekora imza atmak üzere. Yeni FC oyununa Steam'de şikayet yağıyor!                

    EA Sports FC 26, Steam'deki puanıyla alarm veriyor Tam Boyutta Gör
    FC (eski adıyla FIFA) serisinin yeni oyunu 25 Eylül'de oyunseverlerle buluştu. Gerek oynanış tarafında, gerekse kariyer modunda yıllardır görmediğimiz yenilikler vadeden EA Sports FC 26, bu yönüyle merak uyandırmayı da başardı. Ancak oyunun çıkışıyla birlikte bu merak pek çok kişi için hayal kırıklığına dönüştü. En azından Steam'deki oyuncu puanları bunu söylüyor.

    Steam'deki EA Sports FC 26 yorumlarının yüzde 52'si negatif. Bu da FC 26'yı bu köklü serinin en az beğenilen oyunlarından biri yapıyor.

    EA Sports FC 26, PC Tarafında Teknik Sorunlarla Boğuşuyor

    EA Sports FC 26 özellikle Steam'de bu kadar düşük puan alması tesadüf değil. Oyunun PC versiyonu ciddi teknik sorunlarla boğuşuyor. Oyuncuların en çok şikâyet ettiği sorunların başında, çevrimiçi maçlarda yaşanan girdi gecikmesi (input delay) geliyor. Yani oyuncunun tuşa bastığı an ile ekrandaki hareketin gerçekleşmesi arasında fark edilir bir gecikme oluyor.

    EA Sports, bu sorunun önceki oyunlarda yapılan kapsamlı testlerle çözüldüğünü belirtmişti. Ancak FC 26’nın PC sürümünde gecikmenin hâlâ devam ettiği açıkça görülüyor. Bunun yanında ani kare hızı düşüşleri, kontrolcü bağlantısının kopması, eşleşme sistemindeki dengesizlikler ve zayıf PC optimizasyonu da oyuncu deneyimini olumsuz etkileyen diğer problemler arasında yer alıyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde PC oyuncuları için pek de hoş olmayan bir deneyim ortaya çıkıyor.

    Tüm bu kötü yorumlara rağmen EA Sports FC 26'nın Steam'deki oyuncu sayısı şu ana kadar iyi gidiyor. Ancak oyuncu puanlarının giderek düşmesi, yeni kullanıcıların oyunu satın almasına engel olabilir. Bu yüzden EA Sports'un bu sorunu bir an önce çözmesi gerekiyor.

