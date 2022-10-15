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    EasyCep’ten dev tesis yatırımı

    Türkiye’nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketi konumunda olan EasyCep, 250 kişinin istihdam edildiği 4 bin metrekarelik tesis yatırımını devreye aldı.  
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    Sıfır bir cep telefonun üretilmesi ve ilk yılındaki kullanımı doğada yaklaşık 85 kilogram karbon salınımına sebep oluyor. Bunun yüzde 95’i üretim safhasında ortaya çıkıyor. Geri kalan yüzde 5’lik bölüm ise telefonların ortalama 2 ile 5 yıl arasında değişen kullanımı süresine yayılıyor.

    Bir ağacın 85 kg’lık bir karbon salınımını dengelemesi ise yaklaşık 20 yıl sürüyor. Döngüsel ekonomiyi destekleyip sıfırdan üretim yerine yenilenmiş cihaz tercih etmek doğal kaynakların korunarak gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmak anlamına geliyor.

    Türkiye’de son 5 yılda her yıl ortalama (2018 yılı hariç) 11 milyon adet yeni cep telefonunun satıldığı pazarda, 2021 yılı itibariyle 4,6 milyar dolarlık bir hacim oluştu. Yüksek ithalat rakamları nedeniyle yenilenmiş cep telefonu pazarı her geçen gün daha da önem kazanıyor.

    Türkiye’de yenilenmiş telefon pazarı henüz 20 milyon dolarlar seviyesinde. Hem KDV indirimi ve taksit avantajları ile devlet teşvikleri hem de tüm dünyada döngüsel ekonomiye geçişin önem kazanması ile pazarın hızla büyüyeceği öngörülüyor.

    EasyCep’ten dev adım

    Türkiye’nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep, 4 bin metrekarelik tesis yatırımına imza attı. Âtıl duran elektronik ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılmasına öncülük eden EasyCep’in İstanbul / Kağıthane’deki yenileme tesisinin açılışı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle gerçekleşti.

    Kurulduğu günden bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren ve Türkiye’de yeni bir sektörün oluşmasına öncülük eden EasyCep, 250 kişinin istihdam edildiği 4 bin metrekarelik tesis yatırımını devreye aldı.

    4 bin metrekarelik yenileme tesisi 250 kişilik teknisyen kadrosu ile hizmet veriyor. 8’i İstanbul’da olmak üzere, 20 mağaza açan EasyCep, aylık yenileme kapasitesini ise 2022 yılı başında 10 bin adetten 150 bin adede yükseltti. EasyCep’in hedefi önümüzdeki 3-4 yıl içinde Türkiye’de yenilenmiş her 10 telefondan 4’ünün EasyCep tarafından yenilenmiş olması.

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    slamdunk393 1 gün önce

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