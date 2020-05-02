Edge Beta sürümü Chrome’un bildirim isteklerini sessize alma özelliğini kazandı

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Microsoft, Chrome ile Outlook kullananlara ‘Edge tarayıcısına geçin’ uyarısı gösteriyor

Microsoft Edge tarayıcısı, Google’ın Ocak ayında açıkladığı ve uygulamalarına eklemeyi planladığı özelliğe sahip oldu. Bu özellik, sayfaların sürekli sorduğu bildirim gönderme isteklerini sessize alarak rahatsızlıkları engelliyor.

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Masaüstü versiyonda bildirim isteği engellendiğinde adres çubuğunun sonunda çıkan ufak bir bildirim, durumdan kullanıcıyı haberdar ediyor. Mobilde ise alt tarafta çıkan ve ardından kaybolan bir uyarı, bildirim talebinin otomatik olarak reddedildiğini gösteriyor.

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Özelliği kullanmak için Edge beta sürüm 83 veya üzerine sahip olmanız gerekiyor ve ayarlara girip site içeriği kısmındaki bildirim seçeneğini aktive etmeniz gerekiyor.

https://techdows.com/2020/05/enable-quiet-ui-for-notifications-in-new-microsoft-edge.html

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