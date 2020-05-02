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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Edge Beta sürümü Chrome’un bildirim isteklerini sessize alma özelliğini kazandı

    Microsoft'un Chromium ile yenilenen ve ardından bir hayli popüler hâle gelen tarayıcısı Edge, motorunun bire bir aynı olmasından ötürü Chrome özelliklerini kazanmaya devam ediyor.
    1 hf.
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    9
    Tarayıcılar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft, Chrome ile Outlook kullananlara ‘Edge tarayıcısına geçin’ uyarısı gösteriyor

    Microsoft Edge tarayıcısı, Google’ın Ocak ayında açıkladığı ve uygulamalarına eklemeyi planladığı özelliğe sahip oldu. Bu özellik, sayfaların sürekli sorduğu bildirim gönderme isteklerini sessize alarak rahatsızlıkları engelliyor.

    Edge Beta sürümü Chrome’un bildirim isteklerini sessize alma özelliğini kazandı
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    Masaüstü versiyonda bildirim isteği engellendiğinde adres çubuğunun sonunda çıkan ufak bir bildirim, durumdan kullanıcıyı haberdar ediyor. Mobilde ise alt tarafta çıkan ve ardından kaybolan bir uyarı, bildirim talebinin otomatik olarak reddedildiğini gösteriyor. 

    Ayrıca Bkz. "EBA'da öğrenci ve velilerin sorularını 'yapay zekalı asistan' yanıtlayacak"

    Özelliği kullanmak için Edge beta sürüm 83 veya üzerine sahip olmanız gerekiyor ve ayarlara girip site içeriği kısmındaki bildirim seçeneğini aktive etmeniz gerekiyor.



    https://techdows.com/2020/05/enable-quiet-ui-for-notifications-in-new-microsoft-edge.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    birseylereksikmoruk (Enes ) 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Kullanan bilir çok iyi tarayıcı. Beta halinden beri kullanıyorum arada diğer tarayıcıları da deniyorum ama açık ara performanslı olduğunu görünce tekrar edge'ye geçiyorum. Denemelisiniz.
    Kullanan bilir çok iyi tarayıcı. Beta halinden beri kullanıyorum arada diğer tarayıcıları da deniyorum ama açık ara performanslı olduğunu görünce tekrar edge'ye...
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    Yanıtla +5
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 hf.
    Kullandığım en tarayıcı olabilir. Bana Fireofox'u unutturduğu için de biraz sinirliyim bu tarayıcıya açıkcası. :D
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    setcom_2000 (Hakan AK) 1 hf. Mutlak.Sıfır
    Firefox'u hiç bir tarayıcı unutturamıyor bana. Firefox kullanmaya devam.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Beta sürümünden beri aktif olarak kullanıyorum. Gerçekten çok iyi bir tarayıcı. Chrome mağazasından eklenti indirebilmekte güzel. Ama en iyisi chrome tabanlı olup, chrome'dan daha stabil ve daha az kaynak tüketen bir tarayıcı olması.
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    DH Misafiri 1 hf.
    hala betada zaten
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 hf.
    Kullandığım en tarayıcı olabilir. Bana Fireofox'u unutturduğu için de biraz sinirliyim bu tarayıcıya açıkcası. :D
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    setcom_2000 (Hakan AK) 1 hf. Mutlak.Sıfır
    Firefox'u hiç bir tarayıcı unutturamıyor bana. Firefox kullanmaya devam.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    SPeaky 1 hf.
    Ben de kaç senedir ilk kez Chrome'u değiştirdim. Sadece hotmail ile senkronize oluyor tarayıcı o biraz kötü (sonuçta microsoft tarayıcısı). Telefondaki gmail hesabım ile senkronize olmadığı için chrome gibi o biraz üzücü. Onun dışında Chrome'u değiştirten tarayıcı oldu seneler sonra bana.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf. SPeaky
    Senkronizasyon için telefonda da edge kullanabilirsiniz.
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    birseylereksikmoruk (Enes ) 1 hf. yeni yorumcu SPeaky
    Microsoft launcher ile edge tarayıcısını yüklemeni tavsiye ederim. Muazzam ötesi oluyor tabi bahsettiğim olay bilgisayar da işi olup telefona da taşımak isteyenler için geçerli yoksa sıradan android kullanıcısı için fark eden bişey yok. Bir nevi Apple ekosistemini andırıyor. Birde windows 10 da ki Telefonum uygulamasını yükle idare eder vaziyetti alıyor. En azından benim işimi hallediyor.
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    birseylereksikmoruk (Enes ) 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Kullanan bilir çok iyi tarayıcı. Beta halinden beri kullanıyorum arada diğer tarayıcıları da deniyorum ama açık ara performanslı olduğunu görünce tekrar edge'ye geçiyorum. Denemelisiniz.
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