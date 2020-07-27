Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Edge’deki özellike Chrome’a geliyor: Daha sonra oku

    Chromium tabanlı popüler tarayıcıdaki özellik Chrome’a geliyor.
    4 sa.
    721
    13
    3
    Tarayıc...
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Edge’deki özellike Chrome’a geliyor: Daha sonra oku

    Google’ın Chromium projesindeki değişiklik, geldiği tarayıcı itibariyle dikkat çekti. Hayatınıza pratiklik katabilecek özellik Chrome’a eklenebilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar Chrome yakında daha az bellek kullanacak

    Edge'den geliyor

    Görünüşe göre yeni Edge özellik ve kullanışlılık alanında Chrome’a bir şeyler katabilecek seviyeye gelmiş. Zira Chromium’a eklenen yeni flag daha sonra oku özelliğine işaret ediyor.

    Araştırdığınız bir konu ile ilgili sekmeleri yer imlerinize eklemek yerine bu bölüme kaydetmenizi sağlayacak özellik sayesinde yer imleri bölümünüz daha derli toplu kaldığı gibi işinize kaldığınız yerden hızlı bir şekilde devam edebileceksiniz.

    Ayrıca Bkz. "Intel KA son ekli işlemci hazırlığında: Core i9-10850K tanıtım tarihi"

    Tanımında kullanıcılara sekmeleri daha sonrası için kaydetmesine izin verir ibaresine yer verilen özelik masaüstü platformunda kullanıma sunulacağa benziyor. Son olarak henüz pasif durumda bulunan flag’ın ne zaman aktif hale getirileceği bilinmiyor.



    https://mspoweruser.com/looks-like-google-chrome-is-getting-its-own-set-aside-tabs-feature/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    435 (Yusuf Aslanyürek) 4 sa.
    yıllardır chrome kullanmış biri olarak söylüyorum bir daha chrome kullanmam.
    opera'ya geçtim çok memnunum. Norveç'e selam olsun.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DenzeL_28 (Kürşat BİNGÖL) 2 sa. 435
    Opera çinlilerin, satılalı çok oldu.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 4 sa. (düzenlendi)
    Microsoft un Chromium tabanına geçmesi bir sinerji doğuracak gibi, kavga yerine ortak payda da birleşmek bir sürü iş gücü kaybını ortadan kaldıracak.
    aynı ortak payda Linux çekirdekli Windows için umarım bir gün olur. böylece ARM işlemciler ile çalışan Windows hayali zahmetsizce aşılmış olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 dk. NASA, Mars’a düzenleyeceği görevle ilgili bir tanıtım videosu yayınladı 34 dk. Sabrent dünyanın ilk 4TB PCIe 4.0 SSD modelini duyurdu 1 sa. 6 otomobil markasının kredi paketinden çıkarılması ikinci el fiyatlarını artıracak 1 sa. Huawei Maimang 9 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. Alman firmadan tam 10 farklı gövde tipiyle tercih edilebilen elektrikli araç: eBussy 2 sa. General Mobile’dan AirPods benzeri kulaklık: GMPods 3 sa. Yerli otomobilin hologram teknolojisine 5 milyon dolarlık yatırım 4 sa. Onuncu nesil Intel işlemcili yeni iMac bu hafta tanıtılabilir 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Edge’deki özellike Chrome’a geliyor: Daha sonra oku Sonraki Çift kameralı Huawei çocuk saati ortaya çıktı 5 sa. Intel 20 gün içerisinde Xe GPU’sunu detaylandırabilir 14 sa. 1972'de Ay'da çekilen tarihi video 4K 60FPS'ye dönüştürüldü 15 sa. Cyberpunk 2077’de oyunu bitirmek için ana görevi tamamlamamıza gerek olmayacak 16 sa. Elektrik faturalarında yeşil tarife dönemi 1 Ağustos itibariyle başlıyor 19 sa. Minecraft içinde Windows 95 çalıştırıp ‘Doom’ oynamak artık mümkün 20 sa. Galaxy Buds Live'ın aktif gürültü engelleme özelliği kesinleşti 20 sa. WhatsApp, aynı hesabı birden fazla cihazda kullanmanıza izin verecek 21 sa. Samsung Galaxy Note 20'nin stok duvar kağıtları yayınlandı 21 sa. Snapdragon 875'in detayları sızdı: Kod adı Lahaina 22 sa. Apple'ın sonbahar etkinliğinin tarihi ve tanıtılacak yeni ürünlerin listesi sızdırıldı 22 sa. Huawei TalkBand B6 dört renk seçeneğiyle gelecek 23 sa. Uçan araba Air Car, 2025'te İstanbul semalarında uçmayı hedefliyor 1 gün Zenith CHRONOMASTER REVIVAL MANUFACTURE EDITION satışa sunuldu 1 gün iOS 14 özelliği, kullanıcı Instagram'da gezinirken uygulamanın kameraya eriştiğini tespit etti 1 gün Yeni implant kemik onarımını hızlandırabilir 1 gün Microsoft Surface Duo sertifikaları alındı, tanıtım yakın 1 gün Galaxy Tab S7 özellikleri belli oldu 1 gün Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada 1 gün Muhteşem görsellerle yılın astronomi fotoğrafçıları yarışması başladı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız