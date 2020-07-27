Edge’deki özellike Chrome’a geliyor: Daha sonra oku

Google’ın Chromium projesindeki değişiklik, geldiği tarayıcı itibariyle dikkat çekti. Hayatınıza pratiklik katabilecek özellik Chrome’a eklenebilir.

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Edge'den geliyor

Görünüşe göre yeni Edge özellik ve kullanışlılık alanında Chrome’a bir şeyler katabilecek seviyeye gelmiş. Zira Chromium’a eklenen yeni flag daha sonra oku özelliğine işaret ediyor.

Araştırdığınız bir konu ile ilgili sekmeleri yer imlerinize eklemek yerine bu bölüme kaydetmenizi sağlayacak özellik sayesinde yer imleri bölümünüz daha derli toplu kaldığı gibi işinize kaldığınız yerden hızlı bir şekilde devam edebileceksiniz.

Ayrıca Bkz. "Intel KA son ekli işlemci hazırlığında: Core i9-10850K tanıtım tarihi"

Tanımında kullanıcılara sekmeleri daha sonrası için kaydetmesine izin verir ibaresine yer verilen özelik masaüstü platformunda kullanıma sunulacağa benziyor. Son olarak henüz pasif durumda bulunan flag’ın ne zaman aktif hale getirileceği bilinmiyor.

https://mspoweruser.com/looks-like-google-chrome-is-getting-its-own-set-aside-tabs-feature/

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