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    Edifier sporcular için yeni bir kablosuz kulaklık satışa sundu

    Edifier Comfo Run kablosuz kulaklık modeli gelişmiş poliüretan sürücüsü ve özel akustik oda tasarımı yanında düşük gecikme süreleri ile de dikkat çekiyor.       
    Edifier Comfo Run özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ses ürünleri sektöründe önemli bir yere sahip olan Edifier markası, sporculara yönelik olarak yeni bir kablosuz kulaklık satışa sunuyor. Edifier Comfo Run uzun kullanım süresine ve ses kalitesine odaklanıyor.

    Edifier Comfo Run özellikleri ve fiyatı

    Edifier Comfo Run kablosuz kulaklık modeli arka bandı sayesinde antrenman esnasında herhangi bir düşmenin önüne geçiyor. 16.2mm poliüretan ve koyun derisi zar birleşimi sürücü ise dengeli, temiz sesler üretiyor. Özel akustik odası ve hava iletimli ses teknolojisi sızıntıları engelliyor.

    Çift mikrofon ile yazılım tabanlı gürültü engelleme yapabilen kulaklık tek şarj ile 17 saate kadar kullanım sunuyor. 15 dakikalık şarj ise 2 saate kadar süre elde ediyor. Bluetooth 5.3 ve 0.08 saniye gecikme süresi oyuncular için de ideal. Edifier Comfo Run kablosuz kulaklık modeli 68$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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