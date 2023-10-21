Edifier sporcular için yeni bir kablosuz kulaklık satışa sundu

Tam Boyutta Gör Ses ürünleri sektöründe önemli bir yere sahip olan Edifier markası, sporculara yönelik olarak yeni bir kablosuz kulaklık satışa sunuyor. Edifier Comfo Run uzun kullanım süresine ve ses kalitesine odaklanıyor.

Edifier Comfo Run özellikleri ve fiyatı

Edifier Comfo Run kablosuz kulaklık modeli arka bandı sayesinde antrenman esnasında herhangi bir düşmenin önüne geçiyor. 16.2mm poliüretan ve koyun derisi zar birleşimi sürücü ise dengeli, temiz sesler üretiyor. Özel akustik odası ve hava iletimli ses teknolojisi sızıntıları engelliyor.

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Çift mikrofon ile yazılım tabanlı gürültü engelleme yapabilen kulaklık tek şarj ile 17 saate kadar kullanım sunuyor. 15 dakikalık şarj ise 2 saate kadar süre elde ediyor. Bluetooth 5.3 ve 0.08 saniye gecikme süresi oyuncular için de ideal. Edifier Comfo Run kablosuz kulaklık modeli 68$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunulacak.

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Edifier Comfo Run tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı