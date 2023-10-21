Edifier sporcular için yeni bir kablosuz kulaklık satışa sundu

Edifier Comfo Run özellikleri ve fiyatı
Edifier Comfo Run kablosuz kulaklık modeli arka bandı sayesinde antrenman esnasında herhangi bir düşmenin önüne geçiyor. 16.2mm poliüretan ve koyun derisi zar birleşimi sürücü ise dengeli, temiz sesler üretiyor. Özel akustik odası ve hava iletimli ses teknolojisi sızıntıları engelliyor.
Çift mikrofon ile yazılım tabanlı gürültü engelleme yapabilen kulaklık tek şarj ile 17 saate kadar kullanım sunuyor. 15 dakikalık şarj ise 2 saate kadar süre elde ediyor. Bluetooth 5.3 ve 0.08 saniye gecikme süresi oyuncular için de ideal. Edifier Comfo Run kablosuz kulaklık modeli 68$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.