Logitech Zone Wireless 2 karşı tarafın bile gürültüsünü engelliyor

Logitech Zone Wireless 2 özellikleri ve fiyatı
Logitech Zone Wireless 2 kablosuz kulaklık modeli 40mm dinamik sürücüler kullanıyor ve 5 adet MEMS çok yönlü mikrofon barındırıyor. Bu sayede kullanıcı tarafında güçlü bir gürültü engelleme yapabilirken karşı taraf gürültü engelleme kullanmasa bile arka plan gürültüsü ayrıştırılabiliyor.
Kulaklık hem Bluetooth 5.2 teknolojisi ile 50 metreye kadar mesafe sunuyor hem de 2.4G üzerinden adaptör ile bağlanıyor. Patentli teknoloji sayesinde kullanıcı bilgisayarın başından ayrılarak başka bir bağlı cihazın olduğu odaya gittiğinde adaptörü çıkarmadan sistem cihazlar arasında geçiş yapabiliyor.
ANC kapalı olarak 40 saate kadar müzik dinleyebildiğiniz kulaklık 5 dakikalık hızlı şarj ile 1 saate kadar konuşma süresi sunuyor. Microsoft Teams yanında Zoom, Google Meet, Google Voice gibi uygulamalar için de sertifikalı. Logitech Zone Wireless 2 kablosuz kulaklık modeli 299$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.