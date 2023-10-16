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    Logitech Zone Wireless 2 karşı tarafın bile gürültüsünü engelliyor

    Logitech Zone Wireless 2 kablosuz kulaklık yapay zekâ desteği ile sadece kullanıcının değil karşı tarafın da sesini arka plandan ayrıştırarak gürültü engelleyebiliyor.
    Logitech Zone Wireless 2 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kulaklık modelleri de yavaş yavaş yapay zekâ teknolojilerinin kucağına kendisini bırakmaya başladı. Pek çok model özellikle gürültü engelleme tarafında yapay zekâ teknolojilerine sıklıkla başvuruyor. Logitech Zone Wireless 2 buna son örnek.

    Logitech Zone Wireless 2 özellikleri ve fiyatı

    Logitech Zone Wireless 2 kablosuz kulaklık modeli 40mm dinamik sürücüler kullanıyor ve 5 adet MEMS çok yönlü mikrofon barındırıyor. Bu sayede kullanıcı tarafında güçlü bir gürültü engelleme yapabilirken karşı taraf gürültü engelleme kullanmasa bile arka plan gürültüsü ayrıştırılabiliyor.

    Kulaklık hem Bluetooth 5.2 teknolojisi ile 50 metreye kadar mesafe sunuyor hem de 2.4G üzerinden adaptör ile bağlanıyor. Patentli teknoloji sayesinde kullanıcı bilgisayarın başından ayrılarak başka bir bağlı cihazın olduğu odaya gittiğinde adaptörü çıkarmadan sistem cihazlar arasında geçiş yapabiliyor.

    ANC kapalı olarak 40 saate kadar müzik dinleyebildiğiniz kulaklık 5 dakikalık hızlı şarj ile 1 saate kadar konuşma süresi sunuyor. Microsoft Teams yanında Zoom, Google Meet, Google Voice gibi uygulamalar için de sertifikalı. Logitech Zone Wireless 2 kablosuz kulaklık modeli 299$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 16 saat önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 3 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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