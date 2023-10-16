Logitech Zone Wireless 2 karşı tarafın bile gürültüsünü engelliyor

Tam Boyutta Gör Kulaklık modelleri de yavaş yavaş yapay zekâ teknolojilerinin kucağına kendisini bırakmaya başladı. Pek çok model özellikle gürültü engelleme tarafında yapay zekâ teknolojilerine sıklıkla başvuruyor. Logitech Zone Wireless 2 buna son örnek.

Logitech Zone Wireless 2 özellikleri ve fiyatı

Logitech Zone Wireless 2 kablosuz kulaklık modeli 40mm dinamik sürücüler kullanıyor ve 5 adet MEMS çok yönlü mikrofon barındırıyor. Bu sayede kullanıcı tarafında güçlü bir gürültü engelleme yapabilirken karşı taraf gürültü engelleme kullanmasa bile arka plan gürültüsü ayrıştırılabiliyor.

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Kulaklık hem Bluetooth 5.2 teknolojisi ile 50 metreye kadar mesafe sunuyor hem de 2.4G üzerinden adaptör ile bağlanıyor. Patentli teknoloji sayesinde kullanıcı bilgisayarın başından ayrılarak başka bir bağlı cihazın olduğu odaya gittiğinde adaptörü çıkarmadan sistem cihazlar arasında geçiş yapabiliyor.

ANC kapalı olarak 40 saate kadar müzik dinleyebildiğiniz kulaklık 5 dakikalık hızlı şarj ile 1 saate kadar konuşma süresi sunuyor. Microsoft Teams yanında Zoom, Google Meet, Google Voice gibi uygulamalar için de sertifikalı. Logitech Zone Wireless 2 kablosuz kulaklık modeli 299$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Logitech Zone Wireless 2 özellikleri ve fiyatı