Edifier Lolli Pro 2 daha iyi gürültü engelleme ile geliyor

Edifier Lolli Pro 2 özellikleri ve fiyatı
Edifier Lolli Pro 2 kulaklık modeli çift dinamik sürücü ile geliyor. 6mm titanyum kaplama ve 10mm kompozit dinamik sürücüler LDAC ses uyumu desteği ile Hi-Res altın standart sertifikasına sahip olmuş.
45 desibele kadar gürültü engelleme yapabilen kulaklıklar, 3 adet mikrofonun da yardımıyla yapay zekâ destekli olarak rüzgâr gibi doğal gürültüleri gideriyor ve görüşmelerde daha berrak bir kalite ortaya çıkarıyor.
Bluetooth 5.3 ile 0.08 saniye gecikme değerlerine ulaşan kulaklık tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile de 24 saate uzuyor. Kulaktan çıkardığınızda bunu algılayabilen Edifier Lolli Pro 2 için 53$ fiyat etiketi belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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