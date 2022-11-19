Edifier Lolli Pro 2 daha iyi gürültü engelleme ile geliyor

Geniş bir kitleye sahip kablosuz kulaklıkların üreticisi Edifier yeni Lolli Pro 2 tam kablosuz kulaklık modelini duyurdu. Edifier Lolli Pro 2 konum belirleme ve daha iyi gürültü engelleme ile geliyor.

Edifier Lolli Pro 2 özellikleri ve fiyatı

Edifier Lolli Pro 2 kulaklık modeli çift dinamik sürücü ile geliyor. 6mm titanyum kaplama ve 10mm kompozit dinamik sürücüler LDAC ses uyumu desteği ile Hi-Res altın standart sertifikasına sahip olmuş.

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45 desibele kadar gürültü engelleme yapabilen kulaklıklar, 3 adet mikrofonun da yardımıyla yapay zekâ destekli olarak rüzgâr gibi doğal gürültüleri gideriyor ve görüşmelerde daha berrak bir kalite ortaya çıkarıyor.

Bluetooth 5.3 ile 0.08 saniye gecikme değerlerine ulaşan kulaklık tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile de 24 saate uzuyor. Kulaktan çıkardığınızda bunu algılayabilen Edifier Lolli Pro 2 için 53$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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Edifier Lolli Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı