Efsane Cuma’da en çok ziyaret edilen e-ticaret sitesi belli oldu

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Yurt dışında Black Friday, Türkiye’de ise Efsane Cuma, Efsane Günler, Muhteşem Cuma olarak adlandırılan indirim dönemini geride bıraktık. Kasım ayının son cuma gününe denk gelen bu indirim dönemi, Türkiye’de yaklaşık 10 günlük süreye yayıldı.

IAB Türkiye ve Gemius Araştırma Şirketi, e-ticaret sitelerinin Black Friday indirim dönemine ilişkin ziyaret sonuçlarını açıkladı. Ancak bu sonuçlarda altını çizmemiz gereken bir nokta var. Araştırma şirketinin verileri 25 Kasım - 1 Aralık tarihlerini kapsıyor. Hepsiburada’nın Efsane Cuma indirimi 21 Kasım’da başlamıştı. Hepsiburada’nın yüksek ziyaretçi topladığı günler verilere dahil değil.

Araştırmaya göre 25-29 Kasım tarihlerinde e-ticaret sitelerinin ziyaretçi sayısı günlük 2.8 milyona, toplamda 7 milyon kişiyi ulaştı. 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında alışveriş yapanların yüzde 53’ünü 25 - 44 yaş grubu kişiler oluşturuyor. Alışveriş yapanlar arasında erkeklerin oranı yüzde 63, kadınların oranı yüzde 37.

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IAB Türkiye verilerine göre 25 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde PC'de Trendyol 3.6 milyon gerçek ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen e-ticaret platformu oldu. Trendyol’u 1.2 milyon ziyaretçi ile Gittigidiyor, 732 bin ile Morhipo, 634 bin ile Aliexpress ve 629 bin ile Amazon.com.tr takip etti. Dijital reklamları en fazla gerçek kullanıcıya ulaşan sırasıyla ilk 3 marka Trendyol, Morhipo ve Çiçek Sepeti oldu.

Gemius Adreal verilerine göre dijital reklamların PC’de tüm mecralarda ve mobilde YouTube, Facebook ve Instagram platformlarında erişim sayısına göre sıralamayı da aşağıdaki resimlerden görebilirsiniz.

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