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    Efsane Cuma’da en çok ziyaret edilen e-ticaret sitesi belli oldu

    Türkiye'de Efsane Cuma, Efsane Günler, Muhteşem Cuma gibi isimlere sahip Black Friday indirim döneminde en çok ziyaret edilen e-ticaret siteleri belli oldu.
    3 gün
    25b
    2
    49
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Efsane Cuma’da en çok ziyaret edilen e-ticaret sitesi belli oldu
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    Yurt dışında Black Friday, Türkiye’de ise Efsane Cuma, Efsane Günler, Muhteşem Cuma olarak adlandırılan indirim dönemini geride bıraktık. Kasım ayının son cuma gününe denk gelen bu indirim dönemi, Türkiye’de yaklaşık 10 günlük süreye yayıldı.

    IAB Türkiye ve Gemius Araştırma Şirketi, e-ticaret sitelerinin Black Friday indirim dönemine ilişkin ziyaret sonuçlarını açıkladı. Ancak bu sonuçlarda altını çizmemiz gereken bir nokta var. Araştırma şirketinin verileri 25 Kasım - 1 Aralık tarihlerini kapsıyor. Hepsiburada’nın Efsane Cuma indirimi 21 Kasım’da başlamıştı. Hepsiburada’nın yüksek ziyaretçi topladığı günler verilere dahil değil.

    Araştırmaya göre 25-29 Kasım tarihlerinde e-ticaret sitelerinin ziyaretçi sayısı günlük 2.8 milyona, toplamda 7 milyon kişiyi ulaştı. 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında alışveriş yapanların yüzde 53’ünü 25 - 44 yaş grubu kişiler oluşturuyor. Alışveriş yapanlar arasında erkeklerin oranı yüzde 63, kadınların oranı yüzde 37.

    Ayrıca Bkz. "Domuz ve maymun karışımı canlılar üretildi"

    IAB Türkiye verilerine göre 25 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde PC'de Trendyol 3.6 milyon gerçek ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen e-ticaret platformu oldu. Trendyol’u 1.2 milyon ziyaretçi ile Gittigidiyor, 732 bin ile Morhipo, 634 bin ile Aliexpress ve 629 bin ile Amazon.com.tr takip etti. Dijital reklamları en fazla gerçek kullanıcıya ulaşan sırasıyla ilk 3 marka Trendyol, Morhipo ve Çiçek Sepeti oldu.

    Gemius Adreal verilerine göre dijital reklamların PC’de tüm mecralarda ve mobilde YouTube, Facebook ve Instagram platformlarında erişim sayısına göre sıralamayı da aşağıdaki resimlerden görebilirsiniz.

    Efsane Cuma’da en çok ziyaret edilen e-ticaret sitesi belli oldu
    Tam Boyutta Gör
    Efsane Cuma’da en çok ziyaret edilen e-ticaret sitesi belli oldu
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    0MG90 3 gün en beğenilen
    Yurtdışından vergi olmasa ilk sırada Aliexpress olurdu
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    Rachsuchtig 3 gün Gt95
    Milyonlarca iPhone mu satılmış. Küçük salla da civcivler yesin.

    Ülkede ekonomik kriz var siz inanın inanmayın. Gerçekler bunlar. Geçim sıkıntısı var.
    1 Yanıt Yanıtla +53
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    Moueson 3 gün
    Trendyol o kadar çok reklam yaptı ki artık kusacaktim . O yüzden bu sonuca şaşırmadım .
    1 Yanıt Yanıtla +31
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    Galaxy. 6 sa.
    Sonuç şaşırtmadı
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    DH Misafiri 12 sa.
    Arkadaşım, muhtaçlar her zaman vardı. Maalesef bugün de var, yarın da olacak.
    Ancak ithalat biraz zorlaştı, birkaç şeye zam yapıldı diye ülkede kriz var, denemez.
    Kriz demek tonla paran da olsa ekmek, su, kıyafet almakta sıkıntı çekmen demek çünkü krizde kimse sağlıklı bir ticaret yapamaz. Oysa ki bu tablo onun aksi, ortada tonla israf var.
    Gerçekten geçim sıkıntısı çektin mi de bunu söylüyorsun?
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    DH Misafiri 12 sa.
    trendyol da alibaba'nın zaten yani yine de birinci zaten.
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    Chagotta 18 sa.
    Gördüğüm en kötü kara cuma alışveriş dönemi oldu.
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    El_domingo 20 sa.
    trendyol sacma sapan reklam kampanyasına ragmen verdiği indirim kuponlarıyla biraz mutlu eti...ama reklam işi bu kadar mı kotu olur..
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    Jwjsu 1 gün yeni yorumcu
    Ekonomi kötü diyen .lar nerede
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    astegon 1 gün
    Cirolar pek iyi değil ama sektöre yakın biri olarak söyleyebilirim. Beklenen karlılık da çöp olmuş durumda.

    Gelelim o çöktü, kargo gelmedi vs.

    Çok normal. Hemen herkes mağazalarda göre daha uygun fiyat veren online sitelere çullandık. 3 kuruşun hesabını yapıyoruz doğal olarak.

    Başka bir yerde gidip ürüne bakıyoruz beğendikten sonra hoop gidip online mağazadan sipariş çekiyoruz. 11.11 ve kara cuma / efsane cuma / hayırlı cuma vesilesi ile uygun fiyata alınan top ürün

    "Çocuk bezi"



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    WaylandIZMIR 1 gün
    Gittigidiyor'dan koltuk takımı aldım bugün 1 ay oldu halen gelmedi. Koçtaş'tan da Aplik almıştım onu 10 gün sonra iptal edip gittim İzmir'de Gıda Çarşısından daha ucuza daha iyisini aldım. Madem altından kalkamayacaksınız neden 11.11 veya Efsane Cuma gibi işlere bulaşıyorsunuz. (Bkz: N11'in 11.11 de çökmesi, web sitesine girilmemesi)
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    sdbz 1 gün
    Trendyolun reklamında kullandığı, bir kullanıcının; "Canım araba almak istiyor ama ty'da olmadığı için almıyorum" yorumunu gördükten sonra ne akdar gerçeklerden uzak, ütopik, toplumun gerçekleriyle alay eder gibi tutumu gördükten sonra Trendyoldan nefret ettim, benim için en iyisi Hepsiburada...
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    DH Misafiri 1 gün
    22 kasımda hepsiburadadan işlemci aldım daha hala gelmedi.henüz kargoya bile verememişler.bence kara cumanın kaybedeni hepsiburada oldu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    muhteşem cuma, efsane cuma ve
    11 etiket daha enfsane günler black friday sıcak fırsat trendyol hepsiburada n11 Web Siteleri Internet Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
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