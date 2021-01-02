Efsane tarih oluyor: Windows XP kullanım oranı yüzde 1'in altına düştü

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Windows XP, bilgisayar kullanma şeklimizi tamamen değiştiren sürüm olduğu için teknoloji tarihinde önemli bir yer edinmişti. Microsoft emektar işletim sisteminin fişini 8 Nisan 2014 tarihinde çekse de kullanıcılar çok sevdikleri Windows XP'yi kullanmaya devam ettiler.

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Destek süresinin sona ermesinden 6 yıl sonra Windows XP'nin pazar payı yüzde 1'in altına düştü. Bu da çoğu bilgisayarda artık işletim sisteminin daha yeni bir sürümünün çalıştığı anlamına geliyor. 2020'nin Ağustos ayı itibariyle, Windows XP'nin payı yüzde 1.26 idi. Şimdi yüzde 1'in altına düştü.

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Saldırılara açık

Şu anda Windows XP kullanmanın pek de güvenli olmadığı ortada. Zira işletim sistemi uzunca bir süredir güvenlik güncellemeleri almıyor. Microsoft'un destek vermeyi sonlandırdığı efsane sürüm, saldırılara karşı savunmasız bir şekilde hayatının son günlerine yaklaşıyor.

https://news.softpedia.com/news/windows-xp-has-finally-become-a-thing-of-the-past-531750.shtml

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