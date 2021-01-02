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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Efsane tarih oluyor: Windows XP kullanım oranı yüzde 1'in altına düştü

    Destek süresi altı yıl önce sona eren Windows XP süper başarılı bir işletim sistemi olduğu için hala kullanılmaya devam ediliyordu. Son verilere göre Windows XP'nin pazar payı yüzde 1'in altına düştü.
    1 hf.
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    Windows
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Efsane tarih oluyor: Windows XP kullanım oranı yüzde 1'in altına düştü
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    Windows XP, bilgisayar kullanma şeklimizi tamamen değiştiren sürüm olduğu için teknoloji tarihinde önemli bir yer edinmişti. Microsoft emektar işletim sisteminin fişini 8 Nisan 2014 tarihinde çekse de kullanıcılar çok sevdikleri Windows XP'yi kullanmaya devam ettiler.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10, bilgisayarınızda en çok yer kaplayan klasörleri gösterebilecek"

    Destek süresinin sona ermesinden 6 yıl sonra Windows XP'nin pazar payı yüzde 1'in altına düştü. Bu da çoğu bilgisayarda artık işletim sisteminin daha yeni bir sürümünün çalıştığı anlamına geliyor. 2020'nin Ağustos ayı itibariyle, Windows XP'nin payı yüzde 1.26 idi. Şimdi yüzde 1'in altına düştü.

    Efsane tarih oluyor: Windows XP kullanım oranı yüzde 1'in altına düştü
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    Saldırılara açık

    Şu anda Windows XP kullanmanın pek de güvenli olmadığı ortada. Zira işletim sistemi uzunca bir süredir güvenlik güncellemeleri almıyor. Microsoft'un destek vermeyi sonlandırdığı efsane sürüm, saldırılara karşı savunmasız bir şekilde hayatının son günlerine yaklaşıyor.



    https://news.softpedia.com/news/windows-xp-has-finally-become-a-thing-of-the-past-531750.shtml Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    scientia 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Windows XP = Winamp + MSN + Internet Explorer + CS 1.6 + GTA Vice City
    2 Yanıt Yanıtla +28
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O yüzde 1 dh de xp ssvunuculardır😁 başka kullanan kalmadı zaten
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    sething (sething ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    arayüzünü sevdiğim..
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bazı ofset ve kalıp makinalarımızda yönetici bilgisayarı olarak kullandığımız ve bu sistemden başkasını o makinada kullanamadığımız için mecburiyetten yüklüyorduk zaten. Artık yavaş yavaş onlar da yeni sistemlere geçti zaten. Herşeyin bir sonu var.
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İşletim sistemleri, bilgisayarların çalıştırılması için gerekli olan sistemler dir. Bilgisayarı açar ve kullanılacak duruma getiriler. Bundan sonra da görevleri biter. Sen de yazılmış programı işletim sistemi üzerinde açarsın ve kullanırsın. Bu kadar basit bir işlevi var işletim sisteminin.. Dos ile başladı herşey sonra win 3.1 çıktı.. Yıllar içinde gelişti ve en son win 10 a geldi ama hala bilgisayarı açıp çalıştırıp programları kullanmamıza hazır hale getiriyor. Varmı başka marifetleri??.. Evet ufak tefek vardır belki... Bilgisayar için yazılan programlar.. onlar bilgisayarı çalıştırmak için yazılan işletim sistemleri değiller.. bu yüzden işletim sistemi almak zorunda kalıyoruz. Eski işletim sistemleri ki win xp 4 gb ram destekliyor. üzerine çıkamıyorsunuz. Neden? Çünkü yazan baktı ki işletim sistemi 8 gb desteklese insanlar işletim sistemi almayacaklar orada koydu noktayı xp ye, win 7 çıktı onuda kısıtladı birşey lerle ve onuda gömdü.. Win 8 ve 10 çıktı. Eğer win 7 ssd yi yada m2 ssd leri sorunsuz destekleseydi kim alırdı win 10 u?? Bence fazlası lazım olmayan hiç kimse almazdı. Bugün win 7 ne yapabiliyorsa win 10 da onu yapıyor. SSD ve bol ram ile daha hızlı yapıyor o kadar. Ayrıca tekelleşiyor. Aslında bu tekelleşme ortadan kalkmalı ve alternatif işletim sistemi olmalı ve bence biraz milliyetçilik gibi gözükecek ama devletler kendi işletim sistemlerini yapmalı ve kullanmalı.. Başkasından işletim sistemi almamalı.. Diye konu uzar da gider.
    Bu konuda çok uçuk kaçık fikirlerimde var. Fakat microsoft duysa beni yaşatmaz muhtemelen. O yüzden söylemicim. :)
    2 Yanıt Yanıtla
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    boşyapanlaratepki 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Kardeş bana dcden yaz benim kesinlikle sohbet etmem lazım aen tam benim istediğim bir kardişsin adım 1yusufmen8 plsplspls
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    boşyapanlaratepki 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Ama win 10nunda kendine has bi güzelliği bi şıklığı var mesela sen win tuşuna basıp sonra gye basıp xbox game barı açman ondan sonra oradan kayıt alman istersen alıntı alman veya whiteboard kısa yoluyla çok kolay bir şekilde yazı yazabiliyorum yani bunlar win 10 kendi yapan şeyler ve tonla daha sayabilirim ama şuan daha aklıma gelmiyo ben önceden win 7 kullanıyodum fakat win 10 pro yaptım ve çok daha rahat yani neyse bb.
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    Alpha Centauri (Mustafa S.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    hala kullanıyorum

    Xp
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İşletim sistemini "yükseltmek" iyi de asıl amaç başka. Kullanıcıları daha iyi takip etmek, yazılım ve donanım sistemlerinde sirkülasyon (bizim için para ödeme) vb gibi lehimize olmayan faaliyetler. Bu çaba win7 için harcansaydı süper sistem olurdu ama para kazanamazlardı
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Windows 10 pro kullanicilari dayım hayranım????
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Malesef Bitti Dediğiniz Windows Xp Hala Biz Desen Programcılarının Programını Tek Çalıştıran İşletim Sistemi Diyerlerinde İşimizi Sürdüremediğimiz İçin Hala Windows Xp İle Devam Ediyoruz Eminim O %1 lik Kesim Bu Tür Kullanıcılar İçin Geçerli Herkesin Derdi Oyun Değil Sadece :) Ekmeğini Kazandığı Alanda Olabiliyor. ;).
    1 Yanıt Yanıtla
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    boşyapanlaratepki 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    E tabi sizde ekmek parası peşindesiniz yani siz de haklısınız herşey oyun diil valla haklınız ne diyelim
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    bjkyener 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Windows XP geliştirilebilirdi kullanımı en kolay işletim sistemiydi

    Windows XP yi SSD ve görüntü teknolojisi bitirdi
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    berkayjan (Berkay Mert) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence Windows XP'ye darbeyi vuran Google Chrome'un desteğini bitirmesi oldu. Şu an Google, Chrome desteğini XP'ye devam ettirseydi bu oran hala %10'larda olabilirdi.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    XP açıkçası 2004’de çıkan SP2’ye kadar berbat, çöp bir işletim sistemiydi. SP2 ile adam olmuştu. Ki kullanım oranları SP2 ile artmaya başlamıştı. Ancak 2009 yılında artık çekilmez hale geldi. Berbat, kullanıcı arayüzü eski, hiçbir şey yapmasan bile şişen bir sürüme döndü. Windows 7 çıktı da kurtulduk kendisinden çok şükür.
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    Angmarr_Ortadünya 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir zamanlar efsaneydi. Lise okurken arkadaşıma bende Wista olduğunu söyleyip hava atmıştım. O da XP'nin daha iyi olduğunu söylüyordu. :)
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    5098 kez okundu.
    20 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, windows xp ve
    4 etiket daha işletim sistemi pazar payı kullanım oranı Yazılım
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