Efsane tarih oluyor: Windows XP kullanım oranı yüzde 1'in altına düştü

Windows XP, bilgisayar kullanma şeklimizi tamamen değiştiren sürüm olduğu için teknoloji tarihinde önemli bir yer edinmişti. Microsoft emektar işletim sisteminin fişini 8 Nisan 2014 tarihinde çekse de kullanıcılar çok sevdikleri Windows XP'yi kullanmaya devam ettiler.
Ayrıca Bkz. "Windows 10, bilgisayarınızda en çok yer kaplayan klasörleri gösterebilecek"
Destek süresinin sona ermesinden 6 yıl sonra Windows XP'nin pazar payı yüzde 1'in altına düştü. Bu da çoğu bilgisayarda artık işletim sisteminin daha yeni bir sürümünün çalıştığı anlamına geliyor. 2020'nin Ağustos ayı itibariyle, Windows XP'nin payı yüzde 1.26 idi. Şimdi yüzde 1'in altına düştü.
Saldırılara açık
Şu anda Windows XP kullanmanın pek de güvenli olmadığı ortada. Zira işletim sistemi uzunca bir süredir güvenlik güncellemeleri almıyor. Microsoft'un destek vermeyi sonlandırdığı efsane sürüm, saldırılara karşı savunmasız bir şekilde hayatının son günlerine yaklaşıyor.
https://news.softpedia.com/news/windows-xp-has-finally-become-a-thing-of-the-past-531750.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Bu konuda çok uçuk kaçık fikirlerimde var. Fakat microsoft duysa beni yaşatmaz muhtemelen. O yüzden söylemicim. :)
Xp
Windows XP yi SSD ve görüntü teknolojisi bitirdi
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