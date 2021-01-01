Windows 10, bilgisayarınızda en çok yer kaplayan klasörleri gösterebilecek

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Yazılım devi Microsoft, Windows 10 PC'ler için kullanışlı bir disk analizi özelliği üzerinde çalışıyor. DiskUsage adlı yeni komut satırı aracı, kullanıcıların bilgisayarlarında en çok yer kaplayan klasörleri kolayca bulmalarını sağlayacak.

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Şu an için araç yalnızca Windows 10 önizleme sürümlerinde mevcut. Sabit diskteki klasörlerin boyutunu göstererek bilgisayarın hafızasını hangi klasörlerin kapladığını tespit etmenize yardımcı olacak.

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Farklı kullanım şekilleri var

DiskUsage komutuyla belirli bir sürücü, bölüm veya dizini analiz ederek hangi klasörlerin yer kapladığını pratik bir şekilde görebileceksiniz. Hepsi bununla sınırlı değil.

Araç ayrıca dosya türüne göre filtreler uygulamanıza da olanak sağlıyor. Örneğin 1 GB'tan büyük klasörleri hızlı bir şekilde listelemek için “diskusage /minFileSize=1073741824 /h c:\windows” komutunu çalıştırabileceksiniz.

Şimdilik bu araca sadece komut satırı üzerinden erişilebiliyor gibi görünüyor. Umarız, Windows 10'a eklenen bu disk analizi özelliğini Ayarlar uygulaması üzerinden de kullanabilme şansına sahip oluruz.

https://www.windowslatest.com/2020/12/30/a-handy-disk-analysis-feature-is-coming-to-windows-10/

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