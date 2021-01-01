Windows 10, bilgisayarınızda en çok yer kaplayan klasörleri gösterebilecek

Yazılım devi Microsoft, Windows 10 PC'ler için kullanışlı bir disk analizi özelliği üzerinde çalışıyor. DiskUsage adlı yeni komut satırı aracı, kullanıcıların bilgisayarlarında en çok yer kaplayan klasörleri kolayca bulmalarını sağlayacak.
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Şu an için araç yalnızca Windows 10 önizleme sürümlerinde mevcut. Sabit diskteki klasörlerin boyutunu göstererek bilgisayarın hafızasını hangi klasörlerin kapladığını tespit etmenize yardımcı olacak.
Farklı kullanım şekilleri var
DiskUsage komutuyla belirli bir sürücü, bölüm veya dizini analiz ederek hangi klasörlerin yer kapladığını pratik bir şekilde görebileceksiniz. Hepsi bununla sınırlı değil.
Araç ayrıca dosya türüne göre filtreler uygulamanıza da olanak sağlıyor. Örneğin 1 GB'tan büyük klasörleri hızlı bir şekilde listelemek için “diskusage /minFileSize=1073741824 /h c:\windows” komutunu çalıştırabileceksiniz.
Şimdilik bu araca sadece komut satırı üzerinden erişilebiliyor gibi görünüyor. Umarız, Windows 10'a eklenen bu disk analizi özelliğini Ayarlar uygulaması üzerinden de kullanabilme şansına sahip oluruz.
https://www.windowslatest.com/2020/12/30/a-handy-disk-analysis-feature-is-coming-to-windows-10/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
microsoft,
windows11 de çıkarırdın
https://www.fosshub.com/WinDirStat.html?dwl=windirstat1_1_2_setup.exe