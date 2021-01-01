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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10, bilgisayarınızda en çok yer kaplayan klasörleri gösterebilecek

    Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. İşletim sistemine eklenen DiskUsage aracı, diskte en çok yer kaplayan klasörleri pratik şekilde bulmanızı sağlayacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Windows
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10, bilgisayarınızda en çok yer kaplayan klasörleri gösterebilecek
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    Yazılım devi Microsoft, Windows 10 PC'ler için kullanışlı bir disk analizi özelliği üzerinde çalışıyor. DiskUsage adlı yeni komut satırı aracı, kullanıcıların bilgisayarlarında en çok yer kaplayan klasörleri kolayca bulmalarını sağlayacak.

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    Şu an için araç yalnızca Windows 10 önizleme sürümlerinde mevcut. Sabit diskteki klasörlerin boyutunu göstererek bilgisayarın hafızasını hangi klasörlerin kapladığını tespit etmenize yardımcı olacak.

    Windows 10, bilgisayarınızda en çok yer kaplayan klasörleri gösterebilecek
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    Farklı kullanım şekilleri var

    DiskUsage komutuyla belirli bir sürücü, bölüm veya dizini analiz ederek hangi klasörlerin yer kapladığını pratik bir şekilde görebileceksiniz. Hepsi bununla sınırlı değil.

    Araç ayrıca dosya türüne göre filtreler uygulamanıza da olanak sağlıyor. Örneğin 1 GB'tan büyük klasörleri hızlı bir şekilde listelemek için “diskusage /minFileSize=1073741824 /h c:\windowskomutunu çalıştırabileceksiniz.

    Şimdilik bu araca sadece komut satırı üzerinden erişilebiliyor gibi görünüyor. Umarız, Windows 10'a eklenen bu disk analizi özelliğini Ayarlar uygulaması üzerinden de kullanabilme şansına sahip oluruz.



    https://www.windowslatest.com/2020/12/30/a-handy-disk-analysis-feature-is-coming-to-windows-10/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    trooe199 (Skinoski Sama) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yapma yuvalar yıkılır. Yapma.
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    deepestlove (ali almaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    erken değil mi bu gelişme için
    microsoft,
    windows11 de çıkarırdın

    https://www.fosshub.com/WinDirStat.html?dwl=windirstat1_1_2_setup.exe
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Zaten bu özellik var ki akıllı depolamada görünüyor.
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    scientia 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Komut satırını kullamak daha kolay. Ayarlar kısmına girince kafam karışıyor.
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    atillakurt (Atilla Kurt) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    “ SpaceSniffer “ on numara uygulama. Tavsiye ederim...
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    makine26 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    treesize senelerdir yapıyor zaten
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    DoubleDragon 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Üfff özelliğe bak!
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    St Batuhan (Batuhan Süersan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Disksavvy ve WinDirStat candır bu konuda. Aynı kıvama getirirlerse ne mutlu tabii.
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    kojiro (Hyuga Kojiro) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Büyük yetenek gerçekten.
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    deepestlove (ali almaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    erken değil mi bu gelişme için
    microsoft,
    windows11 de çıkarırdın

    https://www.fosshub.com/WinDirStat.html?dwl=windirstat1_1_2_setup.exe
    Yanıtla +7
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    trooe199 (Skinoski Sama) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yapma yuvalar yıkılır. Yapma.
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    encuni (mesut karas) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ödev klasörümü herkes bulabilcekmi
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    HABERİN ETİKETLERİ
    windows 10, Yazılım ve
    3 etiket daha DiskUsage işletim sistemi disk analizi
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