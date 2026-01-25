The Super Mario Galaxy Movie filminin yeni fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Oyun tarihinin en ikonik serilerinden olan Super Mario, 2023 yılında yeni film uyarlamasıyla sinemaseverlerin karşısına çıktı. Animasyon türündeki Süper Mario Kardeşler Filmi (The Super Mario Bros. Movie), 1.36 milyar dolar hasılat yaparak beklentilerin bile üzerinde bir başarı yakaladı. Hâliyle bir devam filmi de kaçınılmaz oldu. İşte o devam filmi olan Süper Mario Galaksi Filmi (The Super Mario Galaxy Movie), bu yıl sinemaseverlerle buluşacak.

The Super Mario Galaxy Movie, 3 Nisan'da Vizyona Girecek

3 Nisan'da vizyona girecek olan The Super Mario Galaxy Movie için tanıtım çalışmalarına hız veren Universal, bugün filmden yeni bir fragman daha paylaştı. Bu yeni fragmanın odağında Yoshi bulunuyor.

2007 tarihli Super Mario Galaxy oyunundan uyarlanan filmde Mario ve dostları Dünya sınırlarının dışına çıkacak.

Filmin üç karakterini yine Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Prenses) ve Charlie Day (Luigi) seslendiriyor. Seslendirme kadrosunda onlara Jack Black, Brie Larson, Keegan-Michael Key ve Michael Richardson eşlik ediyor.

