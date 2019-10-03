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    Intel yeni Core X işlemcilerini duyurdu

    Intel’in 18 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen yeni Core X işlemcileri AMD’nin yakında piyasaya çıkacak 16 çekirdekli Ryzen 9 işlemcisine kapıyı kapatmayı planlıyor.
    1 hf.
    4,1b
    1
    36
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AMD’nin önümüzdeki dönemde 16 çekirdekli Ryzen işlemcilerini ve yeni nesil Threadripper işlemcilerini piyasaya sürmesi beklenirken Intel’in hamleleri de merak ediliyor. Firma Core X ailesine 18 çekirdeğe kadar yeni üyeler ekledi.

    Intel Core i9-10980XE özellikleri ve fiyatı

    10000 ve sonrası numaralandırma ile etiketlenen yeni işlemcilerin onuncu nesil Cascade Lake-X mimarisine ait olduğu düşünülüyordu ancak gelen bilgiler mevcut nesle ait olduğunu gösteriyor. Intel bu yeni modellerde biraz daha fiyata oynamış.

    Yeni işlemcilerde 256GB’a kadar 2,933MHz DDR4 RAM desteği, 72’ye kadar PCIe 3.0 hattı, 165W ısıl tasarım gücü, Turbo Boost Max 3.0 ile daha yüksek hızlar, yapay zekâ işlemleri için performans arttırıcı Deep Learning Boost, WiFi 6 desteği gibi özellikler ortak.

    Ayrıca Bkz. "Deep Fusion özelliği iOS 13.2 ile geliyor"

    Duyurulan grupta 4 yeni işlemci yer alıyor. Intel Core i9-10900X işlemcisi 10 çekirdekli ve 20 izlek birimli. Seviye 3 ön bellek ise 19.3MB olarak belirlenmiş. Turbo hız ile 4.7GHz seviyesine çıkarken tüm çekirdekler açık 4.3GHz seviyesine çıkabiliyor. Toplam PCIe hattı 72 olan işlemcinin fiyatı 590$.

    Intel Core i9-10920X işlemcisi 12 çekirdek ve 24 izlek birimli. Turbo hız ile 4.8GHz seviyesine çıkarken tüm çekirdekler açık 4.3GHz seviyesine çıkabiliyor. Fiyat 689$ olarak belirlenmiş.

    Intel Core i9-10940X modeli 14 çekirdek ve 28 izlek birimli. Turbo hız ile 4.8GHz seviyesine çıkarken tüm çekirdekler açık 4.1GHz seviyesine çıkabiliyor. Fiyat 784$ olarak belirlenmiş.

    Intel Core i9-10980XE ise tepe modeli olarak karşımıza çıkıyor. Seviye 3 ön bellek 24.75MB seviyesinde olan işlemci 979$ fiyat etiketine sahip. Yeni işlemciler Kasım ayında piyasaya çıkacak ve 749$ seviyesindeki 16 çekirdekli Ryzen 9 işlemcisi ile mücadele edecek.

     


    https://www.engadget.com/2019/10/01/intel-10th-gen-core-x-series-cpus/ Yorum Yaz
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    mav1li 1 hf. en beğenilen
    Şimdi basit bir hesap yapalım.
    Intel Core i9-10980XE 165w tdp denmiş. Taban hız tdp değeri o. Boost tdp değeri 300w civarıdır.
    ~ 1000$ işlemci
    ~150$ sıvı soğutma
    ~ 200$ anakart
    ~ 1350$ toplam maliyet
    300tdp demek ~350w güç ~50w sıvı soğutma
    toplam 400w güç tüketimi
    Rakibe bakalım
    750$ işlemci 105w tdp
    100$ anakart
    Soğutucu maliyeti yok. 105w tdp içinden çıkan soğutucu ile kullanabilirsiniz.
    125~150w arası soğutucu ve işlemci toplam güç değeri

    Gelelim sonuca;
    150w yerine 400w güç çekip üstüne birde 500$ fazla maliyetli oalcak.
    Güç tüketimi farkından dolayı günlük birkaç saatlik kullanımda bile yıllık 100$ fazla elekritik ücreti ödeyeceksiniz
    Bu işlemciyi alacak kişi çok ağır fanatik yada aptal olması lazım.
    Şimdi basit bir hesap yapalım. Intel Core i9-10980XE 165w tdp denmiş. Taban hız tdp değeri o. Boost tdp değeri 300w civarıdır. ~ 1000$ işlemci ~150...
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    4 Yanıt Yanıtla +27
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    YesimCirakli 1 hf.
    Spectre veya Meltdown açıkları kapatıldı mı? PCIe 4.0 nerede?
    Peki ya AMD biraz daha fiyat kırarsa ne yapacaksın? Tek olumlu gelişme 4 kanal DDR4 oldu bunun haricinde bir avantajını göremedik. 165 watt çok değil mi hele ki 10 nesil için?
    Spectre veya Meltdown açıkları kapatıldı mı? PCIe 4.0 nerede? Peki ya AMD biraz daha fiyat kırarsa ne yapacaksın? Tek olumlu gelişme 4 kanal DDR4 oldu bunun...
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    Yanıtla +26
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    L.J 1 hf.
    50w sıvı soğutma ne ya
    300 litre akvaryuma pompa taksak gene 50Watt tüketmez.
    Abartmayın bu kadar zorla Intel'i savundurtuyorsunuz fanatikliğin alemi yok.
    50w sıvı soğutma ne ya [resim] 300 litre akvaryuma pompa taksak gene 50Watt tüketmez. Abartmayın bu kadar zorla Intel'i savundurtuyorsunuz fanatikliğin a...
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    Yanıtla +10
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    DH Misafiri 4 gün
    açık denilen şey yalan şimdiye kadar hiçkimse hissetmedi bile asıl sorunlu olan AMD ve NX Bit dahi kullanmıyor.
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    Rennes10 6 gün
    Bu yeni seri iki katı f/p oranıyla gelecek dendiğinde aynı node, aynı çekirdek için yüzde 60-70 performans artışı bekleyen, tüm X serilerinde ht olmasına rağmen 6/6 6/12 olursa buradan bir 50% kazanır falan diyenler vardı
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    huseyincarnege 1 hf.
    amd 12çekişdekli işlemciyi 65w çalıştırıken intel 165w karşılık vermesi nekadar acı verici değilmi
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    DH Misafiri 1 hf.
    Önce 3900 x ile başa çıksında sıra 3950x'e gelsin sıra.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Yalnız burada lecola olan AMD değil.
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    Start Again 1 hf. yeni yorumcu
    256 ram desteği iştah kabartıyor.
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    RAIZEN 1 hf.
    10c/20t az değil mi ya? 3950x'in muadili hangi model olur sizce?
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    win11 1 hf.
    Tüm işlemciler ile.
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    GLaDiaC 1 hf.
    Hazır elektriğe de %15 zam gelmişken bu tdp değerleri çok yakışıklı duruyor.

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    ilkerinanç 1 hf.
    Intel sıvama sahfasına geçmiş artık.
    İnşallah AMD Athlon zamanındaki hatayı yapıp boşlamaz da bize yarar bu iş.
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