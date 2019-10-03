Intel yeni Core X işlemcilerini duyurdu

AMD’nin önümüzdeki dönemde 16 çekirdekli Ryzen işlemcilerini ve yeni nesil Threadripper işlemcilerini piyasaya sürmesi beklenirken Intel’in hamleleri de merak ediliyor. Firma Core X ailesine 18 çekirdeğe kadar yeni üyeler ekledi.

Intel Core i9-10980XE özellikleri ve fiyatı

10000 ve sonrası numaralandırma ile etiketlenen yeni işlemcilerin onuncu nesil Cascade Lake-X mimarisine ait olduğu düşünülüyordu ancak gelen bilgiler mevcut nesle ait olduğunu gösteriyor. Intel bu yeni modellerde biraz daha fiyata oynamış.

Yeni işlemcilerde 256GB’a kadar 2,933MHz DDR4 RAM desteği, 72’ye kadar PCIe 3.0 hattı, 165W ısıl tasarım gücü, Turbo Boost Max 3.0 ile daha yüksek hızlar, yapay zekâ işlemleri için performans arttırıcı Deep Learning Boost, WiFi 6 desteği gibi özellikler ortak.

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Duyurulan grupta 4 yeni işlemci yer alıyor. Intel Core i9-10900X işlemcisi 10 çekirdekli ve 20 izlek birimli. Seviye 3 ön bellek ise 19.3MB olarak belirlenmiş. Turbo hız ile 4.7GHz seviyesine çıkarken tüm çekirdekler açık 4.3GHz seviyesine çıkabiliyor. Toplam PCIe hattı 72 olan işlemcinin fiyatı 590$.

Intel Core i9-10920X işlemcisi 12 çekirdek ve 24 izlek birimli. Turbo hız ile 4.8GHz seviyesine çıkarken tüm çekirdekler açık 4.3GHz seviyesine çıkabiliyor. Fiyat 689$ olarak belirlenmiş.

Intel Core i9-10940X modeli 14 çekirdek ve 28 izlek birimli. Turbo hız ile 4.8GHz seviyesine çıkarken tüm çekirdekler açık 4.1GHz seviyesine çıkabiliyor. Fiyat 784$ olarak belirlenmiş.

Intel Core i9-10980XE ise tepe modeli olarak karşımıza çıkıyor. Seviye 3 ön bellek 24.75MB seviyesinde olan işlemci 979$ fiyat etiketine sahip. Yeni işlemciler Kasım ayında piyasaya çıkacak ve 749$ seviyesindeki 16 çekirdekli Ryzen 9 işlemcisi ile mücadele edecek.