Ekim ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları: Volkswagen zirvede

Tam Boyutta Gör

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 yılının Ekim ayına ilişkin otomobil satış rakamlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre, otomobil satışları 2019’un on aylık (Ocak-Ekim) döneminde geçen yıla göre yüzde 29.17 azalarak 268 bin 624 adet oldu.

Otomobil satışlarına Ekim ayı özelinde baktığımızda 39 bin 996 adet olduğunu görüyoruz. Bu da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137.94 oranında artış anlamına geliyor. Zira geçen sene bu dönemde 16 bin 809 adet satış gerçekleşmişti.

Ekim ayındaki otomobil satışlarını bir önceki ay yani Eylül ile kıyasladığımızda ise yüzde 13 civarında artış görmekteyiz. Geçtiğimiz ay 35 bin 308 adet satış gerçekleşmişti. Peki 153 adet elektrikli ve 8 bin 688 adet hibrit otomobil satışının gerçekleştiği Ekim ayında en çok hangi marka sattı?

Ayrıca Bkz. "Volkswagen'in Türkiye yatırımına işçi temsilcilerinden veto"

Ekim ayında Türkiye’de en çok satış yapan markalara baktığımızda listenin başında bu kez Volkswagen’i görüyoruz. Son dönemde Türkiye yatırımını askıya almasıyla gündemde olan Alman üretici, 5 bin 454 adet satışla birincilik koltuğuna yerleşmiş. İkinci sırada ise 3 bin 885 adet satışla Fiat yer alıyor. 2019'un on aylık döneminde ise Renault hala lider. Ekim'de en çok satan ilk beş marka şöyle:

Volkswagen: 5.454 adet

Fiat: 3.885 adet

Hyundai/Peugeot: 2.511 adet

Renault: 2.434 adet

Kamu bankaları 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere yerli üretim yapan markalarla anlaşarak kredi faiz oranlarını düşürmüştü. Fakat Fiat ve Renault gibi iki popüler markanın yerli üretim modellerinin satışlarına baktığımızda geçen aya göre artış yerine düşüş görüyoruz. Bu indirimlerin pek bir faydası olmamış gibi görünüyor.

http://www.odd.org.tr/web_2837_1/index.aspx