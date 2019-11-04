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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ekim ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları: Volkswagen zirvede

    Otomotiv Distribütörleri Derneği, Ekim ayına ilişkin otomobil satış rakamlarını paylaştı. Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137 oranında arttı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ekim ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları: Volkswagen zirvede
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    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 yılının Ekim ayına ilişkin otomobil satış rakamlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre, otomobil satışları 2019’un on aylık (Ocak-Ekim) döneminde geçen yıla göre yüzde 29.17 azalarak 268 bin 624 adet oldu.

    Otomobil satışlarına Ekim ayı özelinde baktığımızda 39 bin 996 adet olduğunu görüyoruz. Bu da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137.94 oranında artış anlamına geliyor. Zira geçen sene bu dönemde 16 bin 809 adet satış gerçekleşmişti.

    Ekim ayındaki otomobil satışlarını bir önceki ay yani Eylül ile kıyasladığımızda ise yüzde 13 civarında artış görmekteyiz. Geçtiğimiz ay 35 bin 308 adet satış gerçekleşmişti. Peki 153 adet elektrikli ve 8 bin 688 adet hibrit otomobil satışının gerçekleştiği Ekim ayında en çok hangi marka sattı?

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen'in Türkiye yatırımına işçi temsilcilerinden veto"

    Ekim ayında Türkiye’de en çok satış yapan markalara baktığımızda listenin başında bu kez Volkswagen’i görüyoruz. Son dönemde Türkiye yatırımını askıya almasıyla gündemde olan Alman üretici, 5 bin 454 adet satışla birincilik koltuğuna yerleşmiş. İkinci sırada ise 3 bin 885 adet satışla Fiat yer alıyor. 2019'un on aylık döneminde ise Renault hala lider. Ekim'de en çok satan ilk beş marka şöyle:

    • Volkswagen:           5.454 adet
    • Fiat:                        3.885 adet
    • Hyundai/Peugeot:   2.511 adet
    • Renault:                  2.434 adet

    Kamu bankaları 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere yerli üretim yapan markalarla anlaşarak kredi faiz oranlarını düşürmüştü. Fakat Fiat ve Renault gibi iki popüler markanın yerli üretim modellerinin satışlarına baktığımızda geçen aya göre artış yerine düşüş görüyoruz. Bu indirimlerin pek bir faydası olmamış gibi görünüyor.



    http://www.odd.org.tr/web_2837_1/index.aspx Yorum Yaz
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    muratkaya 2 hf. en beğenilen
    Yatırım konusunda VW geçmişten beri Türkiye'yi silmiş bir şirket. Ne demişler 'deveye diken insanı silen yaranırmış'. VW bizi sildikçe biz daha da çok seviyoruz.
    Yatırım konusunda VW geçmişten beri Türkiye'yi silmiş bir şirket. Ne demişler 'deveye diken insanı silen yaranırmış'. VW bizi sildikçe biz daha da çok seviyoruz...
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    1 Yanıt Yanıtla +91
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    dgnkdr 2 hf.
    Yazık şu WV'ye verilen paralara. Heleki şu yatırım hadiselerinden sonra.
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    Darkeita 2 hf.
    Passat bugu var ulkede
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    DH Misafiri 2 hf.
    şaka gibi. millet açım deyip gidip vw mi alıyor? üstelik Türkiyede üretilen (yerli demiyorum zira hiçbiri yerli değil) araçlara kredi teşviki varken. bu millet adam olmaz hocam...
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    WatchAndLearnn 2 hf.
    Vergiler olmasın bu kadar bak nasıl %300 %400 artış oluyor araba satışlarında.
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    AL3lMA 2 hf.
    39 bin araç çok fazla inşallah 39 a düşer de tümden açlıktan geberirler devlet de vergi felan alamaz akılları başlarına gelir belki
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    manisa_tr 2 hf.
    Arkadaşlar dikkat edin konu "silinebilir (!)"
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    DH Misafiri 2 hf.
    özellikle Fiat vatandaşı soymaya kalktılar bankalar faiz indirimi yapar yapmaz zam yaptılar
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    V2 2 hf.
    Almanya ya güzel tepki vermişiz operasyondaki tutumları bravo Türkiye biz birlikte guzeliz bu malum arkadaşlar volksvagen sevdasından vazgeçmez.... Milliyetciligi de kimseye bırakmazlar ama ha.... Osmanlı geliyor volsvagenlerle passatlarla ver mehteri... Passata bayrak as mehter çal teyipten korna çal müthiş milliyetçi ağa adamlar böyle milliyetçilik görülmemiştir tarihte tarih yazdık yine..iki tanede Iphone kır yanına birde offfffff beeee destan yazıyoruz dünya titredi.
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    404NotFounD 2 hf.
    Bir de filo satışları hariç bakmak gerek. Renault ve Fiat zaten filo satışları yüzünden hep ilk 2 de yıllardır böyle.
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    amanhem 2 hf.
    Yerli üretim durmuş vaziyette. Adamlarda araç yokki. Renault bayiine gidin, peşin para ile, araba yine yok.
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    Melikşah_38 2 hf.
    Her zaman yazıyorum bu forum gerçek hayattan kopuk diye. Burada herkes vw yi gömüyor da gömüyor en çöp marka ilan ediyor, şanzımanını patlamış ya da patlamak üzere olan bomba diyor. Gerçekte ise hem dünyada hem de türkiyede insanlar daha ucuz modeller yerine gidip vw alıyor, bunun sebebi de belli. vw her yönüyle kaliteli, fiyatını hak eden bir marka
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    ReaLGz 2 hf.
    VW araçlarına kötü demek biraz haksızlık değil mi? Evet Overrated ama kötü değil açıkçası. Hiç VW aracı kullanmadım ama yolda giderken baktığımda muadil markalara göre en şık ve premium havası verenler VW araçları.
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