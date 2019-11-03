Volkswagen'in Türkiye yatırımına işçi temsilcilerinden veto

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Volkswagen, Türkiye’deki fabrika yatırımının askıya alınmasına yönelik yaptığı açıklamada “Şimdilik beklemedeyiz. Türkiye’ye alternatif aramıyoruz” ifadelerine yer vermişti. Fakat birbiri ardına gelen haberler şirket içerisindeki durumların oldukça karışık olduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde Volkswagen’in Türkiye’de kurulacak fabrikada üreteceği açıklanan Passat’ın üretiminin Slovakya’daki fabrikaya kaydırılabileceği ortaya çıkmıştı. Yeni gelen haberlere göre Volkswagen’in Türkiye’de yeni üretim tesisi kurmasına işçi temsilcileri de karşı çıkıyor. Bloomberg tarafından yapılan haberde temsilcilerin kararı veto etmeye hazırlandığı belirtildi.

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"İşçi temsilcileri Türkiye'deki yatırıma karşı çıkacak"

Konuyla ilgili açıklama yapan Volkswagen’in Küresel İş Konseyi Şefi ve Denetim Kurulu Üyesi Bernd Osterloh, “Şunu net bir şekilde belirtmek istiyorum. Türkiye politik amaçlarına savaşla ve güç kullanarak ulaşmaya çalıştığı sürece işçi temsilcileri Türkiye’deki yatırım kararına karşı çıkacak” ifadelerinde bulundu.

İşçi temsilcilerinin Volkswagen’in stratejik kararlarında oldukça önemli bir role sahip olduğu biliniyor. Denetleme kurulunda üyelerin yarısını oluşturuyorlar ve veto gücünü ellerinde bulunduruyorlar. Şirketin gelecek 5 yıllık yatırım kararlarının 15 Kasım’daki toplantıda masaya yatırılacağı belirtildi.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-01/vw-labor-boss-vows-to-block-plan-for-turkish-plant-amid-violence