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    Volkswagen'in Türkiye yatırımına işçi temsilcilerinden veto

    Bloomberg tarafından yapılan haberde, Volkswagen işçi temsilcilerinin Türkiye'de yeni bir üretim tesisi kurulmasına karşı olduğu ve bu kararı veto edeceği ifade edildi.
    2 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen'in Türkiye yatırımına işçi temsilcilerinden veto
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    Volkswagen, Türkiye’deki fabrika yatırımının askıya alınmasına yönelik yaptığı açıklamada “Şimdilik beklemedeyiz. Türkiye’ye alternatif aramıyoruz” ifadelerine yer vermişti. Fakat birbiri ardına gelen haberler şirket içerisindeki durumların oldukça karışık olduğunu gösteriyor.

    Geçtiğimiz günlerde Volkswagen’in Türkiye’de kurulacak fabrikada üreteceği açıklanan Passat’ın üretiminin Slovakya’daki fabrikaya kaydırılabileceği ortaya çıkmıştı. Yeni gelen haberlere göre Volkswagen’in Türkiye’de yeni üretim tesisi kurmasına işçi temsilcileri de karşı çıkıyor. Bloomberg tarafından yapılan haberde temsilcilerin kararı veto etmeye hazırlandığı belirtildi.

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    "İşçi temsilcileri Türkiye'deki yatırıma karşı çıkacak"

    Konuyla ilgili açıklama yapan Volkswagen’in Küresel İş Konseyi Şefi ve Denetim Kurulu Üyesi Bernd Osterloh, “Şunu net bir şekilde belirtmek istiyorum. Türkiye politik amaçlarına savaşla ve güç kullanarak ulaşmaya çalıştığı sürece işçi temsilcileri Türkiye’deki yatırım kararına karşı çıkacak” ifadelerinde bulundu.

    İşçi temsilcilerinin Volkswagen’in stratejik kararlarında oldukça önemli bir role sahip olduğu biliniyor. Denetleme kurulunda üyelerin yarısını oluşturuyorlar ve veto gücünü ellerinde bulunduruyorlar. Şirketin gelecek 5 yıllık yatırım kararlarının 15 Kasım’daki toplantıda masaya yatırılacağı belirtildi.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-01/vw-labor-boss-vows-to-block-plan-for-turkish-plant-amid-violence Yorum Yaz
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    dockhanger 2 hf.
    o fabrika acılmassa Türkıyede wolswagen bitmiştir alanı s..
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    STMUS 2 hf.
    Vw grubuna özel vergi getirilmeli, araba satamasınlar bu ülkede.
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    Lacano 2 hf.
    “Şunu net bir şekilde belirtmek istiyorum. Türkiye politik amaçlarına savaşla ve güç kullanarak ulaşmaya çalıştığı sürece işçi temsilcileri Türkiye’deki yatırım kararına karşı çıkacak”

    İki adet dünya savaşı çıkarmış bir milletin torunu olduğunu unutmuş andaval...
    “Şunu net bir şekilde belirtmek istiyorum. Türkiye politik amaçlarına savaşla ve güç kullanarak ulaşmaya çalıştığı sürece işçi temsilcileri Türkiye’d...
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    Yanıtla +30
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    Vanished Man 2 hf.
    Her modelde en az 15-20 bin indirim yapsalar bizim millet vitrindeki arabayı bile alır. Boykot falan bunlardan bahsedenler kim? Cebinde metelik olmayanlar.
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    routemaster 2 hf.
    VW alacaktim, vazgectim, Audi alacagim.


    Yanıtla +4
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    firat_kilic 2 hf.
    Bir kehanet yapalım. Bence vizesiz avrupa vardı ya hani.
    Milleti kandırmak için VW ile bile anlaşmış olabilirler ama milleti kandırma anlaşması.

    Yani amaç. yerli oto ürettik ile bekletirken. o beklenen gelmeyince bu seferde volswagen Türkiyeye gelip fabrika açacak diye yine milleti vadeli beynini bağladılar. zaman içinde gerçek yada yalan kapısına çıkacak durumlar ve şimdi yollar sekiz çizmeye başladı.

    Hiç inanmayın. insanların birbirine olan inanç ve güveninide bozuyor bu AKP !!!!

    1990lar hiç böyle değildi. Özellikle yapıyorlar. Bir wikipediaya bile giremiyorsun. Öğrenci bile giremiyor. Girmek istese normal dışı yollardan girmeyi öğreniyor bu ise başka psikolojik kapıları açar. Ülkenin içine ettiler. yeter artık ya YETER !!!!
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    firat_kilic 2 hf.
    vizesiz avrupa yalanını hatırlayan var mı?
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    cronus75 2 hf.
    Bu yavşakların şişirilmiş fiyatlı arabalarını aman piyasası çok güzel diye alanlar bunları iyi düşünsün. Açık düşmanlık gösteriyorken herifler nasıl oluyor da mallarını alabiliyorsunuz? Acaba Almanlar olsa alır mıydı?
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    DH Misafiri 2 hf.
    Alman mallarını almayın.Sanki dünyada bir tek arabayı almanlar üretiyor.
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    orientem 2 hf.
    Almanya Türk malı almayı keserse ekonomi yerle bir olur. Kişisel olarak boykot yapın eğer fabrika açmazlarsa ama fazla ses çıkarıp reaksiyona sebep olursanız kendinize zarar vermiş olursunuz. Almanya pazarının Türkiye için öneminin farkında değil çoğu kişi.
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    DH Misafiri 2 hf.
    ulan bir fabrika açacaklar devlet dünyaları teşvik eder alman siyasiler yatırım yapmayın diye bir ton ses çıkarır halk isyan eder işçileri isyan çıkarır bu nedir kardeşim bırakın yapmayın ya
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    mithrandir24 2 hf.
    Her ona buna b*k atacağına kendinden başlasa boykota bir şeyler olacak ama hala saçma sapan ''yok daha önce bilmem neyi boykot ettiniz mi ki bunu da edeceksiniz eheheheh'' gibi beyin fakiri yorumlar okuyoruz maalesef.
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    Samura ii 2 hf.
    wv bişey mi yaptı, ne bu cephe? Ayrıca işçi temsilcileri dedikleri kim?
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