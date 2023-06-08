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    Ekran karı pazarı serbest düşüşte: AMD için çanlar çalıyor

    Masaüstü ekran kartı pazarı 2023'ün ilk çeyreğinde düşüşünü sürdürdü. Analistler 3. çeyrekte başlayacak bir toparlanmanın 2024 ve 2025 yıllarında büyümeye yol açacağını tahmin ediyor.
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    Ekran karı pazarı serbest düşüşte: AMD için çanlar çalıyor Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar donanımları hakkındaki son raporlar yılın ilk çeyreğinin düşüşlerle geçtiğini gösteriyor. Görünüşe göre bu durum ekran kartı pazarı için de geçerli durumda. Satışlarda yaşanan genel düşüş kaldığı yerden devam ederken Nvidia pazarın sarsılmaz hakimi kalmaya devam ediyor. AMD tarafında ise işler endişe verici.

    Ekran kartı satışları düşüşte

    Jon Peddie Research'e göre, ayrık masaüstü ekran kartlarının (AIB) birim sevkiyatları bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,6 ve 2022'nin ilk çeyreğine göre yüzde 38,2 azaldı. Yılın ilerleyen dönemlerinde yaşanacak herhangi bir toparlanma, AMD ve Nvidia'nın yakın zamanda piyasaya sürdüğü ana akım ekran kartlarına bağlı olacak gibi duruyor.

    Öte yandan Nvidia, sevkiyatlarda yüzde 15,2'lik bir düşüşle çeyrekten çeyreğe en büyük düşüşü yaşarken AMD ise yüzde 7,5'lik bir düşüş yaşadı. Rakamlar, tüketicilerin artık 2021'deki gibi donanımlarını yükseltmek için acele etmediğini gösteriyor. Analistler ayrıca bu gerilemeyi işten çıkarmalara ve yaklaşan resesyon korkusuyla bağlantılı olan enflasyon endişesine bağlıyor.

    AMD, pazar payının yarısı kaybetti

    Ekran karı pazarı serbest düşüşte: AMD için çanlar çalıyor
    Satışlardaki düşüşe rağmen, üç GPU rakibi arasındaki pazar payı bir önceki çeyreğe göre çok az değişti. AMD, masaüstü ekran kartı sektöründeki yüzde 12'lik payını korurken Intel, Nvidia'nın payını biraz azaltmış gibi duruyor. Ancak, Intel’in yolu halen çok uzun zira Pazar payı sadece yüzde 4. Diğer yandan Nvidia ise pazarın yüzde 84’üne hakim. Yıldan yıla değişime baktığımızda ise ise durumda daha dramatik. AMD, önceki yıla göre pazar payının yarısı kaybetmiş durumda. Kaybedilen pazarın büyük kısmı ise Nvidia saflarına geçmiş.

    Nvidia ve AMD en yeni orta sınıf ekran kartlarını geçen ay piyasaya sürmüş ve hem eleştirmenlerden hem de tüketicilerden genel olarak ılık bir tepki almıştı. RTX 4060 ve 4060 Ti, fiyatları ve sunduklarıyla tepki gördü. AMD ise RX 7600'ü çok daha ucuza sunmuş olsa da tüketiciyi harekete geçirecek performans farkını veremedi.

    İleriye bakıldığında, diğer analistler bu yılın dördüncü çeyreğinin tüm PC donanımları için bir iyileşme göstermesini ve 2024 boyunca pazarın büyümesine yol açmasını bekliyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 4 saat önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 6 saat önce

    🤩

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    Çok iyi

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