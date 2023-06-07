Intel, Arc Pro A60 ve Pro A60M ekran kartlarını duyurdu

Tam Boyutta Gör Intel Arc Graphics, iş istasyonları için Intel Arc Pro A60 ve Pro A60M kombinasyonu ile serisine birkaç yeni profesyonel ekran kartı ekledi. Hem Arc Pro A60 hem de A60M, uygun fiyatlı profesyonel iş istasyonlarını hedefliyor. Bu anlamda kartlar fiyatlarının da uygun olması bekleniyor.

Arc Pro A60 ve A60M özellikleri

Tam Boyutta Gör Her iki Arc Pro A60 ve A60M de PCIe şerit kullanımını diğer Arc Graphics ürünlerine kıyasla 16'ya çıkarıyor ve 384 GB/s bellek bant genişliği ile 12GB'a kadar VRAM'i destekliyor. Bu anlamda mevcur Arc serisine göre ileriye doğru bir adım atılmış gibi görünüyor. Bunlar sadece Intel'in sunduğu en hızlı Arc iş istasyonu çözümleri değil aynı zamanda Arc Pro A60, tek yuvalı ince bir çözüm.

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Tam Boyutta Gör Teknik özellikler açısından Arc Pro A60, 16 Xe Çekirdeği, 256 EU, 16 RT birimi, 256 matris motoru ve 192 bit veri yolu üzerinde 12 GB GDDR6 belleği barındırıyor. Mobil odaklı Pro A60M ise bellek kapasitesini 128-bit veri yolu üzerinde 8GB'a düşürüyor.

Tüketici tabanlı Arc ekran kartlarıyla karşılaştırıldığında, bu yeni iş istasyonu modelleri özel AI Xe Matrix Extensions (XMX) motorlarını ve hatta donanım ışın izleme birimlerini artırıyor. Ek olarak bu kartlar da masaüstü muadilleri gibi, tam AV1 kodlama, yüksek dinamik aralık (HDR) ve Dolby Vision çıkış desteğini destekliyorlar.

Arc Pro A60 ve A60M çıkış tarihi

Intel'e göre bu yeni GPU'lar bilgisayar destekli tasarım ve modelleme (CAD/CAM), yapay zeka çıkarım görevleri ve özel iş ortamlarında medya işleme için idealler. Intel, Autodesk'in 3ds Max, AutoCAD ve Maya gibi belirli uygulamalarıyla uyumluluğu da vurguluyor. Yeni duyurulan kartlardan ilk olarak Arc Pro A60 önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak, Pro A60M ise önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. Herhangi bir fiyat bilgisi paylaşılmadı ancak Arc serisini göz önüne aldığımızda bunların uygun fiyatlı ve bütçe dostu iş istasyonu GPU'ları olacağına şüphe yok.

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Intel, Arc Pro A60 ve Pro A60M ekran kartlarını duyurdu