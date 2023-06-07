Intel, Arc Pro A60 ve Pro A60M ekran kartlarını duyurdu

Arc Pro A60 ve A60M özellikleri
Tüketici tabanlı Arc ekran kartlarıyla karşılaştırıldığında, bu yeni iş istasyonu modelleri özel AI Xe Matrix Extensions (XMX) motorlarını ve hatta donanım ışın izleme birimlerini artırıyor. Ek olarak bu kartlar da masaüstü muadilleri gibi, tam AV1 kodlama, yüksek dinamik aralık (HDR) ve Dolby Vision çıkış desteğini destekliyorlar.
Arc Pro A60 ve A60M çıkış tarihi
Intel'e göre bu yeni GPU'lar bilgisayar destekli tasarım ve modelleme (CAD/CAM), yapay zeka çıkarım görevleri ve özel iş ortamlarında medya işleme için idealler. Intel, Autodesk'in 3ds Max, AutoCAD ve Maya gibi belirli uygulamalarıyla uyumluluğu da vurguluyor. Yeni duyurulan kartlardan ilk olarak Arc Pro A60 önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak, Pro A60M ise önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. Herhangi bir fiyat bilgisi paylaşılmadı ancak Arc serisini göz önüne aldığımızda bunların uygun fiyatlı ve bütçe dostu iş istasyonu GPU'ları olacağına şüphe yok.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/91756/intel-announces-arc-pro-a60-and-a60m-gpus-for-the-workstation-market/index.html https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-announces-new-intel-arc-pro-gpus.html#gs.0ierjh Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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beyler steam'da Soner Çakır diye aratın ve çıkan 2 oyunumu istek listesine ekleyin, Steamda geliştirici olarak desteğe ihtiyacım var.
Çok iyi