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    Ekran kartı fiyatlarında düşüş sürüyor

    Ekran kartı fiyatları Aralık ayından bu yana yaklaşık 5 aydır düşüşünü sürdürüyor. Piyasa fiyatları ekran kartlarının ilk çıkış fiyatlarına neredeyse yaklaşmış durumda. 
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    Ekran kartı
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    2022 yılı oyun severler için müjdeli haberlerle dolu bir yıl oluyor. Bir taraftan kripto para madenciliğinde zorluk seviyeleri rekor kırarken diğer yandan pandeminin etkileri de azalıyor. Bunun etkisi de ekran kartı fiyatlarına oluyor. 

    Ekran kartı fiyatları son ayların en düşüğünde

    Yılın başlarından itibaren düşüşe geçen ekran kartı fiyatları istikrarlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. En büyük gösterge olan çıkış fiyatı ve sokak fiyatları arasındaki oran en düşük seviyelere gelmiş durumda. 

    Geçen yıl Aralık ayında bu fark yüzde 80-90 arasında seyrediyordu. Sonrasında serbest düşüşe geçti ve Nisan ortasında yüzde 10-20 arasına kadar geriledi. Ortalama fiyatlar açısından da yine en düşük seviyelerde. 

    Bununla birlikte yüzde 10-20 arasındaki farkın da kapanması gerekiyor. Mayıs ayı ortalarına doğru kaynaklar ekran kartı fiyatlarının artık çıkış seviyesine ineceğini düşünüyor. Ülkemizde de yavaş yavaş indirimlerin etkisi hissedilmeye başlandı. 
     

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    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 4 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 5 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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