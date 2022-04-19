Ekran kartı fiyatlarında düşüş sürüyor

2022 yılı oyun severler için müjdeli haberlerle dolu bir yıl oluyor. Bir taraftan kripto para madenciliğinde zorluk seviyeleri rekor kırarken diğer yandan pandeminin etkileri de azalıyor. Bunun etkisi de ekran kartı fiyatlarına oluyor.
Ekran kartı fiyatları son ayların en düşüğünde
Yılın başlarından itibaren düşüşe geçen ekran kartı fiyatları istikrarlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. En büyük gösterge olan çıkış fiyatı ve sokak fiyatları arasındaki oran en düşük seviyelere gelmiş durumda.
Geçen yıl Aralık ayında bu fark yüzde 80-90 arasında seyrediyordu. Sonrasında serbest düşüşe geçti ve Nisan ortasında yüzde 10-20 arasına kadar geriledi. Ortalama fiyatlar açısından da yine en düşük seviyelerde.
Bununla birlikte yüzde 10-20 arasındaki farkın da kapanması gerekiyor. Mayıs ayı ortalarına doğru kaynaklar ekran kartı fiyatlarının artık çıkış seviyesine ineceğini düşünüyor. Ülkemizde de yavaş yavaş indirimlerin etkisi hissedilmeye başlandı.
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