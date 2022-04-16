Ünlü yonga tasarım araçları firmasına ambargoyu delme suçlaması

Ağır ABD ambargosu altında olan Çin buna rağmen farklı yollarla ambargoları delmeye çalışıyor. Bunlardan en önemlisi kesenin ağzını açarak Batılı firmalardan teknolojileri sızdırmak. Synopsys bu hafta şok bir suçlama ile karşı karşıya kaldı.
Synopsys firmasına şok suçlama
Yonga dünyasında tasarım yapmak için kullanılan otonom yazılımların en önemli geliştiricisi Synopsys önemli bir suçlama ile karşı karşıya kaldı. Firmanın Huawei HiSilicon ve SMIC’e teknoloji sızdırdığı iddia ediliyor.
Soruşturma dosyasına göre HiSilicon firmasının yongalarını SMIC ile üretebilmesi için Synopsys tarafından bazı yazılım araçları temin edildi. Bu araçların Çin’deki iş ortakları üzerinden iletildiği ifade ediliyor.
Huawei ve HiSilicon ulusal güvenliğe bir tehdit olarak kabul edildiği için izin almadan herhangi bir yonga teknolojisinin tedariği yasak. SMIC ise biraz daha düşük ambargo seviyesinde ve 14nm üzerindeki süreçler için lisans alması gerekmiyor. Bununla birlikte HiSilicon’a bunları temin edemiyor.
Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan bazı transferler için başlayan soruşturmayı Synopsys de kabul ediyor. Yetkili makamlarla yakın bir şekilde çalışan Synopsys kısa süre sonra bir açıklama yapacak.
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler