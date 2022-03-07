Ekran kartı fiyatlarında düşüş sürüyor: Son bir yılın en düşük seviyelerine ulaştı

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Ekran kartı sektöründe yaşanan tedarik ve stok sıkıntıları yavaş yavaş azalmaya devam ediyor. Yeni paylaşılan 3DCenter raporuna göre ekran kartı fiyatları Ocak 2021’den bu yana en düşük seviyeleri görmeye başladı.

MSRP fiyatlarına yaklaşıyor

Avrupa perakende sitelerinde listelenen kartlar arasında geçtiğimiz ay MSRP fiyatından yüzde 157 daha pahalıya satılan Nvidia RTX 30 serisi, Mart ayı itibariyle yüzde 16’lık bir düşüş yaşadı ve fiyat oranı 141’e geriledi. AMD tarafında ise Şubat ayında MSRP fiyatından yüzde 145 oranında daha pahalıya satılan kartlar, an itibariyle yüzde 135’e düşmüş durumda.

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Kartlarda yaşanan fiyat düşüşü ile birlikte tedarik sorunlarının da hafiflemeye başladığını bildiren 3DCenter, düşüşün Ethereum ile paralel bir bağlantıya sahip olduğunu söylüyor. Bununla birlikte popüler kripto para biriminin Hisse Kanıtı’na (Proof of Stake) geçişi yaklaştıkça fiyatlardaki düşme eğiliminin devam edeceğini söyleyebiliriz.

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