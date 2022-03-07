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    Ekran kartı fiyatlarında düşüş sürüyor: Son bir yılın en düşük seviyelerine ulaştı

    Ekran kartı sektöründe kripto madenciliği ile başlayan tedarik ve stok sıkıntıları, fiyatların oldukça yükselmesine sebep oldu. 3DCenter kartların aylık fiyat grafiğini içeren yeni bir rapor paylaştı
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    Ekran kartı fiyatları son bir yılın en düşük seviyelerine ulaştı
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    Ekran kartı sektöründe yaşanan tedarik ve stok sıkıntıları yavaş yavaş azalmaya devam ediyor. Yeni paylaşılan 3DCenter raporuna göre ekran kartı fiyatları Ocak 2021’den bu yana en düşük seviyeleri görmeye başladı. 

    MSRP fiyatlarına yaklaşıyor

    Avrupa perakende sitelerinde listelenen kartlar arasında geçtiğimiz ay MSRP fiyatından yüzde 157 daha pahalıya satılan Nvidia RTX 30 serisi, Mart ayı itibariyle yüzde 16’lık bir düşüş yaşadı ve fiyat oranı 141’e geriledi. AMD tarafında ise Şubat ayında MSRP fiyatından yüzde 145 oranında daha pahalıya satılan kartlar, an itibariyle yüzde 135’e düşmüş durumda.

    Kartlarda yaşanan fiyat düşüşü ile birlikte tedarik sorunlarının da hafiflemeye başladığını bildiren 3DCenter, düşüşün Ethereum ile paralel bir bağlantıya sahip olduğunu söylüyor. Bununla birlikte popüler kripto para biriminin Hisse Kanıtı’na (Proof of Stake) geçişi yaklaştıkça fiyatlardaki düşme eğiliminin devam edeceğini söyleyebiliriz. 

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 1 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 5 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 5 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 5 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 5 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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