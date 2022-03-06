Nvidia'dan kritik karar: Rusya'ya tüm ürün sevkiyatlarını durdurdu

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime tepki gösteren firmalar arasında Nvidia da katıldı. PCMag ile röportajda bulunan bir Nvidia sözcüsü ''Rusya’ya satış yapmıyoruz'' sözlerini dile getirirken, şirket cuma günü yaptığı açıklamada Rüsya’da tüm ürün satışlarını durdurduğunu duyurdu.

Kısıtlamalar artıyor

Satışların askıya alınmasının tüm ürün kategorilerini kapsadığını bildiren şirket, konu hakkında daha fazla bilgi paylaşmadı. Bununla birlikte büyük ABD şirketlerinin Ukrayna'daki savaşı gerekçe göstererek Rusya'ya uyguladığı kısıtlamaların giderek arttığını söyleyebiliriz.

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Cuma günü işgali ''yasadışı'' olarak nitelendiren Microsoft, Windows işletim sistemi, Microsoft bulut hizmetleri ve Xbox konsolunu içeren ürünlerinde "tüm yeni satışlarını" askıya alacağını duyurdu. Microsoft'tan bir gün önce ise büyük yonga üreticisi Intel ve AMD, Ukrayna'nın işgalinde ülkenin müttefiki olan Rusya ve Beyaz Rusya'ya tüm çip satışlarını durdurduklarını açıkladı.

Yapılan kısıtlamalar ile birlikte Rusya kullanıcılarının resmi perakende kanalları üzerinden bilgisayar parçaları satın alması oldukça zorlaşacak gibi gözüküyor.

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