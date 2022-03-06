Nvidia'dan kritik karar: Rusya'ya tüm ürün sevkiyatlarını durdurdu

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime tepki gösteren firmalar arasında Nvidia da katıldı. PCMag ile röportajda bulunan bir Nvidia sözcüsü ''Rusya’ya satış yapmıyoruz'' sözlerini dile getirirken, şirket cuma günü yaptığı açıklamada Rüsya’da tüm ürün satışlarını durdurduğunu duyurdu.
Kısıtlamalar artıyor
Satışların askıya alınmasının tüm ürün kategorilerini kapsadığını bildiren şirket, konu hakkında daha fazla bilgi paylaşmadı. Bununla birlikte büyük ABD şirketlerinin Ukrayna'daki savaşı gerekçe göstererek Rusya'ya uyguladığı kısıtlamaların giderek arttığını söyleyebiliriz.
Cuma günü işgali ''yasadışı'' olarak nitelendiren Microsoft, Windows işletim sistemi, Microsoft bulut hizmetleri ve Xbox konsolunu içeren ürünlerinde "tüm yeni satışlarını" askıya alacağını duyurdu. Microsoft'tan bir gün önce ise büyük yonga üreticisi Intel ve AMD, Ukrayna'nın işgalinde ülkenin müttefiki olan Rusya ve Beyaz Rusya'ya tüm çip satışlarını durdurduklarını açıkladı.
Yapılan kısıtlamalar ile birlikte Rusya kullanıcılarının resmi perakende kanalları üzerinden bilgisayar parçaları satın alması oldukça zorlaşacak gibi gözüküyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..