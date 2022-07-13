AMD, RDNA3 hakkında yeni açıklamalarda bulundu: TDP'ler 2025'e kadar 700W'a çıkabilir

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Yeni nesil AMD ve Nvidia ekran kartlarının daha yüksek bir performansın yanı sıra TDP değerlerinde de büyük bir artış ile gelmesi bekleniyor. AMD ile yeni bir röportaj gerçekleştiren VentureBeat, yıllara göre ekran kartı güç tüketim değerlerini konu alan bir tablo paylaştı.

2025'e kadar TDP değerleri 700W'a ulaşabilir

Yongaların güç verimliliği hakkında VentureBeat’e yeni açıklamalarda bulunanAMD Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ürün Teknolojisi Mimarı Sam Naffziger, Watt başına sunulan performansın, şirketin bir süredir peşinde olduğu en önemli ölçüt olduğunu dile getirdi. Bununla beraber RDNA 3'ün RDNA 2'ye göre watt başına performansta yüzde 50 kazanç sağlayacağı iddiasını da yineledi.

Ayrıca açıklamalarında AMD GPU’larının daha yüksek saat hızlarına ulaşmak için özel olarak tasarlandığını belirten Naffziger, ''Nvidia’nın aynı şeyi çok daha yüksek bir güç aralığında yapabileceğinden'' bahsetti. VentureBeat, AMD ile gerçekleştirilen röportajdan hemen sonra gelecek nesil ekran kartları hakkında bir güç tüketimi tablosu paylaştı.

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Küçük mor noktalar ile belirli GPU modellerinin yer aldığı ve GPU’ların güç tüketimi eğilim çizgisini gösteren tabloda, kuşkusuz en dikkat çeken detayın 2023 veya 2024 yıllarında 700W’a ulaşan TDP değeri olduğunu söyleyebiliriz. Naffziger konu hakkında her ne kadar açıklamada bulunmamış olsa da paylaşılan yeni tablo ve önceki sızıntılar, gelecek mimarilerin daha fazla güce ihtiyaç duyacağını iddia etmeye devam ediyor.

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Ekran kartı güç gereksinimleri 2025'e kadar 700W'a çıkabilir