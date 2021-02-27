DxOMark sıralamasına göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon Galaxy S21 Ultra

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Samsung, Ocak ayında üç telefondan oluşan Galaxy S21 ailesini tanıtmıştı: Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra. Her üç cihaz yeni özelliklerle gelse de Galaxy S21 Ultra donanım açısında diğer iki modele kıyasla öne çıkan bir akıllı telefon. Haberimiz ise bu cihazın ekranı ile ilgili.

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91 puan aldı

Exynos 2100 yonga setine dayanan amiral gemisi Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, görüntü kalitesi açısından DxOMark derecelendirmesinde ilk sırada yer aldı. Uzmanlar testlerinde, renk doğruluğunu ve video oynatmayı neredeyse mükemmel olarak değerlendirdiler ve yüksek parlaklığa dikkat çektiler. Tüm bu veriler ışığında Galaxy S21 Ultra'nın ekranına verilen puan ise 91 oldu.

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Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Quad HD+ çözünürlüğe (3200 x 1440 piksel) ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç büyük bir AMOLED ekrana sahip. Ekran, Corning Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Önceki DxOMark ekran liderinin de yine Samsung'un bir akıllı telefonu, geçen yılki Galaxy Note 20 Ultra olması ise dikkat çeken bir detay olarak göze çarpıyor.

https://www.gizchina.com/2021/02/26/galaxy-s21-ultra-is-the-new-king-of-displays-at-dxomark/

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