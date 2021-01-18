Ekranlara yeniden dönen Dexter'ın yeni sezon detayları belli oldu; çekimler başlıyor

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Bir zamanların en popüler dizilerinden biri olan Dexter, geçtiğimiz aylarda yapılan duyuruyla ekranlara son bir sezon için dönüyor. Daha önce bazı detaylar belli olsa da şimdi dizinin tüm detayları belli oldu.

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Daha öncesinde de duyurulduğu gibi dizinin yine başrolünde yani Michael C. Hall bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklandığına göre dedizinin kötü adamı Clancy Brown olacak. Dizi yeni sezonunda Miami yerine bu sefer New York'un kurgusal bir kasabası olan Iron Lake'te geçecek. Clancy Brown, Iron Lake'in resmi olmayan belediye başkanı Kurt Caldwell karakterini oynayacak.

Ayrıca dizinin ikinci sezonundaki diğer oyuncular da şöyle; Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah ve Jack Alcott. Şubat ayında dizinin çekimleri Massachusetts'te başlayacak.

Yeni sezon 10 bölümlük bir mini dizi şeklinde olacak. Yine dizinin başrolünde Michael C. Hall olacak. Yaratıcılığını ise Clyde Phillips üstlenecek. Dizinin bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor.

https://screenrant.com/dexter-season-9-setting-upstate-new-york/

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