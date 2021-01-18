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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ekranlara yeniden dönen Dexter'ın yeni sezon detayları belli oldu; çekimler başlıyor

    Yeni sezonda dizinin kötü adamı, yardımcı roller, dizinin geçeceği konum ve diğer hikaye detayları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Dizinin çekimleri önümüzdeki ay başlıyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Ekranlara yeniden dönen Dexter'ın yeni sezon detayları belli oldu; çekimler başlıyor
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    Bir zamanların en popüler dizilerinden biri olan Dexter, geçtiğimiz aylarda yapılan duyuruyla ekranlara son bir sezon için dönüyor. Daha önce bazı detaylar belli olsa da şimdi dizinin tüm detayları belli oldu.

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    Daha öncesinde de duyurulduğu gibi dizinin yine başrolünde yani Michael C. Hall bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklandığına göre dedizinin kötü adamı Clancy Brown olacak. Dizi yeni sezonunda Miami yerine bu sefer New York'un kurgusal bir kasabası olan Iron Lake'te geçecek. Clancy Brown, Iron Lake'in resmi olmayan belediye başkanı Kurt Caldwell karakterini oynayacak.

    Ayrıca dizinin ikinci sezonundaki diğer oyuncular da şöyle; Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah ve Jack Alcott. Şubat ayında dizinin çekimleri Massachusetts'te başlayacak.

    Yeni sezon 10 bölümlük bir mini dizi şeklinde olacak. Yine dizinin başrolünde Michael C. Hall olacak. Yaratıcılığını ise Clyde Phillips üstlenecek. Dizinin bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor.



    https://screenrant.com/dexter-season-9-setting-upstate-new-york/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Dik durmak için teknolojik çözüm: Kodgem Straight

    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    5 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    lumosmaksima91 (Lumos Maksima) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ohh mis, jenerik yine iştahımızı açacak. yemyemyemyemm.
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ailemizin katili geri dönüyorr
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    tobepeople 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Biraz daha gerçekçi ölüler yaparlar umarım, ilk dizide tek beğenmediğim şeyler; ölü bedenler, uzuvlar ve organlardı..
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