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    Bu yıl yayınlanacak olan The Walking Dead evreninde geçen yapımların yayın dönemleri belli oldu

    Zombi temasının en popüler yapımlarından biri olan The Walking Dead'in evreninde geçen ve bu yıl içerisinde yayınlanacak olan yapımlar belli oldu, yayın dönemleri de paylaşıldı.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bu yıl yayınlanacak olan The Walking Dead evreninde geçen yapımların yayın dönemleri belli oldu
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    Başlangıçta tek bir dizi ile başlayan ve popülerleşmesinin ardından bir evrene dönüştürülen ve farklı yapımların çıktığı The Walking Dead'in 2021 takvimi belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "The Batman'in yönetmeninden kitaptan uyarlama bilim kurgu dizisi geliyor"

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    Ana dizi olan The Walking Dead'in onuncu sezonu geçtiğimiz yıl final yaptı. Ancak onuncu sezon ile on birinci sezonu birbirine bağlaması ve aradaki olayları açıklaması için ekstra 6 bölüm daha duyurulmuştu. Bu 6 bölüm 28 Ocak'ta başlayacak.

    The Walking Dead, Fear the Walking Dead ve The Walking Dead: World Beyond bölümlerini ünlü hayranlar, oyuncu kadrosu ve ekibin de dahil olduğu konuklarla tartıştığı canlı bir televizyon şovu olan The Talking Dead de 28 Ocak'ta başlayacak.

    Fear The Walking Dead'in altıncı sezonu 2021'in ilkbahar aylarında başlayacak. Yedinci sezonu ise yine 2021 yılı içerisinde ancak yılın son aylarında başlayacak.

    Salgının başlamasından 10 yıl sonra Nebraska'da geçen ve salgın sonrasında büyüyen ilk nesli anlatan ve yalnızca iki sezon sürecek olan The Walking Dead World Beyond'un ikinci sezonu 2021 yılı içerisinde yayınlanacak.

    Son olarak da ana dizi The Walking Dead'in final sezonu, yani on birinci sezonu da bu yılın son aylarında yayınlanacak.



    https://screenrant.com/walking-dead-universe-shows-premiere-dates-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    trustrank

    wqe

    13 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    20 saat önce
    Xandive

    damn

    20 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Suyunun suyu artık ama ha!
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
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