Bu yıl yayınlanacak olan The Walking Dead evreninde geçen yapımların yayın dönemleri belli oldu

Başlangıçta tek bir dizi ile başlayan ve popülerleşmesinin ardından bir evrene dönüştürülen ve farklı yapımların çıktığı The Walking Dead'in 2021 takvimi belli oldu.

Ana dizi olan The Walking Dead'in onuncu sezonu geçtiğimiz yıl final yaptı. Ancak onuncu sezon ile on birinci sezonu birbirine bağlaması ve aradaki olayları açıklaması için ekstra 6 bölüm daha duyurulmuştu. Bu 6 bölüm 28 Ocak'ta başlayacak.

The Walking Dead, Fear the Walking Dead ve The Walking Dead: World Beyond bölümlerini ünlü hayranlar, oyuncu kadrosu ve ekibin de dahil olduğu konuklarla tartıştığı canlı bir televizyon şovu olan The Talking Dead de 28 Ocak'ta başlayacak.

Fear The Walking Dead'in altıncı sezonu 2021'in ilkbahar aylarında başlayacak. Yedinci sezonu ise yine 2021 yılı içerisinde ancak yılın son aylarında başlayacak.

Salgının başlamasından 10 yıl sonra Nebraska'da geçen ve salgın sonrasında büyüyen ilk nesli anlatan ve yalnızca iki sezon sürecek olan The Walking Dead World Beyond'un ikinci sezonu 2021 yılı içerisinde yayınlanacak.

Son olarak da ana dizi The Walking Dead'in final sezonu, yani on birinci sezonu da bu yılın son aylarında yayınlanacak.

