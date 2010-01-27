Eldar Murtazin, Twitter'da Windows Mobile 7'ye ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu

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Bir süre önce anons edilen Windows Mobile 6.6 alt ve orta segment arasında konumlandırılan akıllı telefonlarda mı kullanılacak? Windows Mobile 7, 2011 yılında mı teknoloji severlere merhaba diyecek? Üzerinde uzun süredir konuşulan Microsoft Zune Phone, Windows Mobile 7 işletim sistemiyle mi gelecek? gibi sorulara hala cevap aranırken Mobile-review'ın editörlerinden Eldar Murtazin, Microsoft'un en yeni mobil işletim sistemine ilişkin Twitter'da bazı açıklamalarda bulundu.

Murtazin, Windows Mobile 7 işletim sisteminden güç alan bir cihazı test ettiğini ve cihazın 1850 mAh'lık bataryayla 6-7 saat civarında çalıştığını belirtmiş. Belirtilen sürenin yoğun şekilde kullanım sonucu mu ortaya çıktığı ise merak konusu. Bir diğer açıklamaya göre de Windows 7'nin minimum sistem ihtiyacı 1 GHz saat hızında işlemci, 8 GB dahili bellek, 3.6 inç boyutunda WVGA ekran, FM radyo, 5 megapiksel kamera ve pusula olacak. Eğer verilen bilgiler tamamen doğruysa Windows Mobile 7'li cihazların üst segmenti oluşturacağı söylenebilir. Microsoft'un şubat ayında düzenlecek Mobil Dünya Kongresi'nde tüm konulara açıklık getirmesini umuyoruz.