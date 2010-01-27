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Eldar Murtazin, Twitter'da Windows Mobile 7'ye ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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knight
Haber Editörü
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Eldar Murtazin, Twitter'da Windows Mobile 7'ye ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu
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Eldar Murtazin, Twitter'da Windows Mobile 7'ye ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu
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Bir süre önce anons edilen Windows Mobile 6.6 alt ve orta segment arasında konumlandırılan akıllı telefonlarda mı kullanılacak? Windows Mobile 7, 2011 yılında mı teknoloji severlere merhaba diyecek? Üzerinde uzun süredir konuşulan Microsoft Zune Phone, Windows Mobile 7 işletim sistemiyle mi gelecek? gibi sorulara hala cevap aranırken Mobile-review'ın editörlerinden Eldar Murtazin, Microsoft'un en yeni mobil işletim sistemine ilişkin Twitter'da bazı açıklamalarda bulundu.

Murtazin, Windows Mobile 7 işletim sisteminden güç alan bir cihazı test ettiğini ve cihazın 1850 mAh'lık bataryayla 6-7 saat civarında çalıştığını belirtmiş. Belirtilen sürenin yoğun şekilde kullanım sonucu mu ortaya çıktığı ise merak konusu. Bir diğer açıklamaya göre de Windows 7'nin minimum sistem ihtiyacı 1 GHz saat hızında işlemci, 8 GB dahili bellek, 3.6 inç boyutunda WVGA ekran, FM radyo, 5 megapiksel kamera ve pusula olacak. Eğer verilen bilgiler tamamen doğruysa Windows Mobile 7'li cihazların üst segmenti oluşturacağı söylenebilir. Microsoft'un şubat ayında düzenlecek Mobil Dünya Kongresi'nde tüm konulara açıklık getirmesini umuyoruz.


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sotoxs 9 yıl
olmayınca çalışmıyor hı?. neyse düzeltirler :)
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halitkin 9 yıl
eğer haberler doğruysa standartlar çok yüksek tutulmuş. bu demektir ki 528 mhz işlemcili birçok htc modelinde windows mobile 7 kurulamayacak.
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talh4wk 9 yıl
Windows 7'nin minimum sistem ihtiyacı 1 GHz saat hızında işlemci, 8 GB dahili bellek, 3.6 inç WVGA ekran, FM radyo, 5 megapiksel kamera

FM Radyo nasıl bir minimum sistem ihtiyacı olabilir ki!!

aynen ya banada garip geldi
ör : win xp nin minimum kulaklık istemesi gibi bişey :D:D
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thedeparted 9 yıl
5 MP Kamera'da minimum sistem ihtiyacıymış???...
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sariyeron 9 yıl

Outrage
Windows 7'nin minimum sistem ihtiyacı 1 GHz saat hızında işlemci, 8 GB dahili bellek, 3.6 inç WVGA ekran, FM radyo, 5 megapiksel kamera

FM Radyo nasıl bir minimum sistem ihtiyacı olabilir ki!!

aynen ya banada garip geldi
ör : win xp nin minimum kulaklık istemesi gibi bişey :D:D

:) çok komik olmuş
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psychemy 9 yıl
FM Radyo nasıl bir minimum sistem ihtiyacı olabilir ki!!
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