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Yayıncılığını Bandai Namco'nun yaptığı, geliştiriciliğini ise FromSoftware'in yaptığı aksiyon RPG türündeki oyun Elden Ring, geçtiğimiz aylarda çıkış yapmış ve kesinlikle oyun dünyasına adını altın harflerle yazdıran bir oyun olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde de güzel bir başarının haberi geldi.

En Çok Satan 10 Oyun Arasında

Geçtiğimiz saatlerde IGN'in yaptığı habere göre Elden Ring, 2022'nin ilk yarısında en çok satan oyun olmasının yanı sıra Amerika tarihinin dolar satışı anlamında en çok satan 10 premium oyunu arasına da girmiş oldu. Bu sayede Elden Ring, bu tarz oyunların da ne kadar büyük bir başarı sağlayabileceğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

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Elden Ring dolar satışı anlamında Call of Duty'nin son oyununu bile geride bırakarak aslında başarısını daha da kanıtlamış oldu diyebiliriz. Elden Ring için resmi satış istatistikleri en son Mayıs 2022'de gelmiş ve toplamda 13.4 milyondan fazla sattığı açıklanmıştı. FromSoftware'in yeni oyunu da şu sıralar geliştirme aşamasında ancak ne yazık ki oyun hakkında çok fazla bilgi yok.

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Elden Ring Amerika tarihinin en çok satan 10 oyunu arasına girdi