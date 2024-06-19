Çekimlerine başlanan yeni Game of Thrones dizisinden ilk görsel paylaşıldı

Game of Thrones dizilerinin gördüğü bu yoğun ilgi, George R.R. Martin'in yarattığı bu evrende geçen yeni dizilerin de önünü açtı. Nitekim HBO çok sayıda Game of Thrones spin-off'u üzerinde çalışıyor. Bu spin-off dizilerinden biri olan A Knight of the Seven Kingdoms, bu hafta sete girdi. Çekimlerin başlamasıyla birlikte diziden ilk görsel de paylaşıldı.
George R.R. Martin'in Dunk & Egg hikâyelerinden uyarlanan dizide Ser Duncan Tall'a, yani Dunk'a Peter Claffey, genç yaveri Egg'e ise Dexter Sol Ansell hayat veriyor. Nitekim yayınlanan ilk görselde de Peter Claffey'i Ser Duncan rolünde ilk kez görme şansı yakalıyoruz.
A Knight of the Seven Kingdoms, Önümüzdeki Yıl İzleyici ile Buluşacak
Öte yandan çekimlerin başlamasıyla birlikte onlara eşlik edecek isimler de açıklandı. Dizide rol alacağı açıklanan yeni isimler Finn Bennett (Aerion Targaryen), Bertie Carvel (Baelor Targaryen), Tanzyn Crawford (Tanselle), Daniel Ings (Ser Lyonel Baratheon) ve Sam Spruell (Maekar Targaryen) oldu..
George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitapları, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan bu yan seri, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.
2025'in sonlarına doğru HBO'da izleyici ile buluşacak olan dizinin ilk sezonu altı bölümden oluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.