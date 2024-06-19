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    Anlık Bildirim

    Çekimlerine başlanan yeni Game of Thrones dizisinden ilk görsel paylaşıldı

    George R.R. Martin'in Dunk & Egg hikâyelerinden uyarlanan yeni Game of Thrones dizisinin çekimlerine başlandı. A Knight of the Seven Kingdoms adını taşıyan diziden ilk görsel yayınlandı.
    Yeni Game of Thrones dizisinin çekimlerine başlandı Tam Boyutta Gör
    Game of Thrones serisi, HBO için amiral gemisi görevi görmeye devam ediyor. Bu hafta 2. sezonuyla ekranlara geri dönen House of the Dragon, iki sezon arasında biraz izleyici kaybetmiş olsa da HBO ve MAX'in son dönemde yayınlanan en popüler dizisi oldu.

    Game of Thrones dizilerinin gördüğü bu yoğun ilgi, George R.R. Martin'in yarattığı bu evrende geçen yeni dizilerin de önünü açtı. Nitekim HBO çok sayıda Game of Thrones spin-off'u üzerinde çalışıyor. Bu spin-off dizilerinden biri olan A Knight of the Seven Kingdoms, bu hafta sete girdi. Çekimlerin başlamasıyla birlikte diziden ilk görsel de paylaşıldı.

    George R.R. Martin'in Dunk & Egg hikâyelerinden uyarlanan dizide Ser Duncan Tall'a, yani Dunk'a Peter Claffey, genç yaveri Egg'e ise Dexter Sol Ansell hayat veriyor. Nitekim yayınlanan ilk görselde de Peter Claffey'i Ser Duncan rolünde ilk kez görme şansı yakalıyoruz.

    A Knight of the Seven Kingdoms, Önümüzdeki Yıl İzleyici ile Buluşacak

    Öte yandan çekimlerin başlamasıyla birlikte onlara eşlik edecek isimler de açıklandı. Dizide rol alacağı açıklanan yeni isimler Finn Bennett (Aerion Targaryen), Bertie Carvel (Baelor Targaryen), Tanzyn Crawford (Tanselle), Daniel Ings (Ser Lyonel Baratheon) ve Sam Spruell (Maekar Targaryen) oldu..

    George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitapları, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan bu yan seri, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

    2025'in sonlarına doğru HBO'da izleyici ile buluşacak olan dizinin ilk sezonu altı bölümden oluşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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