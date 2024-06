Çekimlerine başlanan yeni Game of Thrones dizisinden ilk görsel paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Game of Thrones serisi, HBO için amiral gemisi görevi görmeye devam ediyor. Bu hafta 2. sezonuyla ekranlara geri dönen House of the Dragon, iki sezon arasında biraz izleyici kaybetmiş olsa da HBO ve MAX'in son dönemde yayınlanan en popüler dizisi oldu.

Game of Thrones dizilerinin gördüğü bu yoğun ilgi, George R.R. Martin'in yarattığı bu evrende geçen yeni dizilerin de önünü açtı. Nitekim HBO çok sayıda Game of Thrones spin-off'u üzerinde çalışıyor. Bu spin-off dizilerinden biri olan A Knight of the Seven Kingdoms, bu hafta sete girdi. Çekimlerin başlamasıyla birlikte diziden ilk görsel de paylaşıldı.

George R.R. Martin'in Dunk & Egg hikâyelerinden uyarlanan dizide Ser Duncan Tall'a, yani Dunk'a Peter Claffey, genç yaveri Egg'e ise Dexter Sol Ansell hayat veriyor. Nitekim yayınlanan ilk görselde de Peter Claffey'i Ser Duncan rolünde ilk kez görme şansı yakalıyoruz.

A Knight of the Seven Kingdoms, Önümüzdeki Yıl İzleyici ile Buluşacak

Öte yandan çekimlerin başlamasıyla birlikte onlara eşlik edecek isimler de açıklandı. Dizide rol alacağı açıklanan yeni isimler Finn Bennett (Aerion Targaryen), Bertie Carvel (Baelor Targaryen), Tanzyn Crawford (Tanselle), Daniel Ings (Ser Lyonel Baratheon) ve Sam Spruell (Maekar Targaryen) oldu..

George R.R. Martin'in Dunk & Egg kitapları, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan bu yan seri, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in maceralarını anlatıyor. Taht üzerinde hak iddia edebilecek Targaryen ailesi üyelerinden olan Aegon V Targaryen (Egg) ile Ser Duncan’ın Westeros boyunca uzanan maceralarını anlatacak olan dizi, Westeros’un geçmişini ve taht savaşlarından önceki düzeni daha detaylı şekilde görmemizi sağlayacak.

2025'in sonlarına doğru HBO'da izleyici ile buluşacak olan dizinin ilk sezonu altı bölümden oluşacak.

