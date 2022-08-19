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    Elden Ring oyunu 16.6 milyon sattı, firmaya katkısı büyük

    Yayıncılığını Bandai Namco'nun yaptığı, geliştiriciliğini ise FromSoftware'in yaptığı aksiyon RPG türündeki oyun Elden Ring toplamda 16.6 milyon kopya sattı.    
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    Elden Ring
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    Yılın en önemli yapımları arasında gösterilen ve çıkışından bu yana listelerin zirvelerinden inmeyen Elden Ring dağıtımcı firmaya da büyük katkıylar yapıyor. Oyun aylık 1 milyon gibi bir rakama sabitlenmiş durumda.

    Elden Ring ne kadar sattı?

    Bandai Namco’nun ikinci çeyrek mali raporlarına göre Haziran ayı itibariyle Elden Ring oyunu kümülatif olarak 16.6 milyon adet satış rakamına ulaştı. Üç aylık dönemde toplamda 3.2 milyon satış yapıldığı anlaşılıyor. Firmanın gelir artışının en büyük unsuru da Elden Ring oldu.

    Şubat sonunda satışa çıkan oyunun sadece 4 ayda elde ettiği başarı dikkat çekici. Geliştirici Hidetaka Miyazaki şimdiden yeni oyunun başına geçti ancak Elden Ring için sayısı güncelleme ve genişleme paketleri hazırlanıyor. Ayrıca çok oyunculu desteğin iyileştirilmesi, sanal gerçeklik desteği, Hayatta Kalma gibi pek çok mod da yayınlandı veya önümüzdeki aylarda yayınlanacak.

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