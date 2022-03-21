Elden Ring PC oyuncuları dikkat: Kayıtlı dosyalara saldırı

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Dark Souls 3 oyununda siber saldırganların bir açıktan yararlanarak izinsiz kodlar çalıştırması üzerine çok oyunculu modu kapatan FromSoftware yeni bir saldırı ile sarsıldı. Bu kez popüler oyun Elden Ring hedefte.

Elden Ring kayıt dosyaları bozuluyor

Farklı platformlarda gündeme getirilen konuya göre siber saldırganların bir açık bulduğu ve bu açık üzerinden kayıtlı dosyaları bozduğu anlaşıldı. Oyuncu bu kayıtlı dosyayı açtığında karakteri sürekli olarak ölüyor. Bu nedenle 100 saate yakın oynanış süresi kaybeden oyuncular var.

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FromSoftware ve Bandai Namco henüz bir açıklama yapmadı ancak oyuncuların çevrim içi özelliği kapatmaları tavsiye ediliyor. Diğer taraftan oyuncuların ölmeden hemen önce hızlıca Alt+F4 yaparak karakterlerini Site of Grace bölgesine gönderebilecekleri de dile getirilmiş.

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Elden Ring PC saldırıya uğradı